https://ria.ru/20220622/zapashnyy-1797259220.html

Запашный раскрыл диагноз Пьера Нарцисса

Запашный раскрыл диагноз Пьера Нарцисса - РИА Новости, 22.06.2022

Запашный раскрыл диагноз Пьера Нарцисса

Эдгард Запашный в социальных сетях раскрыл диагноз Пьера Нарцисса. По словам артиста, певцу стало плохо на тренировке по боксу. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T12:49

2022-06-22T12:49

2022-06-22T12:49

шоубиз

знаменитости

эдгард запашный

шоу-бизнес

пьер нарцисс

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Эдгард Запашный в социальных сетях раскрыл диагноз Пьера Нарцисса. По словам артиста, певцу стало плохо на тренировке по боксу.Нарцисс – российский певец камерунского происхождения. Он прославился благодаря песне "Шоколадный заяц", которую исполнил на "Фабрике звезд". В дальнейшем артист выпустил несколько музыкальных альбомов и был удостоен звания заслуженного артиста Ингушетии.О смерти 45-летнего певца ранее сообщила его жена.

https://ria.ru/20220621/kbilashvili-1797166540.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, эдгард запашный, шоу-бизнес, пьер нарцисс