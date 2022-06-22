https://ria.ru/20220622/zemletryasenie-1797247262.html

Кабул контактирует с Россией по поводу возможной помощи из-за землетрясения

Кабул контактирует с Россией по поводу возможной помощи из-за землетрясения - РИА Новости, 22.06.2022

Кабул контактирует с Россией по поводу возможной помощи из-за землетрясения

Кабул находится в контакте с РФ по официальным каналам по поводу возможной помощи после землетрясения, сообщил РИА Новости представитель МИД Афганистана Абдул... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T11:53

2022-06-22T11:53

2022-06-22T13:02

в мире

кабул (город)

россия

афганистан

замир кабулов

пактика

землетрясение в афганистане

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КАБУЛ, 22 июн – РИА Новости. Кабул находится в контакте с РФ по официальным каналам по поводу возможной помощи после землетрясения, сообщил РИА Новости представитель МИД Афганистана Абдул Кахар Балхи.По последним данным, число жертв землетрясения в афганских провинциях Пактика и Хост превысило 300 человек."Мы в контакте с Российской Федерацией через официальные дипломатические каналы, и мы благодарны всем странам и структурам за предложения о помощи", - сказал представитель МИД.Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил РИА Новости в среду, что Москва готова рассмотреть просьбу Афганистана помочь в ликвидации последствий землетрясения.

https://ria.ru/20220316/zemletryaseniya-1778545024.html

кабул (город)

россия

афганистан

пактика

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в мире, кабул (город), россия, афганистан, замир кабулов, пактика, землетрясение в афганистане