Рейтинг@Mail.ru
Запашный раскрыл диагноз Пьера Нарцисса - РИА Новости, 22.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220622/zapashnyy-1797259220.html
Запашный раскрыл диагноз Пьера Нарцисса
Запашный раскрыл диагноз Пьера Нарцисса - РИА Новости, 22.06.2022
Запашный раскрыл диагноз Пьера Нарцисса
Эдгард Запашный в социальных сетях раскрыл диагноз Пьера Нарцисса. По словам артиста, певцу стало плохо на тренировке по боксу. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T12:49
2022-06-22T12:49
шоубиз
знаменитости
эдгард запашный
шоу-бизнес
пьер нарцисс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584986953_0:0:2938:1653_1920x0_80_0_0_82cbafb0e885c52435e13d02370559dc.jpg
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Эдгард Запашный в социальных сетях раскрыл диагноз Пьера Нарцисса. По словам артиста, певцу стало плохо на тренировке по боксу.Нарцисс – российский певец камерунского происхождения. Он прославился благодаря песне "Шоколадный заяц", которую исполнил на "Фабрике звезд". В дальнейшем артист выпустил несколько музыкальных альбомов и был удостоен звания заслуженного артиста Ингушетии.О смерти 45-летнего певца ранее сообщила его жена.
https://ria.ru/20220621/kbilashvili-1797166540.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Жанна Старицына
Жанна Старицына
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584986953_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_26160f078e4f2a20c00d3be8f2d43e82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, эдгард запашный, шоу-бизнес, пьер нарцисс
12:49 22.06.2022
 
Запашный раскрыл диагноз Пьера Нарцисса

Эдгард Запашный рассказал о почечной недостаточности у Пьера Нарцисса

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный на церемонии прощания с актером театра и кино, народным артистом СССР Арменом Джигарханяном
Генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный на церемонии прощания с актером театра и кино, народным артистом СССР Арменом Джигарханяном - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Эдгард Запашный в социальных сетях раскрыл диагноз Пьера Нарцисса. По словам артиста, певцу стало плохо на тренировке по боксу.
"Умер Пьер Нарцисс. Вчера вечером ему стало плохо на тренировке по боксу, и его доставили в больницу. Предварительный диагноз – почечная недостаточность. Сегодня у него должен был состояться бой с Николаем Лукинским", – написал Эдгард.
Нарцисс – российский певец камерунского происхождения. Он прославился благодаря песне "Шоколадный заяц", которую исполнил на "Фабрике звезд". В дальнейшем артист выпустил несколько музыкальных альбомов и был удостоен звания заслуженного артиста Ингушетии.
О смерти 45-летнего певца ранее сообщила его жена.
Певец Леван Кбилашвили - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 21:29Шоубиз
Участник "Голоса" Леван Кбилашвили умер в 31 год
 
ШоубизЗнаменитостиЭдгард ЗапашныйШоу-бизнесПьер Нарцисс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала