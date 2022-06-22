Запашный раскрыл диагноз Пьера Нарцисса
Эдгард Запашный рассказал о почечной недостаточности у Пьера Нарцисса
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный на церемонии прощания с актером театра и кино, народным артистом СССР Арменом Джигарханяном
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Эдгард Запашный в социальных сетях раскрыл диагноз Пьера Нарцисса. По словам артиста, певцу стало плохо на тренировке по боксу.
"Умер Пьер Нарцисс. Вчера вечером ему стало плохо на тренировке по боксу, и его доставили в больницу. Предварительный диагноз – почечная недостаточность. Сегодня у него должен был состояться бой с Николаем Лукинским", – написал Эдгард.
Нарцисс – российский певец камерунского происхождения. Он прославился благодаря песне "Шоколадный заяц", которую исполнил на "Фабрике звезд". В дальнейшем артист выпустил несколько музыкальных альбомов и был удостоен звания заслуженного артиста Ингушетии.
О смерти 45-летнего певца ранее сообщила его жена.
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