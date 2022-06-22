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Юлия Высоцкая улетела в Италию - РИА Новости, 22.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220622/vysotskaya-1797294901.html
Юлия Высоцкая улетела в Италию
Юлия Высоцкая улетела в Италию - РИА Новости, 22.06.2022
Юлия Высоцкая улетела в Италию
Юлия Высоцкая отправилась в Италию: кадрами с живописными видами она поделилась в социальных сетях. Судя по геолокации, актриса отдыхает в небольшом городе... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T14:15
2022-06-22T14:15
шоубиз
знаменитости
юлия высоцкая
шоу-бизнес
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Юлия Высоцкая отправилась в Италию: кадрами с живописными видами она поделилась в социальных сетях. Судя по геолокации, актриса отдыхает в небольшом городе Порто-Эрколе в Тоскане.Актриса не раз признавалась в любви к итальянской культуре. Пользователи назвали снимок "чудесным". Сама Высоцкая оставила фотографию без подписи.Ранее актриса радикально сменила образ для нового спектакля Андрея Кончаловского "Укрощение строптивой". В частности, звезда предстала перед публикой в коротком рыжем парике.
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знаменитости, юлия высоцкая, шоу-бизнес
14:15 22.06.2022
 
Юлия Высоцкая улетела в Италию

Актриса Юлия Высоцкая улетела в Италию

Скриншот публикации Юлии Высоцкой в социальной сети
Скриншот публикации Юлии Высоцкой в социальной сети
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Юлия Высоцкая отправилась в Италию: кадрами с живописными видами она поделилась в социальных сетях. Судя по геолокации, актриса отдыхает в небольшом городе Порто-Эрколе в Тоскане.
Актриса не раз признавалась в любви к итальянской культуре. Пользователи назвали снимок "чудесным". Сама Высоцкая оставила фотографию без подписи.
Ранее актриса радикально сменила образ для нового спектакля Андрея Кончаловского "Укрощение строптивой". В частности, звезда предстала перед публикой в коротком рыжем парике.
Певица Кристина Орбакайте и ее сын Дени Байсаров - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 10:57Шоубиз
Орбакайте вслед за сыном улетела в Париж
 
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