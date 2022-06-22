https://ria.ru/20220622/z-1797257740.html
Пермские власти сохранят баннер с символом Z на фасаде Дома офицеров
Пермские власти сохранят баннер с символом Z на фасаде Дома офицеров - РИА Новости, 22.06.2022
Пермские власти сохранят баннер с символом Z на фасаде Дома офицеров
Баннер с символом "Z" останется на фасаде пермского Дома офицеров, являющегося объектом культурного наследия, сейчас идет согласование этого вопроса, сообщили... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T12:29
2022-06-22T12:29
2022-06-22T12:29
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ПЕРМЬ, 22 июн - РИА Новости. Баннер с символом "Z" останется на фасаде пермского Дома офицеров, являющегося объектом культурного наследия, сейчас идет согласование этого вопроса, сообщили РИА Новости в инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края.В России буква Z стала неофициальным символом поддержки спецоперации по демилитаризации Украины. Баннер с символом "Z" появился на Доме офицеров в Перми примерно три месяца назад."Баннер останется, без изменений. Вопрос был только в том, что он не был согласован с инспекцией. Размещение баннера на объекте культурного наследия требует согласования. Сейчас к нам поступил соответствующий проект. Он будет сегодня-завтра согласован", — рассказали в инспекции.Собеседница агентства пояснила, что на растяжку пожаловались городские активисты, и инспекция была обязана отреагировать на нарушение порядка согласования размещения вывески на объекте культурного наследия.Дом офицеров построен в 1943 году и является памятником культурного наследия регионального значения. В Колонном зале здания несколько раз выступал маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков. Сейчас здесь проводятся концерты для сотрудников силовых ведомств, также работают различные кружки и творческие коллективы.
https://ria.ru/20220612/lnr-1794838652.html
https://ria.ru/20220502/krasnoyarsk-1786586249.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, пермь, ситуация в днр и лнр
Пермские власти сохранят баннер с символом Z на фасаде Дома офицеров
Пермские власти сохранят размещенный весной баннер с символом Z на фасаде Дома офицеров
ПЕРМЬ, 22 июн - РИА Новости. Баннер с символом "Z" останется на фасаде пермского Дома офицеров, являющегося объектом культурного наследия, сейчас идет согласование этого вопроса, сообщили РИА Новости в инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края.
В России
буква Z стала неофициальным символом поддержки спецоперации по демилитаризации Украины
. Баннер с символом "Z" появился на Доме офицеров в Перми
примерно три месяца назад.
"Баннер останется, без изменений. Вопрос был только в том, что он не был согласован с инспекцией. Размещение баннера на объекте культурного наследия требует согласования. Сейчас к нам поступил соответствующий проект. Он будет сегодня-завтра согласован", — рассказали в инспекции.
Собеседница агентства пояснила, что на растяжку пожаловались городские активисты, и инспекция была обязана отреагировать на нарушение порядка согласования размещения вывески на объекте культурного наследия.
Дом офицеров построен в 1943 году и является памятником культурного наследия регионального значения. В Колонном зале здания несколько раз выступал маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков. Сейчас здесь проводятся концерты для сотрудников силовых ведомств, также работают различные кружки и творческие коллективы.