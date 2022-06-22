https://ria.ru/20220622/ulitsa-1797188576.html

В Праге решили переименовать улицу Конева, сообщило СМИ

В Праге решили переименовать улицу Конева, сообщило СМИ - РИА Новости, 22.06.2022

В Праге решили переименовать улицу Конева, сообщило СМИ

Руководство района Прага 3 решило переименовать улицу, в 1946 году названную в честь советского маршала Ивана Конева, сообщило сетевое издание Idnes. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T02:43

2022-06-22T02:43

2022-06-22T03:33

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ПРАГА, 22 июн — РИА Новости. Руководство района Прага 3 решило переименовать улицу, в 1946 году названную в честь советского маршала Ивана Конева, сообщило сетевое издание Idnes.По данным издания, предполагается, что улице вернут название, которое она носила в 1875-1940 годах, — Подебрадова."Впрочем, не исключено, что она может получить имя первого руководителя района, Карела Гартига", — добавляется в публикации.Решение властей района еще должна утвердить мэрия чешской столицы, но некоторые ее представители заранее однозначно поддержали действия муниципальных коллег.В апреле 2020 года, решением руководства района Прага 6 на площади Интербригады демонтировали и переместили в депозитарий памятник маршалу Коневу. Президент Чехии Милош Земан назвал это глупостью, которую совершили незначительные политики.В мае 2022 года мэрия Праги лишила Конева статуса почетного гражданина города.Присвоение в послевоенный период имени Конева пражской улице и избрание советского военачальника почетным гражданином города, а также возведение позднее памятника маршалу было связано с тем, что в мае 1945 года именно он командовал войсками Первого Украинского фронта, освободившими Прагу от гитлеровцев.Однако районные и городские руководители чешской столицы, вычеркивая имя советского маршала из летописи города, обосновали свои действия деятельностью Конева в послевоенный период, в частности, его участием в подавлении революции 1956 года в Венгрии, а также возведением Берлинской стены в 1961 году, когда Конев командовал Группой советских войск в Германии.

https://ria.ru/20220621/gagarin-1797024160.html

https://ria.ru/20220531/pereimenovanie-1792049146.html

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в мире, милош земан, прага, чехия, венгрия, иван конев, россия