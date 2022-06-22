https://ria.ru/20220622/yangulbaev-1797378613.html

В Грозном готовятся судить жену экс-судьи Янгулбаева

В Грозном готовятся судить жену экс-судьи Янгулбаева - РИА Новости, 22.06.2022

В Грозном готовятся судить жену экс-судьи Янгулбаева

Уголовное дело в отношении супруги экс-судьи Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой о нападении на правоохранителя поступило в Ленинский районный суд Грозного,... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T17:15

2022-06-22T17:15

2022-06-22T17:15

происшествия

грозный

россия

нижний новгород

рамзан кадыров

сайди янгулбаев

чеченская республика (чечня)

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ПЯТИГОРСК, 22 июн - РИА Новости. Уголовное дело в отношении супруги экс-судьи Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой о нападении на правоохранителя поступило в Ленинский районный суд Грозного, сообщил РИА Новости представитель Верховного суда Чеченской республики.Мусаеву задержали в конце января в Нижнем Новгороде в ходе инцидента, получившего большой общественный резонанс."Уголовное дело поступило в Ленинский районный суд города Грозного, заседание по нему еще не проходило, дело поступило только 15 июня", - сказал собеседник агентства.Как сообщила РИА Новости адвокат Мусаевой Наталья Добронравова, дата заседания пока неизвестна.Жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева 22 января забрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и увезли на допрос в Грозный. По свидетельству ее адвоката Натальи Добронравовой, Мусаеву силой выволокли из квартиры, она теряла сознание.Глава Чечни Рамзан Кадыров тогда заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". Доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, добавил Кадыров.После этого Янгулбаев с дочерью уехали из страны. Коллегия судей Чечни 3 февраля лишила его статуса судьи и неприкосновенности. По словам председателя совета судей Чечни Алавдина Гардалоева, поступки Янгулбаева "несовместимы с высоким статусом судьи в отставке".В начале февраля Старопромысловский районный суд Грозного арестовал Мусаеву по обвинению в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти (часть 2 статьи 318 УК РФ – до 10 лет лишения свободы). Впоследствии мера пресечения продлевалась.

https://ria.ru/20220204/yangulbaev-1771103514.html

https://ria.ru/20220203/musaeva-1770979671.html

https://ria.ru/20220207/yangulbaev-1771483258.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, грозный, россия, нижний новгород, рамзан кадыров, сайди янгулбаев, чеченская республика (чечня)