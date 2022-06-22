https://ria.ru/20220622/uralsib-1797426479.html
"Уралсиб" перестал проводить платежи банков-партнеров в долларах и евро
"Уралсиб" перестал проводить платежи банков-партнеров в долларах и евро - РИА Новости, 22.06.2022
"Уралсиб" перестал проводить платежи банков-партнеров в долларах и евро
Банк "Уралсиб" больше не может проводить платежи российских банков-партнеров в долларах и евро из-за отказов иностранных банков принимать такие операции,... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T21:04
2022-06-22T21:04
2022-06-22T21:04
экономика
уралсиб (финансовая корпорация)
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Банк "Уралсиб" больше не может проводить платежи российских банков-партнеров в долларах и евро из-за отказов иностранных банков принимать такие операции, клиентов самой кредитной организации это не затронуло, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка."В связи с политикой иностранных банков-корреспондентов, банк больше не имеет возможности проводить платежи своих локальных банков-партнеров в долларах и евро, о чем банк "Уралсиб" уведомил их в своем письме", - сообщили в банке.Отмечается, что иностранные банки последовательно отказываются принимать платежи лоро-респондентов и стараются проводить платежи только своих прямых партнеров, прошедших комплаенс процедуры.
https://ria.ru/20220621/perevody-1796987964.html
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экономика, уралсиб (финансовая корпорация)
"Уралсиб" перестал проводить платежи банков-партнеров в долларах и евро
Банк "Уралсиб" перестал проводить платежи российских банков-партнеров в долларах и евро