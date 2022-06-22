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В МИД предостерегли Запад от опасных риторических игр - РИА Новости, 22.06.2022
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В МИД предостерегли Запад от опасных риторических игр
В МИД предостерегли Запад от опасных риторических игр - РИА Новости, 22.06.2022
В МИД предостерегли Запад от опасных риторических игр
Москва предостерегает западные страны от опасных риторических игр по теме гипотетического конфликта с Россией, но влиятельные силы на Западе делают все, чтобы... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T13:44
2022-06-22T13:45
в мире
россия
сша
нато
нед прайс
антон алиханов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
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ЗВЕНИГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Москва предостерегает западные страны от опасных риторических игр по теме гипотетического конфликта с Россией, но влиятельные силы на Западе делают все, чтобы провоцировать дальнейшее нагнетание напряжённости в отношениях с РФ, это тревожно, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон серьезно относится к "угрозам Литве". По его словам, США "стоят за своих союзников по НАТО, за Литву, наша приверженность НАТО и статье 5 о том, что нападение на одного означает нападение на всех, железна - и это не риторическая фигура"."На Западе есть силы, к сожалению, влиятельные и стоящие у рычагов власти, которые делают все в буквальном смысле для того, чтобы провоцировать дальнейшее нагнетание напряженности в отношениях с Россией. Это тревожный факт. Впечатление такое, что у некоторых деятелей просто нет никаких пределов с точки зрения изобретения сценариев, когда вооруженное столкновение с нами для них окажется неизбежным", - сказал Рябков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать заявления госдепа США.Он добавил, что Россия "предельно ответственно относится ко всем обстоятельствам, и то, что Евросоюз и Литва предпринимают сейчас в плане ограничения транзита в Калининградскую область - это новый тяжелый удар по устоям европейской архитектуры, существовавшей на протяжении очень долгого времени"."Наши интересы при этом будут гарантированно обеспечены. Ответные меры последуют, они сейчас находятся в процессе выработки. Но я хотел бы предостеречь натовцев и деятелей в Евросоюзе от этих опасных риторических игр по теме конфликта", - заключил замминистра.Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза. Губернатор региона Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами. Транзит нефтепродуктов продолжается, он не ограничен до 10 августа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал решение литовских властей незаконным и беспрецедентным, на него последует ответ.
https://ria.ru/20220616/sanktsii-1795940892.html
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в мире, россия, сша, нато, нед прайс, антон алиханов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, калининградская область, литва
13:44 22.06.2022 (обновлено: 13:45 22.06.2022)
 
В МИД предостерегли Запад от опасных риторических игр

Рябков: Москва предостерегает Запад от риторических игр на тему конфликта с Россией

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Архивное фото
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ЗВЕНИГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Москва предостерегает западные страны от опасных риторических игр по теме гипотетического конфликта с Россией, но влиятельные силы на Западе делают все, чтобы провоцировать дальнейшее нагнетание напряжённости в отношениях с РФ, это тревожно, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон серьезно относится к "угрозам Литве". По его словам, США "стоят за своих союзников по НАТО, за Литву, наша приверженность НАТО и статье 5 о том, что нападение на одного означает нападение на всех, железна - и это не риторическая фигура".
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
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США считают санкционное давление на Россию эффективным
"На Западе есть силы, к сожалению, влиятельные и стоящие у рычагов власти, которые делают все в буквальном смысле для того, чтобы провоцировать дальнейшее нагнетание напряженности в отношениях с Россией. Это тревожный факт. Впечатление такое, что у некоторых деятелей просто нет никаких пределов с точки зрения изобретения сценариев, когда вооруженное столкновение с нами для них окажется неизбежным", - сказал Рябков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать заявления госдепа США.
Он добавил, что Россия "предельно ответственно относится ко всем обстоятельствам, и то, что Евросоюз и Литва предпринимают сейчас в плане ограничения транзита в Калининградскую область - это новый тяжелый удар по устоям европейской архитектуры, существовавшей на протяжении очень долгого времени".
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Песков заявил, что озвучивать варианты ответа России на действия Литвы рано
"Наши интересы при этом будут гарантированно обеспечены. Ответные меры последуют, они сейчас находятся в процессе выработки. Но я хотел бы предостеречь натовцев и деятелей в Евросоюзе от этих опасных риторических игр по теме конфликта", - заключил замминистра.
Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза. Губернатор региона Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами. Транзит нефтепродуктов продолжается, он не ограничен до 10 августа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал решение литовских властей незаконным и беспрецедентным, на него последует ответ.
 
В миреРоссияСШАНАТОНед ПрайсАнтон АлихановМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковКалининградская областьЛитва
 
 
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