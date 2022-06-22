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Экс-депутат рады Кива назвал сроки ввода польских войск на Украину
Экс-депутат рады Кива назвал сроки ввода польских войск на Украину - РИА Новости, 22.06.2022
Экс-депутат рады Кива назвал сроки ввода польских войск на Украину
Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявляет со ссылкой на источник, что начало ввода польских сил на Украину намечено на конец июля. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T13:48
2022-06-22T13:48
2022-06-22T13:59
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявляет со ссылкой на источник, что начало ввода польских сил на Украину намечено на конец июля."В генеральном штабе ВСУ закончили планирование, совместно с польским командованием, операции по заходу польской армии на территорию западной Украины", - сообщил Кива в Telegram-канале.Как заявил экс-депутат, по данным источника, начало ввода польских сил "намечено на конец июля, по прогнозам генштаба Украины - к моменту полного уничтожения группировки ВСУ на Донбассе".При этом отмечается, что "конфликтная ситуация с Калининградом должна служить отвлекающим маневром".
https://ria.ru/20220613/polsha-1794906232.html
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в мире, россия, украина, польша, калининград, вооруженные силы украины
13:48 22.06.2022 (обновлено: 13:59 22.06.2022)
Экс-депутат рады Кива назвал сроки ввода польских войск на Украину
Экс-депутат рады Кива заявил, что ввод польских сил на Украину намечен на конец июля