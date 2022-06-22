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Минобороны ФРГ заявило, что Киев обещал не стрелять из их оружия по России - РИА Новости, 22.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220622/ukraina-1797311830.html
Минобороны ФРГ заявило, что Киев обещал не стрелять из их оружия по России
Минобороны ФРГ заявило, что Киев обещал не стрелять из их оружия по России - РИА Новости, 22.06.2022
Минобороны ФРГ заявило, что Киев обещал не стрелять из их оружия по России
Украина дала гарантии того, что поставляемое ей оружие будет использовано исключительно в целях обороны, обстрелов российской территории не будет, заявила,... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T14:45
2022-06-22T15:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
кристина ламбрехт
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 22 июн - РИА Новости. Украина дала гарантии того, что поставляемое ей оружие будет использовано исключительно в целях обороны, обстрелов российской территории не будет, заявила, выступая в бундестаге ФРГ, глава германского минобороны Кристина Ламбрехт."Нам не нужно было требовать подтверждений или гарантий, Украина сама дала эти подтверждения, гарантии. Коллега (министр обороны Украины Алексей) Резников &lt;...&gt; был на прошлой неделе в Брюсселе, принял участие в разных заседаниях, чтобы именно это заявление от имени Украины сделать - что эти вооружения используются только в целях самообороны, что &lt;...&gt; не будет обстрела российской территории", - сказала Ламбрехт, отвечая на вопросы депутатов в рамках правительственного часа.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, германия, кристина ламбрехт, ситуация в днр и лнр
14:45 22.06.2022 (обновлено: 15:05 22.06.2022)
 
Минобороны ФРГ заявило, что Киев обещал не стрелять из их оружия по России

Министр обороны ФРГ Ламбрехт: Киев пообещал не стрелять из немецкого оружия по России

© AP Photo / Michael SohnКристина Ламбрехт
Кристина Ламбрехт - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Кристина Ламбрехт. Архивное фото
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БЕРЛИН, 22 июн - РИА Новости. Украина дала гарантии того, что поставляемое ей оружие будет использовано исключительно в целях обороны, обстрелов российской территории не будет, заявила, выступая в бундестаге ФРГ, глава германского минобороны Кристина Ламбрехт.
"Нам не нужно было требовать подтверждений или гарантий, Украина сама дала эти подтверждения, гарантии. Коллега (министр обороны Украины Алексей) Резников <...> был на прошлой неделе в Брюсселе, принял участие в разных заседаниях, чтобы именно это заявление от имени Украины сделать - что эти вооружения используются только в целях самообороны, что <...> не будет обстрела российской территории", - сказала Ламбрехт, отвечая на вопросы депутатов в рамках правительственного часа.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияКристина ЛамбрехтСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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