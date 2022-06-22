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Интерес к Украине "выдыхается", пишет Le Figaro - РИА Новости, 22.06.2022
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Интерес к Украине "выдыхается", пишет Le Figaro
Интерес к Украине "выдыхается", пишет Le Figaro - РИА Новости, 22.06.2022
Интерес к Украине "выдыхается", пишет Le Figaro
Общественный интерес к событиям на Украине ослабевает по мере продолжения спецоперации, пишет французское издание Le Figaro. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T14:02
2022-06-22T18:36
в мире
владимир путин
джо байден
украина
сша
киев
нато
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Общественный интерес к событиям на Украине ослабевает по мере продолжения спецоперации, пишет французское издание Le Figaro.По данным исследовательской компании NewsWhip, на которые ссылается издание, количество упоминаний этой темы в социальных сетях упало с 18 миллионов до 345 тысяч.Как отметил Жан де Глиниасти, бывший посол Франции в Москве, снижение общественного интереса связано с затяжным характером конфликта."Экономические издержки украинского кризиса очевидны: инфляция прогрессирует и ощущается с каждым днем все больше и больше. Это, вероятно, повлияет даже на США, где в ноябре следующего года пройдут промежуточные выборы. Вашингтон уже выделил Киеву 40 миллиардов долларов. Захотят ли американцы продолжать эту поддержку?" — задался вопросом бывший дипломат.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для Вооруженных сил России.
https://ria.ru/20220615/ssha-1795617065.html
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украина
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в мире, владимир путин, джо байден, украина, сша, киев, нато, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
14:02 22.06.2022 (обновлено: 18:36 22.06.2022)
 
Интерес к Украине "выдыхается", пишет Le Figaro

Le Figaro пишет, что люди теряют интерес к конфликту на Украине

© AP Photo / Oleksandr RatushniakУкраинский военный в Северодонецке
Украинский военный в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© AP Photo / Oleksandr Ratushniak
Украинский военный в Северодонецке. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Общественный интерес к событиям на Украине ослабевает по мере продолжения спецоперации, пишет французское издание Le Figaro.
"Встречаемость слова "Украина" в поиске Google рухнула с 24 февраля", — говорится в публикации.
По данным исследовательской компании NewsWhip, на которые ссылается издание, количество упоминаний этой темы в социальных сетях упало с 18 миллионов до 345 тысяч.
Как отметил Жан де Глиниасти, бывший посол Франции в Москве, снижение общественного интереса связано с затяжным характером конфликта.
"Экономические издержки украинского кризиса очевидны: инфляция прогрессирует и ощущается с каждым днем все больше и больше. Это, вероятно, повлияет даже на США, где в ноябре следующего года пройдут промежуточные выборы. Вашингтон уже выделил Киеву 40 миллиардов долларов. Захотят ли американцы продолжать эту поддержку?" — задался вопросом бывший дипломат.
Капитолий, США - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 23:35
Власти США опасаются угасания интереса к конфликту на Украине, сообщили СМИ
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для Вооруженных сил России.
Штаб-квартира Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 09:10
NI: Пентагон передумал поставлять Украине передовое оружие из-за России
 
В миреВладимир ПутинДжо БайденУкраинаСШАКиевНАТОПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСанкции в отношении России
 
 
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