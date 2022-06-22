https://ria.ru/20220622/vstrecha-1797290367.html
Лавров встретится с президентом Ирана
Лавров встретится с президентом Ирана - РИА Новости, 22.06.2022
Лавров встретится с президентом Ирана
Глава МИД РФ Сергей Лавров планирует встретиться с президентом Ирана Ибрахимом Раиси в ходе визита в Тегеран, сообщили в среду в дипведомстве. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T13:59
2022-06-22T13:59
2022-06-22T13:59
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
ибрахим раиси
тегеран (город)
иран
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров планирует встретиться с президентом Ирана Ибрахимом Раиси в ходе визита в Тегеран, сообщили в среду в дипведомстве."22-23 июня в продолжение регулярного диалога глав внешнеполитических ведомств состоится визит министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Тегеран. Запланированы переговоры с его иранским коллегой Хосейном Амирабдоллахианом, а также встреча с президентом Исламской Республики Иран Ибрахимом Раиси", - говорится на сайте министерства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, ибрахим раиси, тегеран (город), иран, в мире
Лавров встретится с президентом Ирана
Лавров встретится с президентом Ирана Раиси во время визита в Тегеран