Визовый режим с Россией навредит простым украинцам, заявил Азаров
Азаров: введение визового режима между Украиной и Россией навредит простым украинцам
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкБывший премьер-министр Украины Николай Азаров
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Введение Киевом визового режима с Россией навредит обычным украинцам, заявил РИА Новости экс-премьер Украины Николай Азаров.
"Это навредит, прежде всего, простым людям. Миллионы украинцев в силу того, что они потеряли работу на Украине, вынуждены работать в России. Безвизовый режим им облегчал в той или иной степени перемещение. Семьи остались на Украине во многих случаях, а кормильцы семейные работают в России", — сказал Азаров.
По его словам, нынешняя украинская власть представляет собой "абсолютно людоедскую". Он убежден, что ее целью является не повышение благосостояния украинского народа, и об этом, по его словам, хорошо известно на Западе.
"И что бы она (власть — ред.) ни делала, она делает это не для пользы Украины, не для пользы ее народа, а принуждая народ существовать в абсолютно диких, немыслимых условиях. Все это, естественно, так сказать, известно ее покровителям, а может, даже навязано ее покровителями", — утверждает он.
"Рано или поздно эта власть сменится. Сменится и произойдет абсолютно естественный процесс восстановления нормальных отношений, и прежде всего, конечно, нормальные отношения должны восстановиться между украинским народом и российским народом. Это — неизбежно", — сказал Азаров.