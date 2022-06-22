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Госдума приняла закон о запрете самовыгула домашних животных - РИА Новости, 22.06.2022
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Госдума приняла закон о запрете самовыгула домашних животных
Госдума приняла закон о запрете самовыгула домашних животных - РИА Новости, 22.06.2022
Госдума приняла закон о запрете самовыгула домашних животных
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, который расширяет полномочия регионов России в части требований к... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T12:26
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россия
общество
госдума рф
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, который расширяет полномочия регионов России в части требований к содержанию и выгулу домашних животных.Законопроект предполагает расширить полномочия регионов в части установления дополнительных требований к содержанию и выгулу домашних животных, в том числе возможности запрета самовыгула. Также регионы смогут запрещать выпуск животных в местах, где находятся объекты повышенной опасности, образовательные и медицинские учреждения.Законопроект предусматривает подготовку методических указаний регионам в части обращения с безнадзорными животными, если они угрожают здоровью и жизни граждан. Соответствующие указания должно разработать правительство.
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россия, общество, госдума рф
12:26 22.06.2022 (обновлено: 19:03 22.06.2022)
 
Госдума приняла закон о запрете самовыгула домашних животных

Госдума приняла в третьем чтении закон о запрете самовыгула домашних животных

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, который расширяет полномочия регионов России в части требований к содержанию и выгулу домашних животных.
Законопроект предполагает расширить полномочия регионов в части установления дополнительных требований к содержанию и выгулу домашних животных, в том числе возможности запрета самовыгула. Также регионы смогут запрещать выпуск животных в местах, где находятся объекты повышенной опасности, образовательные и медицинские учреждения.
Законопроект предусматривает подготовку методических указаний регионам в части обращения с безнадзорными животными, если они угрожают здоровью и жизни граждан. Соответствующие указания должно разработать правительство.
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