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Бойцы батальона 57-й украинской мотопехотной бригады оставили свои позиции

Бойцы батальона 57-й украинской мотопехотной бригады оставили свои позиции - РИА Новости, 22.06.2022

Бойцы батальона 57-й украинской мотопехотной бригады оставили свои позиции

Многие солдаты противника самовольно покидают свои части, сообщило в среду Минобороны России. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T12:16

2022-06-22T12:16

2022-06-22T15:54

специальная военная операция на украине

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луганская народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Многие солдаты противника самовольно покидают свои части, сообщило в среду Минобороны России.Так, военнослужащие батальона 57-й украинской мотопехотной бригады, оборонявшейся в районе населенных пунктов Горское, Подлесное, Врубовка в ЛНР, потеряв более 60% личного состава, отказались выполнять приказ командования и самовольно оставили занимаемые позиции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, луганская народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)