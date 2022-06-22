https://ria.ru/20220622/zerno-1797236224.html
Россия не препятствует вывозу зерна из портов Украины, сообщила Захарова
Россия не препятствует вывозу зерна из портов Украины, сообщила Захарова - РИА Новости, 22.06.2022
Россия не препятствует вывозу зерна из портов Украины, сообщила Захарова
Российская сторона никогда не препятствовала и не препятствует вывозу зерна из черноморских портов Украины, сообщила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T11:15
2022-06-22T11:15
2022-06-22T11:34
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российская сторона никогда не препятствовала и не препятствует вывозу зерна из черноморских портов Украины, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Я хотела бы подчеркнуть, что российская сторона никогда не препятствовала и не препятствует вывозу зерна из черноморских портов Украины", - сказала она на брифинге в Москве.Захарова обратила внимание на то, что использование портов невозможно из-за высокой минной опасности и угроз обстрелов, указав, что "все это создано Киевом, киевским режимом". Она привела данные, согласно которым "украинские власти установили около 420 якорных мин в Черном и Азовском морях", кроме того, "Киев заблокировал и удерживает 70 иностранных судов из 16 стран".
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11:15 22.06.2022 (обновлено: 11:34 22.06.2022)
Россия не препятствует вывозу зерна из портов Украины, сообщила Захарова
Захарова: Россия не препятствовала и не будет препятствовать вывозу зерна из Украины