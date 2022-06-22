https://ria.ru/20220622/volga-1797244818.html

Сергей Волга: в "Шереметьево" работает крупнейшая медслужба аэропорта в РФ

Сергей Волга: в "Шереметьево" работает крупнейшая медслужба аэропорта в РФ - РИА Новости, 22.06.2022

Сергей Волга: в "Шереметьево" работает крупнейшая медслужба аэропорта в РФ

О том, как оказывает помощь пассажирам самая большая аэропортовая медицинская служба в стране, что есть в медицинской аптечке на борту воздушного судна, как... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T13:00

2022-06-22T13:00

2022-06-22T13:00

интервью

сергей волга

шереметьево (аэропорт)

россия

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О том, как оказывает помощь пассажирам самая большая аэропортовая медицинская служба в стране, что есть в медицинской аптечке на борту воздушного судна, как подготовиться к перелету, и как частые перелеты могут повлиять на организм, в интервью РИА Новости рассказал главный врач медико-санитарной части международного аэропорта "Шереметьево" Сергей Волга. Беседовала Ольга Овчинникова.– Сергей Владимирович, расскажите о медицинской службе аэропорта "Шереметьево". Сколько у вас работает человек?– Наша медицинская служба – крупнейшая аэропортовая медицинская служба, потому что мы – крупнейший аэропорт с самым большим пассажиропотоком, соответственно, количество обращений к нам в медицинскую службу и количество работы, которую мы проводим с персоналом аэропорта, имеет прямую зависимость от пассажиропотока. Чем больше пассажиропоток, тем больше необходимо персонала для его обслуживания, соответственно увеличивается количество осмотров, чем выше пассажиропоток, тем больше количество обращений. Медицинская служба у нас по штатной численности составляет почти 300 человек, если развернуты все терминалы, а если какой-то терминал закрывается, то чуть меньше.Я бы хотел акцентировать внимание на том, что мы – первые из всех аэропортов, кто разработал корпоративную форму медицинских работников на основе пожеланий самих сотрудников. Униформа представлена специальными комплектами для носки внутри помещений, в зимний период, в демисезонный период. Дизайн разрабатывался таким образом, чтобы выделить медицинских работников среди другого персонала. Она изготавливается из современных материалов, специально предназначенных для медицинской одежды, представлена комплектами для всех групп медиков – врачей, фельдшеров, санитаров. Кроме того, вместе с дизайном разработана бренд-идентификация как саб-бренд "Шереметьево Медицина". Наша форма символизирует уровень качества медицинских услуг и подхода к качеству аэропорта "Шереметьево".– А какие задачи стоят перед медицинской службой аэропорта?– Сам по себе любой аэропорт, особенно такой крупный, как "Шереметьево", это особое место, и поэтому у медицинской службы имеется очень широкий спектр задач, в том числе специфических для аэропорта. Основное – это оказание первичной медицинской помощи пассажирам, работникам и гостям аэропорта, организация неотложной помощи на территории аэропорта в случае необходимости, участие медицинской команды в аварийно-спасательных мероприятиях. Мы также участвуем в обеспечении безопасности полетов путем организации и проведения предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров персонала. Кроме того, еще одна функция – обеспечение предварительных, периодических профосмотров для персонала с вредными условиями труда, и наша поликлиника, которая входит в состав медицинской службы, оказывает плановую амбулаторную помощь работникам аэропорта.– Как была организована работа аэропорта в период коронавируса? Сколько тестов было сделано на территории аэропорта?– "Шереметьево" был одним из первых аэропортов, который ввел экспресс-тестирование на коронавирус на своей территории. Учитывая даже снижение пассажиропотока в период пандемии, цифры эти большие. Практически каждый пассажир должен был иметь на руках тест, многие проходили это тестирование в аэропорту, это было удобно. У нас было все организовано, чтобы в течение двух часов люди перед рейсом могли пройти тест и получить результат.В задачи медслужбы в этот период входило участие в противоэпидемических мероприятиях совместно с Роспотребнадзором. Основное – это обеспечение изоляции людей с подозрением на коронавирусную инфекцию и организация последующей госпитализации в специализированные госпитали. Также мы обеспечивали всех работников, а это не одна тысяча человек, средствами индивидуальной защиты – маски, перчатки, дезсредства для обработки рук. Мы рассчитывали потребность и обеспечивали непрерывный поток этих средств для того, чтобы выполнять первичные меры профилактики по защите персонала и пассажиров.