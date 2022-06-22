https://ria.ru/20220622/vysotskaya-1797294901.html

Юлия Высоцкая улетела в Италию

Юлия Высоцкая улетела в Италию - РИА Новости, 22.06.2022

Юлия Высоцкая улетела в Италию

Юлия Высоцкая отправилась в Италию: кадрами с живописными видами она поделилась в социальных сетях. Судя по геолокации, актриса отдыхает в небольшом городе... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T14:15

2022-06-22T14:15

2022-06-22T14:15

шоубиз

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юлия высоцкая

шоу-бизнес

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Юлия Высоцкая отправилась в Италию: кадрами с живописными видами она поделилась в социальных сетях. Судя по геолокации, актриса отдыхает в небольшом городе Порто-Эрколе в Тоскане.Актриса не раз признавалась в любви к итальянской культуре. Пользователи назвали снимок "чудесным". Сама Высоцкая оставила фотографию без подписи.Ранее актриса радикально сменила образ для нового спектакля Андрея Кончаловского "Укрощение строптивой". В частности, звезда предстала перед публикой в коротком рыжем парике.

https://ria.ru/20220622/orbakayte-1797227398.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, юлия высоцкая, шоу-бизнес