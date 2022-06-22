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На Украине предложили передать премии для педагогов на нужды обороны - РИА Новости, 22.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220622/ukraina-1797321823.html
На Украине предложили передать премии для педагогов на нужды обороны
На Украине предложили передать премии для педагогов на нужды обороны - РИА Новости, 22.06.2022
На Украине предложили передать премии для педагогов на нужды обороны
Законопроект о приостановке выплат премий педагогам и лучшим выпускникам и передаче средств на нужды обороны зарегистрирован в парламенте Украины. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T15:06
2022-06-22T15:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
верховная рада украины
россия
донбасс
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Законопроект о приостановке выплат премий педагогам и лучшим выпускникам и передаче средств на нужды обороны зарегистрирован в парламенте Украины."Проект постановления разработан с целью направления всех ресурсов, в том числе числе финансовых, прежде всего на осуществление мер по отражению военной агрессии Российской Федерации против Украины и защиты страны. Для этого предлагается приостановить в 2022 году присуждение премий Верховной рады Украины педагогическим работникам заведений дошкольного, общего среднего, профессионального (профессионально-технического) и внешкольного образования и лучшим участникам внешнего независимого оценивания результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220622/ukraina-1797307992.html
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в мире, украина, верховная рада украины, россия, донбасс
15:06 22.06.2022
 
На Украине предложили передать премии для педагогов на нужды обороны

На Украине предложили передать средства для выплаты премий педагогам на военные нужды

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Законопроект о приостановке выплат премий педагогам и лучшим выпускникам и передаче средств на нужды обороны зарегистрирован в парламенте Украины.
"Проект постановления разработан с целью направления всех ресурсов, в том числе числе финансовых, прежде всего на осуществление мер по отражению военной агрессии Российской Федерации против Украины и защиты страны. Для этого предлагается приостановить в 2022 году присуждение премий Верховной рады Украины педагогическим работникам заведений дошкольного, общего среднего, профессионального (профессионально-технического) и внешкольного образования и лучшим участникам внешнего независимого оценивания результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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