– Были ли истории, когда из аэропорта люди, больные коронавирусом или с подозрением на него, отправлялись сразу в обсерватор?– На начальном этапе, когда все было внезапно, неожиданно, это была новая ситуация, которой в практике не было, конечно, практиковалась такая тактика, когда люди помещались в обсерватор. Но в дальнейшем, когда система здравоохранения адаптировалась, были развернуты специальные госпитали, перепрофилированы некоторые медицинские организации, на том периоде, когда была четко выстроена логистика и тактика выявления людей с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, то работал канал направления на госпитализацию, пациенты с подозрением или с подтвержденной инфекцией нами изолировались на месте на территории аэропорта и организовывалась госпитализация в специализированные отделения.– Какие меры, внедренные во время коронавируса, продолжают функционирование на данный момент?– Медицинская служба сама по себе меры не вырабатывает, она призвана выполнять и реализовывать те меры, которые устанавливает государственная противоэпидемическая служба. Определенные меры мы продолжаем сохранять, выполнять, обеспечивать, несмотря на то, что заболеваемость существенно упала.Вместе с тем хочу сказать, что пандемия заставила совершенствовать некоторые наши методы, например, мы внедрили систему обеззараживания воздуха "Поток" в наших медпунктах, где проходимость людей может быть достаточно высокой. Это отечественная разработка, которая обеспечивает очень высокое, практически 100% обеззараживание от бактерий и вирусов, в том числе и коронавируса. И в системе отсутствуют какие-либо вредные факторы, например, ультрафиолетовое излучение, ионизация и так далее. Там особая технология, по которой используются напряженные электромагнитные поля, и хочется отметить, что такая технология применяется в том числе на международной космической станции.– Как в "Шереметьево" организована медпомощь пассажирам?– Пассажиров у нас обслуживают здравпункты терминалов. Если все задачи разделить по основным группам, у нас три основных подразделения: здравпункты терминалов, которые оказывают помощь пассажирам и гостям аэропорта, есть здравпункты по проведению медицинских осмотров, которые проводят предполетные, предрейсовые, послерейсовые медосмотры, и поликлиника, которая обеспечивает организацию и проведение предварительных и периодических профосмотров и плановую амбулаторную помощь.Здравпункты терминалов работают 24 часа семь дней в неделю, находятся в режиме постоянной готовности к любой ситуации, которая потенциально может возникнуть в аэропорту.Можно выделить два пути обращения за медицинской помощью: либо пассажир обращается напрямую в здравпункт – все элементы навигации внутри терминалов имеют указатели, и в каждом терминале имеется здравпункт; либо это вызов по телефону или иному внутреннему каналу, когда требуется медпомощь где-то на территории, в том числе на борту воздушного судна. В этом случае у нас есть мобильная бригада, санитарный транспорт, и либо пешим порядком, либо на транспорте мобильная медицинская бригада выдвигается в то место, где требуется помощь, и ее оказывает. До пациента в этом случае максимально короткое время прибытия, оно исчисляется несколькими минутами, в зависимости от удаления. И в то же время важно сказать, что у нас прямая связь с дежурной бригадой Центра медицины катастроф Московской области. В тех случаях, когда ситуация серьезная и требуются реанимационные пособия, экстренная скорая помощь, то в течение нескольких минут прибывает дежурная бригада Центра медицины катастроф. И в этом случае наша бригада совместно с медиками из Центра оказывают необходимую помощь пассажирам.– С какими проблемами чаще обращаются?– Настолько разнообразны обращения, что выделить одну проблему, как наиболее частую, сложно. Я бы разделил их на две крупные группы. Первое из них – это различные острые обострения различных заболеваний, ухудшение самочувствия по любым поводам. Но вообще аэропорт – это как город в городе, и все, что происходит в большом городе, то же происходит на территории аэропорта "Шереметьево", потому что это гигантское транспортное предприятие. Поэтому мы сталкиваемся с разнообразными случаями и заболеваниями, наверное, наиболее частые из них – сердечно-сосудистые проблемы. Вторая группа обращений – травмы: руку порезал, ногу подвернул. Это тоже достаточно объемная группа обращений.– В самолетах летают и тяжело больные люди, им уделяется особое внимание?