https://ria.ru/20220622/vstrecha-1797290367.html

Лавров встретится с президентом Ирана

Лавров встретится с президентом Ирана - РИА Новости, 22.06.2022

Лавров встретится с президентом Ирана

Глава МИД РФ Сергей Лавров планирует встретиться с президентом Ирана Ибрахимом Раиси в ходе визита в Тегеран, сообщили в среду в дипведомстве. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T13:59

2022-06-22T13:59

2022-06-22T13:59

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

ибрахим раиси

тегеран (город)

иран

в мире

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров планирует встретиться с президентом Ирана Ибрахимом Раиси в ходе визита в Тегеран, сообщили в среду в дипведомстве."22-23 июня в продолжение регулярного диалога глав внешнеполитических ведомств состоится визит министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Тегеран. Запланированы переговоры с его иранским коллегой Хосейном Амирабдоллахианом, а также встреча с президентом Исламской Республики Иран Ибрахимом Раиси", - говорится на сайте министерства.

https://ria.ru/20220622/lavrov-1797233843.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, ибрахим раиси, тегеран (город), иран, в мире