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Песков переадресовал в МИД вопрос о реакции на отказ в британских визах
Песков переадресовал в МИД вопрос о реакции на отказ в британских визах - РИА Новости, 22.06.2022
Песков переадресовал в МИД вопрос о реакции на отказ в британских визах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в МИД РФ просьбу журналистов о комментарии по решению Великобритании отказать в визах российским... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T13:34
2022-06-22T13:34
2022-06-22T13:34
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в МИД РФ просьбу журналистов о комментарии по решению Великобритании отказать в визах российским парламентариям.Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ранее заявил, что Великобритания отказала в визах членам российской делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ для участия в очередной сессии. Сессия ПА ОБСЕ пройдет 2-6 июля в Бирмингеме."Это, пожалуйста, в министерство иностранных дел", - ответил Песков на вопрос о том, как Кремль может прокомментировать данное решение британских властей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, великобритания, обсе, совет федерации рф, бирмингем, владимир джабаров, дмитрий песков
Песков переадресовал в МИД вопрос о реакции на отказ в британских визах
Песков переадресовал в МИД вопрос о реакции на отказ парламентариям в британских визах