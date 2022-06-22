https://ria.ru/20220622/ukraina-1797328468.html

Аграрии на Украине призвали бойкотировать аукционы "Украинских желдорог"

Аграрии на Украине призвали бойкотировать аукционы "Украинских желдорог" - РИА Новости, 22.06.2022

Аграрии на Украине призвали бойкотировать аукционы "Украинских желдорог"

Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" призвала участников рынка бойкотировать аукционы компании "Украинские железные дороги" ("Укрзализныци") на... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T15:16

2022-06-22T15:16

2022-06-22T15:18

экономика

ринат ахметов

константин жеваго

украина

украинская железная дорога

украинский клуб аграрного бизнеса

укрзализныця

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" призвала участников рынка бойкотировать аукционы компании "Украинские железные дороги" ("Укрзализныци") на зерновозы, считая подобную ситуацию с дефицитом вагонов искусственно созданной для обогащения компании, сообщает в среду издание "Зерно".Компания "Украинские железные дороги" анонсировала возобновление проведения аукционов на зерновозы, первые аукционы должны пройти с 1 июля 2022 года.""Укрзализныця" владеет самым большим парком вагонов и фактически является индикатором ценообразования для других владельцев вагонов… Очевидно, что недополучение своих доходов "Укрзализныця" собирается частично компенсировать за счет аграриев", - говорится в сообщении пресс-службы Украинского клуба аграрного бизнеса.В ассоциации обратили внимание, что остается вопрос преференциальных тарифов и стоимости пользования вагонами для перевозки руды, угля, строительных материалов и других внеклассных грузов и грузов 1 класса, перевозка которых и ранее приносили компании "Украинские железные дороги" убытки."Ассоциация не поддерживает практику аукционов "Украинские железные дорог" на зерновозы, когда в стране военное положение. УКАБ призывает участников рынка бойкотировать участие в таких аукционах", - заявили в ассоциации.Ранее Всеукраинская аграрная рада обратились к министру аграрной политики и продовольствия Украины Николаю Сольскому и министру инфраструктуры Александру Кубракову с предложениями по увеличению экспортных возможностей перевозки аграрной продукции железнодорожным путем. По ее информации, на железной дороге сложилась ситуация, когда большая часть узкоколейных полувагонов привлечены к перевозке руды, в то время как зерно продолжает находится на складах. Крупнейшими экспортерами железной руды с Украины являются холдинг "Метинвест" Рината Ахметова и Ferrexpo Константина Жеваго.

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html

https://ria.ru/20220621/zapad-1796832397.html

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экономика, ринат ахметов, константин жеваго, украина, украинская железная дорога, украинский клуб аграрного бизнеса, укрзализныця