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Оборудование Новошахтинского НПЗ повредило после попадания обломков БПЛА - РИА Новости, 22.06.2022
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Оборудование Новошахтинского НПЗ повредило после попадания обломков БПЛА
Оборудование Новошахтинского НПЗ повредило после попадания обломков БПЛА - РИА Новости, 22.06.2022
Оборудование Новошахтинского НПЗ повредило после попадания обломков БПЛА
Оборудование Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода получило механические повреждения в результате попадания обломков беспилотников, сообщает... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T13:37
2022-06-22T14:01
происшествия
ростовская область
новошахтинск
новошахтинский завод нефтепродуктов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июн – РИА Новости. Оборудование Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода получило механические повреждения в результате попадания обломков беспилотников, сообщает пресс-служба завода.Возгорание в теплообменнике на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе произошло в среду утром на площади 50 квадратных метров. Спустя примерно полтора часа пожар удалось потушить. На заводе сообщали, что взрыв и пожар произошли в результате удара двух беспилотников со стороны западной границы Ростовской области."Первый удар БПЛА был зафиксирован в 8.40. Попадание произошло по технологическому оборудованию установки по переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-2,5(I), в результате разгерметизации аппаратов воздушного охлаждения, находящихся на 3-й секции постамента, произошел выброс углеводородного газа, сопровождаемый взрывом и распространением огня на рядом находящееся оборудование установки", - сказано в сообщении.Технологическое оборудование установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 (I) остановлено, установка по переработке нефти ЭЛОУ-АВТ-2,5(II) переведена на холодную циркуляцию."Второй удар произошел в 9.23 по объектам резервуарного парка сырой нефти. БПЛА попал между каре резервуаров и земляным отвалом. В результате попадания обломков БПЛА оборудование резервуарного парка получило механические повреждения, возгорания не произошло", - отмечается в сообщении.На заводе подтвердили, что пострадавших в результате инцидента на заводе нет, оборудование остановлено для оценки причиненного ущерба, сообщает пресс-служба завода."В настоящее время персонал АО "НЗНП" эвакуирован, технологическое оборудование остановлено для оценки причиненного ущерба. Пострадавших нет", - сказано в сообщении.
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происшествия, ростовская область, новошахтинск, новошахтинский завод нефтепродуктов
13:37 22.06.2022 (обновлено: 14:01 22.06.2022)
 
Оборудование Новошахтинского НПЗ повредило после попадания обломков БПЛА

Оборудование Новошахтинского НПЗ получило повреждения после попадания обломков БПЛА

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Ростовской области / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ работают тушат пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области
Сотрудники МЧС РФ работают тушат пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Ростовской области
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Сотрудники МЧС РФ работают тушат пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июн – РИА Новости. Оборудование Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода получило механические повреждения в результате попадания обломков беспилотников, сообщает пресс-служба завода.
Возгорание в теплообменнике на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе произошло в среду утром на площади 50 квадратных метров. Спустя примерно полтора часа пожар удалось потушить. На заводе сообщали, что взрыв и пожар произошли в результате удара двух беспилотников со стороны западной границы Ростовской области.
"Первый удар БПЛА был зафиксирован в 8.40. Попадание произошло по технологическому оборудованию установки по переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-2,5(I), в результате разгерметизации аппаратов воздушного охлаждения, находящихся на 3-й секции постамента, произошел выброс углеводородного газа, сопровождаемый взрывом и распространением огня на рядом находящееся оборудование установки", - сказано в сообщении.
Технологическое оборудование установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 (I) остановлено, установка по переработке нефти ЭЛОУ-АВТ-2,5(II) переведена на холодную циркуляцию.
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Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе локализовали
"Второй удар произошел в 9.23 по объектам резервуарного парка сырой нефти. БПЛА попал между каре резервуаров и земляным отвалом. В результате попадания обломков БПЛА оборудование резервуарного парка получило механические повреждения, возгорания не произошло", - отмечается в сообщении.
На заводе подтвердили, что пострадавших в результате инцидента на заводе нет, оборудование остановлено для оценки причиненного ущерба, сообщает пресс-служба завода.
"В настоящее время персонал АО "НЗНП" эвакуирован, технологическое оборудование остановлено для оценки причиненного ущерба. Пострадавших нет", - сказано в сообщении.
 
ПроисшествияРостовская областьНовошахтинскНовошахтинский завод нефтепродуктов
 
 
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