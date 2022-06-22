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Российская авиация уничтожила пять складов боеприпасов ВСУ и один ЗРК "Бук"
Российская авиация уничтожила пять складов боеприпасов ВСУ и один ЗРК "Бук" - РИА Новости, 22.06.2022
Российская авиация уничтожила пять складов боеприпасов ВСУ и один ЗРК "Бук"
Российская авиация уничтожила за сутки пять украинских складов боеприпасов, зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", другую военную технику и живую силу, следует из РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T12:20
2022-06-22T12:20
2022-06-22T15:55
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
вооруженные силы украины
бук (зенитный ракетный комплекс)
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Российская авиация уничтожила за сутки пять украинских складов боеприпасов, зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", другую военную технику и живую силу, следует из распространенной в среду сводки Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки уничтожено пять складов боеприпасов ВСУ в районах Сидорово, Верхняя Каменка Донецкой Народной Республики и Мирополье Сумской области, зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в районе Курахово в ДНР, а также живая сила и военная техника в 151 районе", - говорится в документе.
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, вооруженные силы украины, бук (зенитный ракетный комплекс), донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
12:20 22.06.2022 (обновлено: 15:55 22.06.2022)
Российская авиация уничтожила пять складов боеприпасов ВСУ и один ЗРК "Бук"
Минобороны: российская авиация уничтожила пять складов боеприпасов ВСУ и один ЗРК "Бук"