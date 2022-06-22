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НИИ Роспотребнадзора оценил шанс на распространение сибирской язвы в России - РИА Новости, 22.06.2022
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НИИ Роспотребнадзора оценил шанс на распространение сибирской язвы в России
НИИ Роспотребнадзора оценил шанс на распространение сибирской язвы в России - РИА Новости, 22.06.2022
НИИ Роспотребнадзора оценил шанс на распространение сибирской язвы в России
Оснований для распространения в России сибирской язвы после заражения жительницы Ставропольского края нет, противоэпидемические мероприятия проводятся в полном... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T03:32
2022-06-22T03:32
владимир владимиров
ставропольский край
общество
здоровье
россия
москва
сибирская язва
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Оснований для распространения в России сибирской язвы после заражения жительницы Ставропольского края нет, противоэпидемические мероприятия проводятся в полном объеме, дополнительных мер не требуется, сообщили РИА Новости в центре по мониторингу за возбудителем сибирской язвы Ставропольского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора.Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что жительница региона заразилась сибирской язвой."Комплекс противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации очага сибирской язвы проводится в полном объеме в соответствии с установленным порядком и находится под контролем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Оснований для распространения инфекции нет. Дополнительных мер не требуется", — отметили в ведомстве.Сибирская язва — острая инфекционная болезнь животных и человека, характеризующаяся септицемией, поражением кожи, кишечника, легких, миндалин.
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владимир владимиров, ставропольский край, общество, здоровье, россия, москва, сибирская язва
03:32 22.06.2022
 
НИИ Роспотребнадзора оценил шанс на распространение сибирской язвы в России

НИИ Роспотребнадзора: оснований для распространения сибирской язвы в России нет

CC0 / CDC / Микрофотография бацилл сибирской язвы
Микрофотография бацилл сибирской язвы - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
CC0 / CDC /
Микрофотография бацилл сибирской язвы. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Оснований для распространения в России сибирской язвы после заражения жительницы Ставропольского края нет, противоэпидемические мероприятия проводятся в полном объеме, дополнительных мер не требуется, сообщили РИА Новости в центре по мониторингу за возбудителем сибирской язвы Ставропольского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора.
Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что жительница региона заразилась сибирской язвой.
"Комплекс противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации очага сибирской язвы проводится в полном объеме в соответствии с установленным порядком и находится под контролем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Оснований для распространения инфекции нет. Дополнительных мер не требуется", — отметили в ведомстве.
Сибирская язва — острая инфекционная болезнь животных и человека, характеризующаяся септицемией, поражением кожи, кишечника, легких, миндалин.
Сибирская язва
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Владимир ВладимировСтавропольский крайОбществоЗдоровьеРоссияМосквасибирская язва
 
 
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