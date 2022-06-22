https://ria.ru/20220622/yazva-1797190576.html

НИИ Роспотребнадзора оценил шанс на распространение сибирской язвы в России

НИИ Роспотребнадзора оценил шанс на распространение сибирской язвы в России - РИА Новости, 22.06.2022

НИИ Роспотребнадзора оценил шанс на распространение сибирской язвы в России

Оснований для распространения в России сибирской язвы после заражения жительницы Ставропольского края нет, противоэпидемические мероприятия проводятся в полном... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T03:32

2022-06-22T03:32

2022-06-22T03:32

владимир владимиров

ставропольский край

общество

здоровье

россия

москва

сибирская язва

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Оснований для распространения в России сибирской язвы после заражения жительницы Ставропольского края нет, противоэпидемические мероприятия проводятся в полном объеме, дополнительных мер не требуется, сообщили РИА Новости в центре по мониторингу за возбудителем сибирской язвы Ставропольского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора.Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что жительница региона заразилась сибирской язвой."Комплекс противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации очага сибирской язвы проводится в полном объеме в соответствии с установленным порядком и находится под контролем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Оснований для распространения инфекции нет. Дополнительных мер не требуется", — отметили в ведомстве.Сибирская язва — острая инфекционная болезнь животных и человека, характеризующаяся септицемией, поражением кожи, кишечника, легких, миндалин.

https://ria.ru/20220621/stavropole-1797140439.html

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владимир владимиров, ставропольский край, общество, здоровье, россия, москва, сибирская язва