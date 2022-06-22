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Ускоренной процедуры по вступлению Украины в ЕС не будет, заявили в Париже - РИА Новости, 22.06.2022
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Ускоренной процедуры по вступлению Украины в ЕС не будет, заявили в Париже
Ускоренной процедуры по вступлению Украины в ЕС не будет, заявили в Париже - РИА Новости, 22.06.2022
Ускоренной процедуры по вступлению Украины в ЕС не будет, заявили в Париже
Ускоренной процедуры по вступлению Украины в ЕС не будет, заявил в среду министр-делегат по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T09:43
2022-06-22T10:17
в мире
украина
евросоюз
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ПАРИЖ, 22 июн - РИА Новости. Ускоренной процедуры по вступлению Украины в ЕС не будет, заявил в среду министр-делегат по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон."Завтра или послезавтра мы предоставим Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Это будет начало долгого переговорного процесса с определёнными условиями… Никакой ускоренной процедуры не будет, никаких исключений", - заявил Бон в интервью радиостанции Europe 1.Он подчеркнул, что страна, которая хочет вступить в ЕС, должна выполнять жесткие требования, среди которых - борьба с коррупцией, верховенство закона, плюрализм СМИ."Украина не станет членом ЕС уже завтра утром", - добавил французский дипломат.Накануне Бон по итогам Совета ЕС по общим вопросам в Брюсселе заявил, что страны ЕС достигли полного консенсуса относительно предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.В минувшую пятницу Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в Евросоюз. При этом в ЕК призвали признать европейские устремления Грузии, но статус кандидата пока не предоставлять. Решение будут принимать лидеры ЕС 23-24 июня.
https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html
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в мире, украина, евросоюз
09:43 22.06.2022 (обновлено: 10:17 22.06.2022)
 
Ускоренной процедуры по вступлению Украины в ЕС не будет, заявили в Париже

Французский министр Бон: ускоренной процедуры по вступлению Украины в ЕС не будет

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия . Архивное фото
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ПАРИЖ, 22 июн - РИА Новости. Ускоренной процедуры по вступлению Украины в ЕС не будет, заявил в среду министр-делегат по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон.
"Завтра или послезавтра мы предоставим Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Это будет начало долгого переговорного процесса с определёнными условиями… Никакой ускоренной процедуры не будет, никаких исключений", - заявил Бон в интервью радиостанции Europe 1.
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Он подчеркнул, что страна, которая хочет вступить в ЕС, должна выполнять жесткие требования, среди которых - борьба с коррупцией, верховенство закона, плюрализм СМИ.
"Украина не станет членом ЕС уже завтра утром", - добавил французский дипломат.
Накануне Бон по итогам Совета ЕС по общим вопросам в Брюсселе заявил, что страны ЕС достигли полного консенсуса относительно предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
В минувшую пятницу Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в Евросоюз. При этом в ЕК призвали признать европейские устремления Грузии, но статус кандидата пока не предоставлять. Решение будут принимать лидеры ЕС 23-24 июня.
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