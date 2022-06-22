https://ria.ru/20220622/zaklyuchennye-1797271243.html

В МИД не видят готовности США обсуждать вопрос обмена заключенными

В МИД не видят готовности США обсуждать вопрос обмена заключенными - РИА Новости, 22.06.2022

В МИД не видят готовности США обсуждать вопрос обмена заключенными

РФ пока не видит готовности США серьезно заниматься вопросом обмена заключёнными, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T13:20

2022-06-22T13:20

2022-06-22T13:50

сша

россия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

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ЗВЕНИГОРОД, 22 июн - РИА Новости. РФ пока не видит готовности США серьезно заниматься вопросом обмена заключёнными, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Тема на слуху, у нас много горячих сюжетов. Мы рады тому, что Константин Ярошенко вернулся. Я хотел бы надеяться, что и другие наши соотечественники получат возможность в обозримой перспективе оказаться дома", - сказал Рябков журналистам."Мы не видим пока, к сожалению, в должной мере с американской стороны готовности заниматься этим сюжетом серьезно, но работу продолжим", - добавил замминистра.

https://ria.ru/20220606/but-1793479072.html

сша

россия

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Кирилл Волков

сша, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков