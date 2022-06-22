https://ria.ru/20220622/zakon-1797260549.html

СФ отклонил закон, дающий право оспаривать сделки, нарушающие контрсанкции

СФ отклонил закон, дающий право оспаривать сделки, нарушающие контрсанкции - РИА Новости, 22.06.2022

СФ отклонил закон, дающий право оспаривать сделки, нарушающие контрсанкции

Совет Федерации отклонил на заседании в среду закон, дающий прокурорам право обращаться в суд для признания недействительной сделки, заключенной с нарушением... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T12:40

2022-06-22T12:40

2022-06-22T12:43

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Совет Федерации отклонил на заседании в среду закон, дающий прокурорам право обращаться в суд для признания недействительной сделки, заключенной с нарушением законодательства, предусматривающего специальные экономические меры в ответ на действия недружественных государств.Для доработки закона будет создана согласительная комиссия СФ и ГД.Документ вносит изменения в Арбитражный и Гражданский процессуальный кодексы РФ.Согласно закону, прокуроры также получают право вступить в дело на любой стадии процесса о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов, если появились обстоятельства, свидетельствующие о том, что спор в суде был инициирован в целях уклонения от исполнения обязанностей и процедур, предусмотренных законодательством, устанавливающим специальные экономические меры, меры воздействия на недружественные действия иностранных государств, и возник из мнимой или притворной сделки, совершенной в этих целях.Во вторник на заседании комитета Совфеда по конституционному законодательству во вторник к сенаторам обратился представитель генпрокуратуры Артур Завалунов с просьбой закон отклонить. По его словам, в текст документа вкралась "юридико-техническая" ошибка, из-за второй теперь закон, напротив, позволяет исключить прокуроров из ряда процедур в суде.

https://ria.ru/20220616/klishas-1795700618.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, совет федерации рф, госдума рф