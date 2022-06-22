15:16 22.06.2022 (обновлено: 15:18 22.06.2022)
Аграрии на Украине призвали бойкотировать аукционы "Украинских желдорог"
Издание "Зерно": аграрии на Украине призвали бойкотировать аукционы "Украинских желдорог"
Зерно в цехе ОАО "Мелитопольский элеватор". Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" призвала участников рынка бойкотировать аукционы компании "Украинские железные дороги" ("Укрзализныци") на зерновозы, считая подобную ситуацию с дефицитом вагонов искусственно созданной для обогащения компании, сообщает в среду издание "Зерно".
Компания "Украинские железные дороги" анонсировала возобновление проведения аукционов на зерновозы, первые аукционы должны пройти с 1 июля 2022 года.
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""Укрзализныця" владеет самым большим парком вагонов и фактически является индикатором ценообразования для других владельцев вагонов… Очевидно, что недополучение своих доходов "Укрзализныця" собирается частично компенсировать за счет аграриев", - говорится в сообщении пресс-службы Украинского клуба аграрного бизнеса.
В ассоциации обратили внимание, что остается вопрос преференциальных тарифов и стоимости пользования вагонами для перевозки руды, угля, строительных материалов и других внеклассных грузов и грузов 1 класса, перевозка которых и ранее приносили компании "Украинские железные дороги" убытки.
"Ассоциация не поддерживает практику аукционов "Украинские железные дорог" на зерновозы, когда в стране военное положение. УКАБ призывает участников рынка бойкотировать участие в таких аукционах", - заявили в ассоциации.
Ранее Всеукраинская аграрная рада обратились к министру аграрной политики и продовольствия Украины Николаю Сольскому и министру инфраструктуры Александру Кубракову с предложениями по увеличению экспортных возможностей перевозки аграрной продукции железнодорожным путем. По ее информации, на железной дороге сложилась ситуация, когда большая часть узкоколейных полувагонов привлечены к перевозке руды, в то время как зерно продолжает находится на складах. Крупнейшими экспортерами железной руды с Украины являются холдинг "Метинвест" Рината Ахметова и Ferrexpo Константина Жеваго.
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