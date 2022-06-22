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Врач дал совет людям, которым становится плохо при взлете

Врач дал совет людям, которым становится плохо при взлете - РИА Новости, 22.06.2022

Врач дал совет людям, которым становится плохо при взлете

Если при взлете и посадке ощущается головокружение и тошнота, то накануне и во время полета людям, склонным к укачиваниям, морской болезни, рекомендуется... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T03:25

2022-06-22T03:25

2022-06-22T03:25

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здоровье

россия

москва

шереметьево

сергей волга

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Если при взлете и посадке ощущается головокружение и тошнота, то накануне и во время полета людям, склонным к укачиваниям, морской болезни, рекомендуется применять специальные препараты, а если люди испытывают страх, можно принимать легкие успокоительные, заявил в интервью РИА Новости главный врач медико-санитарной части международного аэропорта "Шереметьево" Сергей Волга.Врач отметил, что перелет — это стресс для организма, потому что на борту воздушного судна человек сталкивается с непривычными условиями, нестандартной обстановкой с точки зрения обычной среды."Все время полета человек находится в условиях пониженного атмосферного давления, пониженного содержания кислорода в окружающем воздухе, он испытывает определенные перегрузки при маневрах воздушного судна. Это приводит к расширениям сосудов, к прочим реакциям организма на эти внешние факторы, которые на него воздействуют и могут приводить к обезвоживанию, при многочасовом пребывании в одном положении – это тоже фактор, который может влиять на здоровье, нарушается режим сна, отдыха. В комплексе эти условия на всех людей в большей или меньшей степени могут оказывать стрессовое воздействие", — добавил собеседник агентства.

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общество, здоровье, россия, москва, шереметьево, сергей волга