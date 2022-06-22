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Лавров встретится с президентом Ирана - РИА Новости, 22.06.2022
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Лавров встретится с президентом Ирана
Лавров встретится с президентом Ирана - РИА Новости, 22.06.2022
Лавров встретится с президентом Ирана
Глава МИД РФ Сергей Лавров планирует встретиться с президентом Ирана Ибрахимом Раиси в ходе визита в Тегеран, сообщили в среду в дипведомстве. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T13:59
2022-06-22T13:59
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
ибрахим раиси
тегеран (город)
иран
в мире
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров планирует встретиться с президентом Ирана Ибрахимом Раиси в ходе визита в Тегеран, сообщили в среду в дипведомстве."22-23 июня в продолжение регулярного диалога глав внешнеполитических ведомств состоится визит министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Тегеран. Запланированы переговоры с его иранским коллегой Хосейном Амирабдоллахианом, а также встреча с президентом Исламской Республики Иран Ибрахимом Раиси", - говорится на сайте министерства.
https://ria.ru/20220622/lavrov-1797233843.html
россия
тегеран (город)
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, ибрахим раиси, тегеран (город), иран, в мире
13:59 22.06.2022
 
Лавров встретится с президентом Ирана

Лавров встретится с президентом Ирана Раиси во время визита в Тегеран

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров планирует встретиться с президентом Ирана Ибрахимом Раиси в ходе визита в Тегеран, сообщили в среду в дипведомстве.
"22-23 июня в продолжение регулярного диалога глав внешнеполитических ведомств состоится визит министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Тегеран. Запланированы переговоры с его иранским коллегой Хосейном Амирабдоллахианом, а также встреча с президентом Исламской Республики Иран Ибрахимом Раиси", - говорится на сайте министерства.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 11:04
Лавров примет участие в совещании глав МИД Прикаспийских государств
 
РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровИбрахим РаисиТегеран (город)ИранВ мире
 
 
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