– Нередко такие случаи случаются, когда в самолете пассажир с тяжелым заболеванием, и наша служба обеспечивает после посадки его сопровождение. Как только мы получаем от авиакомпании соответствующую информацию, она обычно приходит заранее, мы уже понимаем, что будет посадка, и на борту пациент с тяжелым заболеванием, мы это сопровождение обеспечиваем совместно со службой, которая организует перевозку таких пассажиров, потому что даже просто снять с борта пассажира с ограниченными возможностями здоровья – это целая задача. У них есть специальное оборудование, специальный транспорт – амбулифт, мы обеспечиваем медицинское сопровождение, они – транспортировку по полю до терминала и дальше. К слову, эта услуга абсолютно бесплатна для пассажиров аэропорта. Служба работает круглосуточно, без перерывов и выходных.– Были ли какие-то необычные случаи в вашей работе?– Да, пожалуй. Я бы условно отнес к необычным случаям обращения по поводу ухудшения психического состояния, когда люди ведут себя неадекватно, у них обостряются психические расстройства, токсические отклонения. Такие случаи можно назвать нестандартными, потому что и помощь, которая им оказывается, нетипична для нас.– Часто ли приходится оказывать помощь людям, которым стало плохо в воздухе? Приходилось ли вам принимать роды, например? И есть ли для таких ситуаций все необходимое в аэропорту и на борту?– Случаи, когда что-то случается с пассажирами в полете, они известны. Конечно, в процессе полета как такового мы никак не можем участвовать, но, если это приводит, например, к вынужденной посадке или перед прибытием самолета в аэропорт мы получаем об этом информацию, заранее выдвигаемся и ожидаем посадки, и как только самолет приземляется, заходим на борт и оказываем помощь. Наверное, несколько раз в месяц, иногда и чаще, когда нас вызывают на борт. Более редкие случаи, когда там действительно какие-то тяжелые реанимационные мероприятия, но тоже случаются. И нередки случаи, когда менее серьезные расстройства здоровья, требующие нашего участия на борту.Что касается родов, мне не приходилось роды принимать. Но история знает такие случаи, когда на транспорте, не только на воздушном, наступают роды. Обычно это протекает по двум сценариям. Либо это стремительные роды, когда они проходят существенно быстрее, чем это в норме может быть, и такие стремительные роды – это как раз те случаи, когда в поезде или самолете рождается новый человек. А нормальные роды – это многочасовой процесс, поэтому чаще всего родовая деятельность у женщины начинается, и есть время для того, чтобы ее снять с транспорта и доставить в специализированное акушерское учреждение. У нас все для этого есть.А на борту есть специальная аптечка, называется medical kit, которая предназначена для медиков, которые могут быть среди пассажиров, и там есть минимально необходимый набор для того, чтобы организовать помощь в случае наступления родов, вплоть до зажима пуповины, перевязочного материала и так далее. Авиакомпании к этому готовы, медики на земле тоже, и да, такие случаи бывают, но они редкие.– А какие еще препараты и инструменты находятся в аптечке на борту самолета?– Есть два вида аптечек. Первый тип аптечки – first aid kit, или комплекс первой помощи, это по сути расширенный аналог автомобильной аптечки. Там набор средств и медикаментов, который предназначен для оказания первой помощи силами немедицинского работника, то есть членами экипажа или пассажирами, которые не имеют медицинского образования. Там различные жгуты, перевязочные материалы, успокоительные, противоаллергические средства, изделия для временной остановки наружного кровотечения.А второй комплект, или medical kit, – это комплект препаратов и медицинских изделий, который предназначен для использования врачами и другими специалистами соответствующей квалификации, которые на борту могут находиться среди пассажиров. Это более серьезный набор, там более серьезные препараты, назначение которых требует медицинских знаний, там есть инструменты медицинские, приспособления для проведения искусственной вентиляции легких, жгуты кровоостанавливающие.– Есть ли какой-нибудь иностранный препарат, на поставки которого повлияли санкции?– Нет, санкции не повлияли, потому что в этих аптечках и в арсенале медицинской службы львиная доля препаратов отечественного производства либо аналогов импортных препаратов, поэтому мы не ощутили какого-то дефицита ни по одному из этих препаратов.– Что включает в себя предполетный осмотр экипажа? Были ли случаи недопуска экипажа к полету?