https://ria.ru/20220622/ukraina-1797408769.html

В МО Британии оценили сроки восполнения запасов оружия, переданного Украине

В МО Британии оценили сроки восполнения запасов оружия, переданного Украине - РИА Новости, 22.06.2022

В МО Британии оценили сроки восполнения запасов оружия, переданного Украине

Восполнение британских запасов вооружения, значительно обедневших в связи с большими поставками на Украину, займет несколько лет, заявил в среду начальник... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T19:13

2022-06-22T19:13

2022-06-22T19:39

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Восполнение британских запасов вооружения, значительно обедневших в связи с большими поставками на Украину, займет несколько лет, заявил в среду начальник генштаба Великобритании Тони Радакин."Давайте быть честными, мы говорим о годах, потому что на самом деле невозможно по щелчку получить быстрое производство, когда речь идет о современном вооружении", - сказал он, отвечая на вопросы Комитета лордов по международным отношениям и обороне.Радакин отметил, что это вызвано большими объемами экспорта оружия на Украину и ограниченностью промышленного производства оружия в Британии."Скорость расхода (оружия на Украине) и промышленные возможности по восполнению запасов (в Великобритании) представляют значительную проблему", - отметил он.Радакин добавил, что правительство должно работать с поставщиками, задействованными в оборонной промышленности, и уже ведет переговоры с представителями 12 крупных компаний.С начала российской военной операции в феврале Великобритания продолжает поставлять Украине различное вооружение, включая противотанковые гранатомёты, бронированные машины, зенитные комплексы и другие. Ранее сообщалось, что Великобритания согласовывает с Вашингтоном план поставок на Украину РСЗО М270 американского производства. Помимо этого, Британия выделила 1,3 миллиарда фунтов стерлингов для поддержки Украины и направила в страну дальнобойную артиллерию, ракеты класса "земля - корабль" и беспилотники.

https://ria.ru/20220621/britaniya-1796835647.html

https://ria.ru/20220621/zapad-1796832397.html

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