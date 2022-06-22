https://ria.ru/20220622/zapad-1797281783.html

В МИД предостерегли Запад от опасных риторических игр

В МИД предостерегли Запад от опасных риторических игр - РИА Новости, 22.06.2022

В МИД предостерегли Запад от опасных риторических игр

Москва предостерегает западные страны от опасных риторических игр по теме гипотетического конфликта с Россией, но влиятельные силы на Западе делают все, чтобы... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T13:44

2022-06-22T13:44

2022-06-22T13:45

в мире

россия

сша

нато

нед прайс

антон алиханов

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

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ЗВЕНИГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Москва предостерегает западные страны от опасных риторических игр по теме гипотетического конфликта с Россией, но влиятельные силы на Западе делают все, чтобы провоцировать дальнейшее нагнетание напряжённости в отношениях с РФ, это тревожно, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон серьезно относится к "угрозам Литве". По его словам, США "стоят за своих союзников по НАТО, за Литву, наша приверженность НАТО и статье 5 о том, что нападение на одного означает нападение на всех, железна - и это не риторическая фигура"."На Западе есть силы, к сожалению, влиятельные и стоящие у рычагов власти, которые делают все в буквальном смысле для того, чтобы провоцировать дальнейшее нагнетание напряженности в отношениях с Россией. Это тревожный факт. Впечатление такое, что у некоторых деятелей просто нет никаких пределов с точки зрения изобретения сценариев, когда вооруженное столкновение с нами для них окажется неизбежным", - сказал Рябков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать заявления госдепа США.Он добавил, что Россия "предельно ответственно относится ко всем обстоятельствам, и то, что Евросоюз и Литва предпринимают сейчас в плане ограничения транзита в Калининградскую область - это новый тяжелый удар по устоям европейской архитектуры, существовавшей на протяжении очень долгого времени"."Наши интересы при этом будут гарантированно обеспечены. Ответные меры последуют, они сейчас находятся в процессе выработки. Но я хотел бы предостеречь натовцев и деятелей в Евросоюзе от этих опасных риторических игр по теме конфликта", - заключил замминистра.Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза. Губернатор региона Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами. Транзит нефтепродуктов продолжается, он не ограничен до 10 августа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал решение литовских властей незаконным и беспрецедентным, на него последует ответ.

https://ria.ru/20220616/sanktsii-1795940892.html

https://ria.ru/20220622/kaliningrad-1797266905.html

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, россия, сша, нато, нед прайс, антон алиханов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, калининградская область, литва