– Смысл осмотра – выявить признаки отклонения в здоровье, которые препятствуют выполнению рабочих обязанностей, соответствующих задачам персонала. Такой медицинский осмотр включает в себя непосредственно сам осмотр, сбор жалоб, опрос членов экипажа, измерение пульса, давления, температуры, паров алкоголя в выдыхаемом воздухе. Медработник сопоставляет всю полученную информацию, определяет, что никаких отклонений и жалоб нет, и допускает к полету.Отстранения, недопуск – такие случаи бывают по разным причинам, но они крайне редкие, и я бы не сказал, что это закономерность. Чаще всего в экипаже люди здоровые, пилоты ответственно к этому относятся, понимают серьезность летной работы, и поэтому мы практически не сталкиваемся с существенными отклонениями, которые требуют отстранения.– А есть ли у вас в штате психологи, которые могут оказать помощь персоналу и пассажирам?– Экипажам психологическая помощь оказывается, с ними работают психологи на постоянной основе, но этим занимается медслужба авиакомпаний. У нас, в медицинской службе аэропорта, в штате также имеется медицинский психолог, который при необходимости может оказать помощь как персоналу, так и пассажирам.– Как вы считаете, перелет – это стресс для организма?– В каком-то смысле да. Потому что на борту воздушного судна человек сталкивается с непривычными условиями, нестандартной обстановкой с точки зрения обычной среды, в которой мы пребываем. Все время полета человек находится в условиях пониженного атмосферного давления, пониженного содержания кислорода в окружающем воздухе, он испытывает определенные перегрузки при маневрах воздушного судна. Это приводит к расширениям сосудов, к прочим реакциям организма на эти внешние факторы, которые на него воздействуют и могут приводить к обезвоживанию, при многочасовом пребывании в одном положении – это тоже фактор, который может влиять на здоровье, нарушается режим сна, отдыха. В комплексе эти условия на всех людей в большей или меньшей степени могут оказывать стрессовое воздействие.– Правда ли, что самый сложный момент в перелете для пассажиров – это взлет и посадка? Для кого такие нагрузки особенно опасны?– На взлете и при посадке перегрузки могут оказывать действие на вестибулярный аппарат, могут быть головокружения, тошнота. В этом случае накануне полете и во время полета людям, склонным к укачиваниям, морской болезни, мы рекомендуем применять специальные препараты. Если люди испытывают страх, то можно принимать легкие успокоительные накануне полета, валерьянку, например.– Как правильно подготовиться к перелету? Что нужно, и чего не стоит делать?– Какой-то особой подготовки для перелета не требуется, но тем не менее мы рекомендуем как следует выспаться, исключить накануне перелета алкоголь, большое количество кофе, исключить или сократить продукты, которые могут вызывать повышенное газообразование, и рекомендуем обильное питье, обязательно негазированной воды накануне и во время перелета, чтобы компенсировать обезвоживание, которое неизбежно проявляется во время полета. Есть достаточно распространенное заболевание – варикозное расширение вен нижних конечностей, людям, кто склонен к отекам, имеет эту патологию, мы рекомендуем в полет надевать компрессионный трикотаж, чтобы скомпенсировать и профилактировать обострение проявление болезни.– А как алкоголь может усугубить состояние здоровья в воздухе?– Небольшие дозы алкоголя вызывают обезвоживание, и в полете они усиливают обезвоживание, вызванное фактором полета, это дополнительный негативный фактор, который воздействует, а само обезвоживание может вызывать дискомфорт или ухудшение самочувствие. Человек, который находится под воздействием алкоголя и в стрессовой ситуации, может неадекватно себя проявить: могут быть панические атаки, неадекватное поведение.– Частые перелеты могут сказаться на здоровье?– Я думаю, что частые длительные перелеты – да. Потому что, когда человек многократно меняет часовые пояса, у него происходит стрессовое воздействие, и сбивается ритм сна и бодрствования, в результате снижается работоспособность, внимательность, появляется сонливость, слабость. Это отрицательность частых перелетов, особенно на большие расстояния. Если говорить о перелетах на небольшие расстояния, то существенного вреда они здоровью не наносят.

https://ria.ru/20220618/samolety-1796111017.html

https://ria.ru/20220218/puteshestviya-1773184613.html

https://ria.ru/20220215/styuardessa-1772710623.html

https://ria.ru/20211216/passazhiry-1763901662.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220422/1784893604.html

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, сергей волга, шереметьево (аэропорт), россия