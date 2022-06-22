https://ria.ru/20220622/ukraina-1797294266.html
Минобороны ФРГ пообещало продолжить поставки вооружения Украине
Минобороны ФРГ пообещало продолжить поставки вооружения Украине - РИА Новости, 22.06.2022
Минобороны ФРГ пообещало продолжить поставки вооружения Украине
Глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что ведомство продолжит поставки вооружения Украины, не сообщая деталей о сроках и маршрутах из соображений... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T14:10
2022-06-22T14:10
2022-06-22T14:33
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
кристина ламбрехт
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 22 июн - РИА Новости. Глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что ведомство продолжит поставки вооружения Украины, не сообщая деталей о сроках и маршрутах из соображений безопасности."Не будет предварительной информации о том, когда и каким маршрутом это произойдет (поставка вооружений Украине - ред.). Причина - мы хотим, чтобы то, что будет поставлено, и прежде всего те лица, которые сопровождают эти конвои, в безопасности прибыли (на место доставки)", - сказала министр."Другие системы будут поставлены, ведется подготовка к следующей (поставке) - РСЗО Mars 2, обучение может начаться еще в июле. Когда это обучение завершится, состоится поставка на Украину", - сказала министр.Ранее на сайте кабмина ФРГ были опубликованы списки поставленных вооружений Украине, а также тех вооружений, которые планируется поставить, в частности, это 30 ЗСУ Gepard, три комплекса РСЗО Mars, системы ПВО IRIS-T, 54 БМП M113, которые будут поставлены из Дании при финансировании Германии.
https://ria.ru/20220621/gaubitsy-1797094021.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, германия, украина, кристина ламбрехт, ситуация в днр и лнр
14:10 22.06.2022 (обновлено: 14:33 22.06.2022)
Минобороны ФРГ пообещало продолжить поставки вооружения Украине
Министр обороны Германии Ламбрехт пообещала продолжить поставки вооружения Украине