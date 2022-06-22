https://ria.ru/20220622/vysotskaya-1797294901.html
Юлия Высоцкая улетела в Италию
Юлия Высоцкая улетела в Италию - РИА Новости, 22.06.2022
Юлия Высоцкая улетела в Италию
Юлия Высоцкая отправилась в Италию: кадрами с живописными видами она поделилась в социальных сетях. Судя по геолокации, актриса отдыхает в небольшом городе... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T14:15
2022-06-22T14:15
2022-06-22T14:15
шоубиз
знаменитости
юлия высоцкая
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797269839_0:764:1880:1822_1920x0_80_0_0_37d5db3aaf5496199942967aef0ae98f.jpg
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Юлия Высоцкая отправилась в Италию: кадрами с живописными видами она поделилась в социальных сетях. Судя по геолокации, актриса отдыхает в небольшом городе Порто-Эрколе в Тоскане.Актриса не раз признавалась в любви к итальянской культуре. Пользователи назвали снимок "чудесным". Сама Высоцкая оставила фотографию без подписи.Ранее актриса радикально сменила образ для нового спектакля Андрея Кончаловского "Укрощение строптивой". В частности, звезда предстала перед публикой в коротком рыжем парике.
https://ria.ru/20220622/orbakayte-1797227398.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797269839_0:412:1880:1822_1920x0_80_0_0_38995b30ef584b349fe792c0f53511ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, юлия высоцкая, шоу-бизнес
Юлия Высоцкая улетела в Италию
Актриса Юлия Высоцкая улетела в Италию