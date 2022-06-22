02:43 22.06.2022 (обновлено: 03:33 22.06.2022)
В Праге решили переименовать улицу Конева, сообщило СМИ
Idnes: власти района Прага 3 решили переименовать улицу, названную в честь маршала Конева
Маршал Иван Степанович Конев. Архивное фото
ПРАГА, 22 июн — РИА Новости. Руководство района Прага 3 решило переименовать улицу, в 1946 году названную в честь советского маршала Ивана Конева, сообщило сетевое издание Idnes.
"Решению о переименовании улицы Конева предшествовала весьма бурная двухчасовая дискуссия членов руководства района Прага 3. В конце концов, за то, чтобы убрать имя советского маршала с табличек с названием улицы проголосовали 23 из 28 присутствовавших членов руководства района, против не было никого, воздержались трое, а еще двое не участвовали в голосовании", — говорится в сообщении.
По данным издания, предполагается, что улице вернут название, которое она носила в 1875-1940 годах, — Подебрадова.
"Впрочем, не исключено, что она может получить имя первого руководителя района, Карела Гартига", — добавляется в публикации.
Решение властей района еще должна утвердить мэрия чешской столицы, но некоторые ее представители заранее однозначно поддержали действия муниципальных коллег.
В апреле 2020 года, решением руководства района Прага 6 на площади Интербригады демонтировали и переместили в депозитарий памятник маршалу Коневу. Президент Чехии Милош Земан назвал это глупостью, которую совершили незначительные политики.
В мае 2022 года мэрия Праги лишила Конева статуса почетного гражданина города.
Присвоение в послевоенный период имени Конева пражской улице и избрание советского военачальника почетным гражданином города, а также возведение позднее памятника маршалу было связано с тем, что в мае 1945 года именно он командовал войсками Первого Украинского фронта, освободившими Прагу от гитлеровцев.
Однако районные и городские руководители чешской столицы, вычеркивая имя советского маршала из летописи города, обосновали свои действия деятельностью Конева в послевоенный период, в частности, его участием в подавлении революции 1956 года в Венгрии, а также возведением Берлинской стены в 1961 году, когда Конев командовал Группой советских войск в Германии.