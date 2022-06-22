https://ria.ru/20220622/vizy-1797278638.html

Песков переадресовал в МИД вопрос о реакции на отказ в британских визах

Песков переадресовал в МИД вопрос о реакции на отказ в британских визах - РИА Новости, 22.06.2022

Песков переадресовал в МИД вопрос о реакции на отказ в британских визах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в МИД РФ просьбу журналистов о комментарии по решению Великобритании отказать в визах российским... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T13:34

2022-06-22T13:34

2022-06-22T13:34

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россия

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владимир джабаров

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в МИД РФ просьбу журналистов о комментарии по решению Великобритании отказать в визах российским парламентариям.Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ранее заявил, что Великобритания отказала в визах членам российской делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ для участия в очередной сессии. Сессия ПА ОБСЕ пройдет 2-6 июля в Бирмингеме."Это, пожалуйста, в министерство иностранных дел", - ответил Песков на вопрос о том, как Кремль может прокомментировать данное решение британских властей.

https://ria.ru/20220622/vizy-1797225760.html

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великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, великобритания, обсе, совет федерации рф, бирмингем, владимир джабаров, дмитрий песков