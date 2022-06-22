https://ria.ru/20220622/ukraina-1797211010.html
Ускоренной процедуры по вступлению Украины в ЕС не будет, заявили в Париже
Ускоренной процедуры по вступлению Украины в ЕС не будет, заявили в Париже - РИА Новости, 22.06.2022
Ускоренной процедуры по вступлению Украины в ЕС не будет, заявили в Париже
Ускоренной процедуры по вступлению Украины в ЕС не будет, заявил в среду министр-делегат по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T09:43
2022-06-22T09:43
2022-06-22T10:17
в мире
украина
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_0:232:3185:2024_1920x0_80_0_0_e06c662e683bf99755ab200b8d87d961.jpg
ПАРИЖ, 22 июн - РИА Новости. Ускоренной процедуры по вступлению Украины в ЕС не будет, заявил в среду министр-делегат по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон."Завтра или послезавтра мы предоставим Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Это будет начало долгого переговорного процесса с определёнными условиями… Никакой ускоренной процедуры не будет, никаких исключений", - заявил Бон в интервью радиостанции Europe 1.Он подчеркнул, что страна, которая хочет вступить в ЕС, должна выполнять жесткие требования, среди которых - борьба с коррупцией, верховенство закона, плюрализм СМИ."Украина не станет членом ЕС уже завтра утром", - добавил французский дипломат.Накануне Бон по итогам Совета ЕС по общим вопросам в Брюсселе заявил, что страны ЕС достигли полного консенсуса относительно предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.В минувшую пятницу Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в Евросоюз. При этом в ЕК призвали признать европейские устремления Грузии, но статус кандидата пока не предоставлять. Решение будут принимать лидеры ЕС 23-24 июня.
https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html
https://ria.ru/20220620/ukraina-1796649749.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_73a00791dbadd11965fc1e7cc77a7660.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, евросоюз
09:43 22.06.2022 (обновлено: 10:17 22.06.2022)
Ускоренной процедуры по вступлению Украины в ЕС не будет, заявили в Париже
Французский министр Бон: ускоренной процедуры по вступлению Украины в ЕС не будет
ПАРИЖ, 22 июн - РИА Новости.
Ускоренной процедуры по вступлению Украины в ЕС не будет, заявил
в среду министр-делегат по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон.
"Завтра или послезавтра мы предоставим Украине
статус кандидата на вступление в ЕС
. Это будет начало долгого переговорного процесса с определёнными условиями… Никакой ускоренной процедуры не будет, никаких исключений", - заявил Бон в интервью радиостанции Europe 1.
Он подчеркнул, что страна, которая хочет вступить в ЕС, должна выполнять жесткие требования, среди которых - борьба с коррупцией, верховенство закона, плюрализм СМИ.
"Украина не станет членом ЕС уже завтра утром", - добавил французский дипломат.
Накануне Бон по итогам Совета ЕС по общим вопросам в Брюсселе заявил, что страны ЕС достигли полного консенсуса относительно предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
В минувшую пятницу Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в Евросоюз. При этом в ЕК призвали признать европейские устремления Грузии, но статус кандидата пока не предоставлять. Решение будут принимать лидеры ЕС 23-24 июня.