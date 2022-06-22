https://ria.ru/20220622/ukraina-1797378364.html

Силы ЛНР ликвидировали группу иностранных наемников в районе Золотого

Силы ЛНР ликвидировали группу иностранных наемников в районе Золотого - РИА Новости, 22.06.2022

Силы ЛНР ликвидировали группу иностранных наемников в районе Золотого

Силы ЛНР при окружении украинской группировки в районе Горского и Золотого ликвидировали группу иностранных наемников, сообщил подполковник Народной милиции... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T17:15

2022-06-22T17:15

2022-06-22T19:28

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792175198_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_9b9b07b5aade45a33bfe16883079ba4a.jpg

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Силы ЛНР при окружении украинской группировки в районе Горского и Золотого ликвидировали группу иностранных наемников, сообщил подполковник Народной милиции республики Андрей Марочко."Сразу хочу отметить, что на данном участке местности при окружении была ликвидирована группа иностранных наемников, были взяты очень ценные трофеи иностранного производства, а также получен ряд очень ценной развединформации", — уточнил он.Как ранее сообщало российское Минобороны, украинские военнослужащие, оборонявшиеся в районах Горского, Подлесного и Врубовки, потеряли более 60 процентов личного состава, а затем отказались выполнять приказы командования и самовольно оставили позиции.В Донецкой народной республике уже освобождены Волноваха — стратегически важный районный центр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря и Святогорск, в котором располагается православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики, за исключением города Лисичанска и промышленной зоны Северодонецка.Как сообщил представитель Народной милици ЛНР Иван Филипоненко, между подразделениями, которые держали оборону на участке Золотое, Горское, Лисичанск, удалось вбить несколько клиньев — они отрезаны от снабжения и находятся в оперативном окружении. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили главные задачи первого этапа — значительно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220622/lisichansk-1797274083.html

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, луганская народная республика, украина