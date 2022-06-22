https://ria.ru/20220622/ukraina-1797294266.html

Минобороны ФРГ пообещало продолжить поставки вооружения Украине

Минобороны ФРГ пообещало продолжить поставки вооружения Украине - РИА Новости, 22.06.2022

Минобороны ФРГ пообещало продолжить поставки вооружения Украине

Глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что ведомство продолжит поставки вооружения Украины, не сообщая деталей о сроках и маршрутах из соображений... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T14:10

2022-06-22T14:10

2022-06-22T14:33

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БЕРЛИН, 22 июн - РИА Новости. Глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что ведомство продолжит поставки вооружения Украины, не сообщая деталей о сроках и маршрутах из соображений безопасности."Не будет предварительной информации о том, когда и каким маршрутом это произойдет (поставка вооружений Украине - ред.). Причина - мы хотим, чтобы то, что будет поставлено, и прежде всего те лица, которые сопровождают эти конвои, в безопасности прибыли (на место доставки)", - сказала министр."Другие системы будут поставлены, ведется подготовка к следующей (поставке) - РСЗО Mars 2, обучение может начаться еще в июле. Когда это обучение завершится, состоится поставка на Украину", - сказала министр.Ранее на сайте кабмина ФРГ были опубликованы списки поставленных вооружений Украине, а также тех вооружений, которые планируется поставить, в частности, это 30 ЗСУ Gepard, три комплекса РСЗО Mars, системы ПВО IRIS-T, 54 БМП M113, которые будут поставлены из Дании при финансировании Германии.

https://ria.ru/20220621/gaubitsy-1797094021.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, германия, украина, кристина ламбрехт, ситуация в днр и лнр