https://ria.ru/20220622/ukraina-1797211010.html

Ускоренной процедуры по вступлению Украины в ЕС не будет, заявили в Париже

Ускоренной процедуры по вступлению Украины в ЕС не будет, заявили в Париже - РИА Новости, 22.06.2022

Ускоренной процедуры по вступлению Украины в ЕС не будет, заявили в Париже

Ускоренной процедуры по вступлению Украины в ЕС не будет, заявил в среду министр-делегат по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T09:43

2022-06-22T09:43

2022-06-22T10:17

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ПАРИЖ, 22 июн - РИА Новости. Ускоренной процедуры по вступлению Украины в ЕС не будет, заявил в среду министр-делегат по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон."Завтра или послезавтра мы предоставим Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Это будет начало долгого переговорного процесса с определёнными условиями… Никакой ускоренной процедуры не будет, никаких исключений", - заявил Бон в интервью радиостанции Europe 1.Он подчеркнул, что страна, которая хочет вступить в ЕС, должна выполнять жесткие требования, среди которых - борьба с коррупцией, верховенство закона, плюрализм СМИ."Украина не станет членом ЕС уже завтра утром", - добавил французский дипломат.Накануне Бон по итогам Совета ЕС по общим вопросам в Брюсселе заявил, что страны ЕС достигли полного консенсуса относительно предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.В минувшую пятницу Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в Евросоюз. При этом в ЕК призвали признать европейские устремления Грузии, но статус кандидата пока не предоставлять. Решение будут принимать лидеры ЕС 23-24 июня.

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, евросоюз