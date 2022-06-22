Россия доставила с марта на Украину почти 35 тысяч гуманитарной помощи
Мизинцев: Россия доставила с марта на Украину почти 35 тысяч гуманитарной помощи
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкЖители Северодонецка получают гуманитарную помощь от Благотворительного фонда Захара Прилепина
Жители Северодонецка получают гуманитарную помощь от Благотворительного фонда Захара Прилепина. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россия доставила на Украину с марта почти 35 тысяч тонн необходимой помощи, только сегодня 183 тонны, заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации, генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Начиная с 2 марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 34 872,2 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведена 1201 гуманитарная акция, в том числе за истекшие сутки - четыре в Донецкой Народной Республике, а также Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 253,5 тонны гуманитарной помощи. 22 июня 2022 года проводятся четыре гуманитарные акции в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Запорожской области, в ходе которых населению передается 183,1 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - сказал Мизинцев.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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