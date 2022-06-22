19:13 22.06.2022 (обновлено: 19:39 22.06.2022)
В МО Британии оценили сроки восполнения запасов оружия, переданного Украине
Глава ГШ Британии Радакин: восполнение запасов оружия, переданного Украине, займет годы
Флаг Великобритании. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Восполнение британских запасов вооружения, значительно обедневших в связи с большими поставками на Украину, займет несколько лет, заявил в среду начальник генштаба Великобритании Тони Радакин.
"Давайте быть честными, мы говорим о годах, потому что на самом деле невозможно по щелчку получить быстрое производство, когда речь идет о современном вооружении", - сказал он, отвечая на вопросы Комитета лордов по международным отношениям и обороне.
21 июня, 08:00Россия начинает крупнейшую забастовку в Британии
Радакин отметил, что это вызвано большими объемами экспорта оружия на Украину и ограниченностью промышленного производства оружия в Британии.
"Скорость расхода (оружия на Украине) и промышленные возможности по восполнению запасов (в Великобритании) представляют значительную проблему", - отметил он.
Радакин добавил, что правительство должно работать с поставщиками, задействованными в оборонной промышленности, и уже ведет переговоры с представителями 12 крупных компаний.
С начала российской военной операции в феврале Великобритания продолжает поставлять Украине различное вооружение, включая противотанковые гранатомёты, бронированные машины, зенитные комплексы и другие. Ранее сообщалось, что Великобритания согласовывает с Вашингтоном план поставок на Украину РСЗО М270 американского производства. Помимо этого, Британия выделила 1,3 миллиарда фунтов стерлингов для поддержки Украины и направила в страну дальнобойную артиллерию, ракеты класса "земля - корабль" и беспилотники.
21 июня, 08:00Запад опять собрался "победить Россию в бою"