https://ria.ru/20220622/z-1797257740.html

Пермские власти сохранят баннер с символом Z на фасаде Дома офицеров

Пермские власти сохранят баннер с символом Z на фасаде Дома офицеров - РИА Новости, 22.06.2022

Пермские власти сохранят баннер с символом Z на фасаде Дома офицеров

Баннер с символом "Z" останется на фасаде пермского Дома офицеров, являющегося объектом культурного наследия, сейчас идет согласование этого вопроса, сообщили... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T12:29

2022-06-22T12:29

2022-06-22T12:29

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ПЕРМЬ, 22 июн - РИА Новости. Баннер с символом "Z" останется на фасаде пермского Дома офицеров, являющегося объектом культурного наследия, сейчас идет согласование этого вопроса, сообщили РИА Новости в инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края.В России буква Z стала неофициальным символом поддержки спецоперации по демилитаризации Украины. Баннер с символом "Z" появился на Доме офицеров в Перми примерно три месяца назад."Баннер останется, без изменений. Вопрос был только в том, что он не был согласован с инспекцией. Размещение баннера на объекте культурного наследия требует согласования. Сейчас к нам поступил соответствующий проект. Он будет сегодня-завтра согласован", — рассказали в инспекции.Собеседница агентства пояснила, что на растяжку пожаловались городские активисты, и инспекция была обязана отреагировать на нарушение порядка согласования размещения вывески на объекте культурного наследия.Дом офицеров построен в 1943 году и является памятником культурного наследия регионального значения. В Колонном зале здания несколько раз выступал маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков. Сейчас здесь проводятся концерты для сотрудников силовых ведомств, также работают различные кружки и творческие коллективы.

https://ria.ru/20220612/lnr-1794838652.html

https://ria.ru/20220502/krasnoyarsk-1786586249.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, пермь, ситуация в днр и лнр