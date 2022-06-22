https://ria.ru/20220622/zaklyuchennye-1797271243.html
В МИД не видят готовности США обсуждать вопрос обмена заключенными
В МИД не видят готовности США обсуждать вопрос обмена заключенными - РИА Новости, 22.06.2022
В МИД не видят готовности США обсуждать вопрос обмена заключенными
РФ пока не видит готовности США серьезно заниматься вопросом обмена заключёнными, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T13:20
2022-06-22T13:20
2022-06-22T13:50
сша
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768558689_0:164:3301:2021_1920x0_80_0_0_ac1248d0e855bc1d0ddd8f1d6d35cc1f.jpg
ЗВЕНИГОРОД, 22 июн - РИА Новости. РФ пока не видит готовности США серьезно заниматься вопросом обмена заключёнными, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Тема на слуху, у нас много горячих сюжетов. Мы рады тому, что Константин Ярошенко вернулся. Я хотел бы надеяться, что и другие наши соотечественники получат возможность в обозримой перспективе оказаться дома", - сказал Рябков журналистам."Мы не видим пока, к сожалению, в должной мере с американской стороны готовности заниматься этим сюжетом серьезно, но работу продолжим", - добавил замминистра.
https://ria.ru/20220606/but-1793479072.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768558689_457:0:3188:2048_1920x0_80_0_0_c7f05c4dca72d824ad29fe1b389eb765.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков
13:20 22.06.2022 (обновлено: 13:50 22.06.2022)
В МИД не видят готовности США обсуждать вопрос обмена заключенными
Замглавы МИД Рябков не видит готовности США обсуждать вопрос обмена заключенными
ЗВЕНИГОРОД, 22 июн - РИА Новости. РФ пока не видит готовности США серьезно заниматься вопросом обмена заключёнными, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Тема на слуху, у нас много горячих сюжетов. Мы рады тому, что Константин Ярошенко вернулся. Я хотел бы надеяться, что и другие наши соотечественники получат возможность в обозримой перспективе оказаться дома", - сказал Рябков журналистам.
"Мы не видим пока, к сожалению, в должной мере с американской стороны готовности заниматься этим сюжетом серьезно, но работу продолжим", - добавил замминистра.