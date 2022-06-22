В Грозном готовятся судить жену экс-судьи Янгулбаева
В суд в Грозном поступило уголовное дело против жены экс-судьи Янгулбаева Заремы Мусаевой
Статуя Фемиды. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 22 июн - РИА Новости. Уголовное дело в отношении супруги экс-судьи Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой о нападении на правоохранителя поступило в Ленинский районный суд Грозного, сообщил РИА Новости представитель Верховного суда Чеченской республики.
Мусаеву задержали в конце января в Нижнем Новгороде в ходе инцидента, получившего большой общественный резонанс.
"Уголовное дело поступило в Ленинский районный суд города Грозного, заседание по нему еще не проходило, дело поступило только 15 июня", - сказал собеседник агентства.
Как сообщила РИА Новости адвокат Мусаевой Наталья Добронравова, дата заседания пока неизвестна.
Жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева 22 января забрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и увезли на допрос в Грозный. По свидетельству ее адвоката Натальи Добронравовой, Мусаеву силой выволокли из квартиры, она теряла сознание.
Глава Чечни Рамзан Кадыров тогда заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". Доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, добавил Кадыров.
После этого Янгулбаев с дочерью уехали из страны. Коллегия судей Чечни 3 февраля лишила его статуса судьи и неприкосновенности. По словам председателя совета судей Чечни Алавдина Гардалоева, поступки Янгулбаева "несовместимы с высоким статусом судьи в отставке".
В начале февраля Старопромысловский районный суд Грозного арестовал Мусаеву по обвинению в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти (часть 2 статьи 318 УК РФ – до 10 лет лишения свободы). Впоследствии мера пресечения продлевалась.
7 февраля, 14:31Представитель экс-судьи Янгулбаева обжалует лишение его статуса