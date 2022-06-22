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Оборудование Новошахтинского НПЗ повредило после попадания обломков БПЛА

Оборудование Новошахтинского НПЗ повредило после попадания обломков БПЛА - РИА Новости, 22.06.2022

Оборудование Новошахтинского НПЗ повредило после попадания обломков БПЛА

Оборудование Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода получило механические повреждения в результате попадания обломков беспилотников, сообщает... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T13:37

2022-06-22T13:37

2022-06-22T14:01

происшествия

ростовская область

новошахтинск

новошахтинский завод нефтепродуктов

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июн – РИА Новости. Оборудование Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода получило механические повреждения в результате попадания обломков беспилотников, сообщает пресс-служба завода.Возгорание в теплообменнике на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе произошло в среду утром на площади 50 квадратных метров. Спустя примерно полтора часа пожар удалось потушить. На заводе сообщали, что взрыв и пожар произошли в результате удара двух беспилотников со стороны западной границы Ростовской области."Первый удар БПЛА был зафиксирован в 8.40. Попадание произошло по технологическому оборудованию установки по переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-2,5(I), в результате разгерметизации аппаратов воздушного охлаждения, находящихся на 3-й секции постамента, произошел выброс углеводородного газа, сопровождаемый взрывом и распространением огня на рядом находящееся оборудование установки", - сказано в сообщении.Технологическое оборудование установки ЭЛОУ-АВТ-2,5 (I) остановлено, установка по переработке нефти ЭЛОУ-АВТ-2,5(II) переведена на холодную циркуляцию."Второй удар произошел в 9.23 по объектам резервуарного парка сырой нефти. БПЛА попал между каре резервуаров и земляным отвалом. В результате попадания обломков БПЛА оборудование резервуарного парка получило механические повреждения, возгорания не произошло", - отмечается в сообщении.На заводе подтвердили, что пострадавших в результате инцидента на заводе нет, оборудование остановлено для оценки причиненного ущерба, сообщает пресс-служба завода."В настоящее время персонал АО "НЗНП" эвакуирован, технологическое оборудование остановлено для оценки причиненного ущерба. Пострадавших нет", - сказано в сообщении.

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Екатерина Зайцева

происшествия, ростовская область, новошахтинск, новошахтинский завод нефтепродуктов