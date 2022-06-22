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Российская авиация уничтожила пять складов боеприпасов ВСУ и один ЗРК "Бук" - РИА Новости, 22.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220622/ukraina-1797255554.html
Российская авиация уничтожила пять складов боеприпасов ВСУ и один ЗРК "Бук"
Российская авиация уничтожила пять складов боеприпасов ВСУ и один ЗРК "Бук" - РИА Новости, 22.06.2022
Российская авиация уничтожила пять складов боеприпасов ВСУ и один ЗРК "Бук"
Российская авиация уничтожила за сутки пять украинских складов боеприпасов, зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", другую военную технику и живую силу, следует из РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T12:20
2022-06-22T15:55
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
вооруженные силы украины
бук (зенитный ракетный комплекс)
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Российская авиация уничтожила за сутки пять украинских складов боеприпасов, зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", другую военную технику и живую силу, следует из распространенной в среду сводки Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки уничтожено пять складов боеприпасов ВСУ в районах Сидорово, Верхняя Каменка Донецкой Народной Республики и Мирополье Сумской области, зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в районе Курахово в ДНР, а также живая сила и военная техника в 151 районе", - говорится в документе.
украина
донецкая народная республика
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безопасность, украина, вооруженные силы украины, бук (зенитный ракетный комплекс), донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
12:20 22.06.2022 (обновлено: 15:55 22.06.2022)
 
Российская авиация уничтожила пять складов боеприпасов ВСУ и один ЗРК "Бук"

Минобороны: российская авиация уничтожила пять складов боеприпасов ВСУ и один ЗРК "Бук"

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВертолет Ка-52 "Аллигатор" ВКС РФ отправляется на выполнение боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине
Вертолет Ка-52 Аллигатор ВКС РФ отправляется на выполнение боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Вертолет Ка-52 "Аллигатор" ВКС РФ отправляется на выполнение боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Российская авиация уничтожила за сутки пять украинских складов боеприпасов, зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", другую военную технику и живую силу, следует из распространенной в среду сводки Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки уничтожено пять складов боеприпасов ВСУ в районах Сидорово, Верхняя Каменка Донецкой Народной Республики и Мирополье Сумской области, зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в районе Курахово в ДНР, а также живая сила и военная техника в 151 районе", - говорится в документе.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаВооруженные силы УкраиныБук (зенитный ракетный комплекс)Донецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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