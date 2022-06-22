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Песков переадресовал в МИД вопрос о реакции на отказ в британских визах - РИА Новости, 22.06.2022
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Песков переадресовал в МИД вопрос о реакции на отказ в британских визах
Песков переадресовал в МИД вопрос о реакции на отказ в британских визах - РИА Новости, 22.06.2022
Песков переадресовал в МИД вопрос о реакции на отказ в британских визах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в МИД РФ просьбу журналистов о комментарии по решению Великобритании отказать в визах российским... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T13:34
2022-06-22T13:34
в мире
россия
великобритания
обсе
совет федерации рф
бирмингем
владимир джабаров
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в МИД РФ просьбу журналистов о комментарии по решению Великобритании отказать в визах российским парламентариям.Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ранее заявил, что Великобритания отказала в визах членам российской делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ для участия в очередной сессии. Сессия ПА ОБСЕ пройдет 2-6 июля в Бирмингеме."Это, пожалуйста, в министерство иностранных дел", - ответил Песков на вопрос о том, как Кремль может прокомментировать данное решение британских властей.
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в мире, россия, великобритания, обсе, совет федерации рф, бирмингем, владимир джабаров, дмитрий песков
13:34 22.06.2022
 
Песков переадресовал в МИД вопрос о реакции на отказ в британских визах

Песков переадресовал в МИД вопрос о реакции на отказ парламентариям в британских визах

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в МИД РФ просьбу журналистов о комментарии по решению Великобритании отказать в визах российским парламентариям.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ранее заявил, что Великобритания отказала в визах членам российской делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ для участия в очередной сессии. Сессия ПА ОБСЕ пройдет 2-6 июля в Бирмингеме.
"Это, пожалуйста, в министерство иностранных дел", - ответил Песков на вопрос о том, как Кремль может прокомментировать данное решение британских властей.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Вчера, 10:40
Матвиенко назвала отказ в визах делегатам на ПА ОБСЕ беспределом
 
В миреРоссияВеликобританияОБСЕСовет Федерации РФБирмингемВладимир ДжабаровДмитрий Песков
 
 
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