14:02 22.06.2022 (обновлено: 18:36 22.06.2022)
Интерес к Украине "выдыхается", пишет Le Figaro
Le Figaro пишет, что люди теряют интерес к конфликту на Украине
© AP Photo / Oleksandr RatushniakУкраинский военный в Северодонецке
© AP Photo / Oleksandr Ratushniak
Украинский военный в Северодонецке. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Общественный интерес к событиям на Украине ослабевает по мере продолжения спецоперации, пишет французское издание Le Figaro.
"Встречаемость слова "Украина" в поиске Google рухнула с 24 февраля", — говорится в публикации.
По данным исследовательской компании NewsWhip, на которые ссылается издание, количество упоминаний этой темы в социальных сетях упало с 18 миллионов до 345 тысяч.
Как отметил Жан де Глиниасти, бывший посол Франции в Москве, снижение общественного интереса связано с затяжным характером конфликта.
"Экономические издержки украинского кризиса очевидны: инфляция прогрессирует и ощущается с каждым днем все больше и больше. Это, вероятно, повлияет даже на США, где в ноябре следующего года пройдут промежуточные выборы. Вашингтон уже выделил Киеву 40 миллиардов долларов. Захотят ли американцы продолжать эту поддержку?" — задался вопросом бывший дипломат.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для Вооруженных сил России.