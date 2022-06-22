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СФ отклонил закон, дающий право оспаривать сделки, нарушающие контрсанкции - РИА Новости, 22.06.2022
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СФ отклонил закон, дающий право оспаривать сделки, нарушающие контрсанкции
СФ отклонил закон, дающий право оспаривать сделки, нарушающие контрсанкции - РИА Новости, 22.06.2022
СФ отклонил закон, дающий право оспаривать сделки, нарушающие контрсанкции
Совет Федерации отклонил на заседании в среду закон, дающий прокурорам право обращаться в суд для признания недействительной сделки, заключенной с нарушением... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T12:40
2022-06-22T12:43
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Совет Федерации отклонил на заседании в среду закон, дающий прокурорам право обращаться в суд для признания недействительной сделки, заключенной с нарушением законодательства, предусматривающего специальные экономические меры в ответ на действия недружественных государств.Для доработки закона будет создана согласительная комиссия СФ и ГД.Документ вносит изменения в Арбитражный и Гражданский процессуальный кодексы РФ.Согласно закону, прокуроры также получают право вступить в дело на любой стадии процесса о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов, если появились обстоятельства, свидетельствующие о том, что спор в суде был инициирован в целях уклонения от исполнения обязанностей и процедур, предусмотренных законодательством, устанавливающим специальные экономические меры, меры воздействия на недружественные действия иностранных государств, и возник из мнимой или притворной сделки, совершенной в этих целях.Во вторник на заседании комитета Совфеда по конституционному законодательству во вторник к сенаторам обратился представитель генпрокуратуры Артур Завалунов с просьбой закон отклонить. По его словам, в текст документа вкралась "юридико-техническая" ошибка, из-за второй теперь закон, напротив, позволяет исключить прокуроров из ряда процедур в суде.
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россия, общество, совет федерации рф, госдума рф
12:40 22.06.2022 (обновлено: 12:43 22.06.2022)
 
СФ отклонил закон, дающий право оспаривать сделки, нарушающие контрсанкции

Совфед отклонил закон, дающий прокурорам право оспаривать сделки, нарушающие контрсанкции

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкСенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Совет Федерации отклонил на заседании в среду закон, дающий прокурорам право обращаться в суд для признания недействительной сделки, заключенной с нарушением законодательства, предусматривающего специальные экономические меры в ответ на действия недружественных государств.
Для доработки закона будет создана согласительная комиссия СФ и ГД.
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
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Клишас ждет приезда Силуанова в Совет Федерации на "Ладе"
Документ вносит изменения в Арбитражный и Гражданский процессуальный кодексы РФ.
Согласно закону, прокуроры также получают право вступить в дело на любой стадии процесса о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов, если появились обстоятельства, свидетельствующие о том, что спор в суде был инициирован в целях уклонения от исполнения обязанностей и процедур, предусмотренных законодательством, устанавливающим специальные экономические меры, меры воздействия на недружественные действия иностранных государств, и возник из мнимой или притворной сделки, совершенной в этих целях.
Во вторник на заседании комитета Совфеда по конституционному законодательству во вторник к сенаторам обратился представитель генпрокуратуры Артур Завалунов с просьбой закон отклонить. По его словам, в текст документа вкралась "юридико-техническая" ошибка, из-за второй теперь закон, напротив, позволяет исключить прокуроров из ряда процедур в суде.
Вид на Московский международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 10:23
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