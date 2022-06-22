https://ria.ru/20220622/vizy-1797196965.html

Визовый режим с Россией навредит простым украинцам, заявил Азаров

Визовый режим с Россией навредит простым украинцам, заявил Азаров - РИА Новости, 22.06.2022

Визовый режим с Россией навредит простым украинцам, заявил Азаров

Введение Киевом визового режима с Россией навредит обычным украинцам, заявил РИА Новости экс-премьер Украины Николай Азаров. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T06:47

2022-06-22T06:47

2022-06-22T06:47

украина

россия

в мире

николай азаров (политик)

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150933/34/1509333445_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_7c413cd4a4857ccf7be222de08bcbcf9.jpg

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Введение Киевом визового режима с Россией навредит обычным украинцам, заявил РИА Новости экс-премьер Украины Николай Азаров.По его словам, нынешняя украинская власть представляет собой "абсолютно людоедскую". Он убежден, что ее целью является не повышение благосостояния украинского народа, и об этом, по его словам, хорошо известно на Западе."И что бы она (власть — ред.) ни делала, она делает это не для пользы Украины, не для пользы ее народа, а принуждая народ существовать в абсолютно диких, немыслимых условиях. Все это, естественно, так сказать, известно ее покровителям, а может, даже навязано ее покровителями", — утверждает он."Рано или поздно эта власть сменится. Сменится и произойдет абсолютно естественный процесс восстановления нормальных отношений, и прежде всего, конечно, нормальные отношения должны восстановиться между украинским народом и российским народом. Это — неизбежно", — сказал Азаров.

https://ria.ru/20220622/kandidat-1797196225.html

украина

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, в мире, николай азаров (политик), москва