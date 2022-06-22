Рейтинг@Mail.ru
В Польше признали незаменимость России на энергетическом рынке - РИА Новости, 22.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220622/ugol-1797321490.html
В Польше признали незаменимость России на энергетическом рынке
В Польше признали незаменимость России на энергетическом рынке - РИА Новости, 22.06.2022
В Польше признали незаменимость России на энергетическом рынке
Только снятие эмбарго на поставки угля из России может спасти Польшу от дефицита этого ресурса, пишет журналист издания Myśl Polska Пшемыслав Пяста. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T15:05
2022-06-22T16:16
владимир путин
польша
россия
украина
экономика
в мире
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103490/13/1034901361_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_dea760dc7f346ac9d92275379543434e.jpg
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Только снятие эмбарго на поставки угля из России может спасти Польшу от дефицита этого ресурса, пишет журналист издания Myśl Polska Пшемыслав Пяста."Цены выросли в три раза — с 225 до 680 долларов за тонну", — напомнил он.При этом, по словам автора статьи, польские власти не готовы принимать необходимые меры.Как отметил обозреватель, правительство призывает граждан не паниковать и запасаться углем впрок, пока эксперты предупреждают о грядущем дефиците топлива следующей зимой.Он также привел слова заместителя министра госактивов Петра Пызика, признавшего, что для увеличения добычи угля в Польше потребуется не менее двух-трех лет.В начале июня министр иностранных дел Польши Збигнев Рау призвал распространить седьмой пакет антироссийских санкций Евросоюза на все энергоносители и банки, отметив, что нынешних ограничительных мер недостаточно. Эти заявления звучат на фоне обострения ситуации с энергоресурсами в стране. Так, представитель катовицкой региональной дирекции государственного лесничества Марек Мруз разрешил полякам за определенную плату собирать хворост в лесах из-за дефицита угля. Как подчеркивал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России —долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220622/evropa-1797126135.html
https://ria.ru/20220622/sanktsii-1797220782.html
польша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103490/13/1034901361_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0e5af1045ca6c3c25f281547194ad470.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, польша, россия, украина, экономика, в мире, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
15:05 22.06.2022 (обновлено: 16:16 22.06.2022)
 
В Польше признали незаменимость России на энергетическом рынке

Myśl Polska: только снятие эмбарго на уголь из России спасет Польшу от дефицита

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСортированный уголь
Сортированный уголь - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Сортированный уголь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Только снятие эмбарго на поставки угля из России может спасти Польшу от дефицита этого ресурса, пишет журналист издания Myśl Polska Пшемыслав Пяста.
"Цены выросли в три раза — с 225 до 680 долларов за тонну", — напомнил он.
Газопровод Северный поток в Любмине, Германия - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 08:00
Выживет ли Европа без российского газа
При этом, по словам автора статьи, польские власти не готовы принимать необходимые меры.

"Ведь лучше пусть миллионы поляков замерзнут, чем будут топить дом российским углем", — сыронизировал Пяста.

Как отметил обозреватель, правительство призывает граждан не паниковать и запасаться углем впрок, пока эксперты предупреждают о грядущем дефиците топлива следующей зимой.
Он также привел слова заместителя министра госактивов Петра Пызика, признавшего, что для увеличения добычи угля в Польше потребуется не менее двух-трех лет.
Вид на Московский международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 10:23
Санкции Запада против России провалились, пишет NYT
В начале июня министр иностранных дел Польши Збигнев Рау призвал распространить седьмой пакет антироссийских санкций Евросоюза на все энергоносители и банки, отметив, что нынешних ограничительных мер недостаточно. Эти заявления звучат на фоне обострения ситуации с энергоресурсами в стране. Так, представитель катовицкой региональной дирекции государственного лесничества Марек Мруз разрешил полякам за определенную плату собирать хворост в лесах из-за дефицита угля.
Как подчеркивал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России —долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Европа и российский газ: рост поставок и структура потребления
21 мая, 09:30Инфографика
Европа и российский газ: рост зависимости и структура потребления
Инфографика
Посмотреть
 
Владимир ПутинПольшаРоссияУкраинаЭкономикаВ миреСанкции в отношении РоссииПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала