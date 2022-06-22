https://ria.ru/20220622/ukraina-1797291430.html

Интерес к Украине "выдыхается", пишет Le Figaro

Интерес к Украине "выдыхается", пишет Le Figaro - РИА Новости, 22.06.2022

Интерес к Украине "выдыхается", пишет Le Figaro

Общественный интерес к событиям на Украине ослабевает по мере продолжения спецоперации, пишет французское издание Le Figaro. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T14:02

2022-06-22T14:02

2022-06-22T18:36

в мире

владимир путин

джо байден

украина

сша

киев

нато

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Общественный интерес к событиям на Украине ослабевает по мере продолжения спецоперации, пишет французское издание Le Figaro.По данным исследовательской компании NewsWhip, на которые ссылается издание, количество упоминаний этой темы в социальных сетях упало с 18 миллионов до 345 тысяч.Как отметил Жан де Глиниасти, бывший посол Франции в Москве, снижение общественного интереса связано с затяжным характером конфликта."Экономические издержки украинского кризиса очевидны: инфляция прогрессирует и ощущается с каждым днем все больше и больше. Это, вероятно, повлияет даже на США, где в ноябре следующего года пройдут промежуточные выборы. Вашингтон уже выделил Киеву 40 миллиардов долларов. Захотят ли американцы продолжать эту поддержку?" — задался вопросом бывший дипломат.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для Вооруженных сил России.

https://ria.ru/20220615/ssha-1795617065.html

https://ria.ru/20220622/pentagon-1797204608.html

украина

сша

киев

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, джо байден, украина, сша, киев, нато, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии