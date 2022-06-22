https://ria.ru/20220622/ukraina-1797255554.html

Российская авиация уничтожила пять складов боеприпасов ВСУ и один ЗРК "Бук"

Российская авиация уничтожила пять складов боеприпасов ВСУ и один ЗРК "Бук" - РИА Новости, 22.06.2022

Российская авиация уничтожила пять складов боеприпасов ВСУ и один ЗРК "Бук"

Российская авиация уничтожила за сутки пять украинских складов боеприпасов, зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", другую военную технику и живую силу, следует из РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T12:20

2022-06-22T12:20

2022-06-22T15:55

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

вооруженные силы украины

бук (зенитный ракетный комплекс)

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Российская авиация уничтожила за сутки пять украинских складов боеприпасов, зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", другую военную технику и живую силу, следует из распространенной в среду сводки Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки уничтожено пять складов боеприпасов ВСУ в районах Сидорово, Верхняя Каменка Донецкой Народной Республики и Мирополье Сумской области, зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в районе Курахово в ДНР, а также живая сила и военная техника в 151 районе", - говорится в документе.

украина

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

безопасность, украина, вооруженные силы украины, бук (зенитный ракетный комплекс), донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)