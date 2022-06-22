https://ria.ru/20220622/zapret-1797256961.html

Госдума приняла закон о запрете самовыгула домашних животных

Госдума приняла закон о запрете самовыгула домашних животных - РИА Новости, 22.06.2022

Госдума приняла закон о запрете самовыгула домашних животных

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, который расширяет полномочия регионов России в части требований к... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T12:26

2022-06-22T12:26

2022-06-22T19:03

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общество

госдума рф

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, который расширяет полномочия регионов России в части требований к содержанию и выгулу домашних животных.Законопроект предполагает расширить полномочия регионов в части установления дополнительных требований к содержанию и выгулу домашних животных, в том числе возможности запрета самовыгула. Также регионы смогут запрещать выпуск животных в местах, где находятся объекты повышенной опасности, образовательные и медицинские учреждения.Законопроект предусматривает подготовку методических указаний регионам в части обращения с безнадзорными животными, если они угрожают здоровью и жизни граждан. Соответствующие указания должно разработать правительство.

https://ria.ru/20220621/korm-1796920871.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, госдума рф