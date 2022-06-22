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Силы ЛНР ликвидировали группу иностранных наемников в районе Золотого - РИА Новости, 22.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220622/ukraina-1797378364.html
Силы ЛНР ликвидировали группу иностранных наемников в районе Золотого
Силы ЛНР ликвидировали группу иностранных наемников в районе Золотого - РИА Новости, 22.06.2022
Силы ЛНР ликвидировали группу иностранных наемников в районе Золотого
Силы ЛНР при окружении украинской группировки в районе Горского и Золотого ликвидировали группу иностранных наемников, сообщил подполковник Народной милиции... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T17:15
2022-06-22T19:28
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Силы ЛНР при окружении украинской группировки в районе Горского и Золотого ликвидировали группу иностранных наемников, сообщил подполковник Народной милиции республики Андрей Марочко."Сразу хочу отметить, что на данном участке местности при окружении была ликвидирована группа иностранных наемников, были взяты очень ценные трофеи иностранного производства, а также получен ряд очень ценной развединформации", — уточнил он.Как ранее сообщало российское Минобороны, украинские военнослужащие, оборонявшиеся в районах Горского, Подлесного и Врубовки, потеряли более 60 процентов личного состава, а затем отказались выполнять приказы командования и самовольно оставили позиции.В Донецкой народной республике уже освобождены Волноваха — стратегически важный районный центр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря и Святогорск, в котором располагается православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики, за исключением города Лисичанска и промышленной зоны Северодонецка.Как сообщил представитель Народной милици ЛНР Иван Филипоненко, между подразделениями, которые держали оборону на участке Золотое, Горское, Лисичанск, удалось вбить несколько клиньев — они отрезаны от снабжения и находятся в оперативном окружении. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили главные задачи первого этапа — значительно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220622/lisichansk-1797274083.html
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в мире, луганская народная республика, украина
17:15 22.06.2022 (обновлено: 19:28 22.06.2022)
 
Силы ЛНР ликвидировали группу иностранных наемников в районе Золотого

Силы ЛНР ликвидировали группу иностранных наемников в районе Горского и Золотого

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Силы ЛНР при окружении украинской группировки в районе Горского и Золотого ликвидировали группу иностранных наемников, сообщил подполковник Народной милиции республики Андрей Марочко.
"Сразу хочу отметить, что на данном участке местности при окружении была ликвидирована группа иностранных наемников, были взяты очень ценные трофеи иностранного производства, а также получен ряд очень ценной развединформации", — уточнил он.
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Как ранее сообщало российское Минобороны, украинские военнослужащие, оборонявшиеся в районах Горского, Подлесного и Врубовки, потеряли более 60 процентов личного состава, а затем отказались выполнять приказы командования и самовольно оставили позиции.
В Донецкой народной республике уже освобождены Волноваха — стратегически важный районный центр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря и Святогорск, в котором располагается православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики, за исключением города Лисичанска и промышленной зоны Северодонецка.
Как сообщил представитель Народной милици ЛНР Иван Филипоненко, между подразделениями, которые держали оборону на участке Золотое, Горское, Лисичанск, удалось вбить несколько клиньев — они отрезаны от снабжения и находятся в оперативном окружении.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили главные задачи первого этапа — значительно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаУкраина
 
 
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