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Кабул контактирует с Россией по поводу возможной помощи из-за землетрясения - РИА Новости, 22.06.2022
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Кабул контактирует с Россией по поводу возможной помощи из-за землетрясения
Кабул контактирует с Россией по поводу возможной помощи из-за землетрясения - РИА Новости, 22.06.2022
Кабул контактирует с Россией по поводу возможной помощи из-за землетрясения
Кабул находится в контакте с РФ по официальным каналам по поводу возможной помощи после землетрясения, сообщил РИА Новости представитель МИД Афганистана Абдул... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T11:53
2022-06-22T13:02
в мире
кабул (город)
россия
афганистан
замир кабулов
пактика
землетрясение в афганистане
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КАБУЛ, 22 июн – РИА Новости. Кабул находится в контакте с РФ по официальным каналам по поводу возможной помощи после землетрясения, сообщил РИА Новости представитель МИД Афганистана Абдул Кахар Балхи.По последним данным, число жертв землетрясения в афганских провинциях Пактика и Хост превысило 300 человек."Мы в контакте с Российской Федерацией через официальные дипломатические каналы, и мы благодарны всем странам и структурам за предложения о помощи", - сказал представитель МИД.Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил РИА Новости в среду, что Москва готова рассмотреть просьбу Афганистана помочь в ликвидации последствий землетрясения.
https://ria.ru/20220316/zemletryaseniya-1778545024.html
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в мире, кабул (город), россия, афганистан, замир кабулов, пактика, землетрясение в афганистане
11:53 22.06.2022 (обновлено: 13:02 22.06.2022)
 
Кабул контактирует с Россией по поводу возможной помощи из-за землетрясения

МИД Афганистана: Кабул контактирует с Россией по поводу помощи после землетрясения

© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в фотобанкФлаг Афганистана
Флаг Афганистана - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Игорь Егоров
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КАБУЛ, 22 июн – РИА Новости. Кабул находится в контакте с РФ по официальным каналам по поводу возможной помощи после землетрясения, сообщил РИА Новости представитель МИД Афганистана Абдул Кахар Балхи.
По последним данным, число жертв землетрясения в афганских провинциях Пактика и Хост превысило 300 человек.
"Мы в контакте с Российской Федерацией через официальные дипломатические каналы, и мы благодарны всем странам и структурам за предложения о помощи", - сказал представитель МИД.
Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил РИА Новости в среду, что Москва готова рассмотреть просьбу Афганистана помочь в ликвидации последствий землетрясения.
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В миреКабул (город)РоссияАфганистанЗамир КабуловПактикаЗемлетрясение в Афганистане
 
 
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