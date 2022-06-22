12:40 22.06.2022 (обновлено: 12:43 22.06.2022)
СФ отклонил закон, дающий право оспаривать сделки, нарушающие контрсанкции
Совфед отклонил закон, дающий прокурорам право оспаривать сделки, нарушающие контрсанкции
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкСенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Совет Федерации отклонил на заседании в среду закон, дающий прокурорам право обращаться в суд для признания недействительной сделки, заключенной с нарушением законодательства, предусматривающего специальные экономические меры в ответ на действия недружественных государств.
Для доработки закона будет создана согласительная комиссия СФ и ГД.
Документ вносит изменения в Арбитражный и Гражданский процессуальный кодексы РФ.
Согласно закону, прокуроры также получают право вступить в дело на любой стадии процесса о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов, если появились обстоятельства, свидетельствующие о том, что спор в суде был инициирован в целях уклонения от исполнения обязанностей и процедур, предусмотренных законодательством, устанавливающим специальные экономические меры, меры воздействия на недружественные действия иностранных государств, и возник из мнимой или притворной сделки, совершенной в этих целях.
Во вторник на заседании комитета Совфеда по конституционному законодательству во вторник к сенаторам обратился представитель генпрокуратуры Артур Завалунов с просьбой закон отклонить. По его словам, в текст документа вкралась "юридико-техническая" ошибка, из-за второй теперь закон, напротив, позволяет исключить прокуроров из ряда процедур в суде.