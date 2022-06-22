https://ria.ru/20220622/ugol-1797321490.html

В Польше признали незаменимость России на энергетическом рынке

В Польше признали незаменимость России на энергетическом рынке - РИА Новости, 22.06.2022

В Польше признали незаменимость России на энергетическом рынке

Только снятие эмбарго на поставки угля из России может спасти Польшу от дефицита этого ресурса, пишет журналист издания Myśl Polska Пшемыслав Пяста. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T15:05

2022-06-22T15:05

2022-06-22T16:16

владимир путин

польша

россия

украина

экономика

в мире

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Только снятие эмбарго на поставки угля из России может спасти Польшу от дефицита этого ресурса, пишет журналист издания Myśl Polska Пшемыслав Пяста."Цены выросли в три раза — с 225 до 680 долларов за тонну", — напомнил он.При этом, по словам автора статьи, польские власти не готовы принимать необходимые меры.Как отметил обозреватель, правительство призывает граждан не паниковать и запасаться углем впрок, пока эксперты предупреждают о грядущем дефиците топлива следующей зимой.Он также привел слова заместителя министра госактивов Петра Пызика, признавшего, что для увеличения добычи угля в Польше потребуется не менее двух-трех лет.В начале июня министр иностранных дел Польши Збигнев Рау призвал распространить седьмой пакет антироссийских санкций Евросоюза на все энергоносители и банки, отметив, что нынешних ограничительных мер недостаточно. Эти заявления звучат на фоне обострения ситуации с энергоресурсами в стране. Так, представитель катовицкой региональной дирекции государственного лесничества Марек Мруз разрешил полякам за определенную плату собирать хворост в лесах из-за дефицита угля. Как подчеркивал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России —долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220622/evropa-1797126135.html

https://ria.ru/20220622/sanktsii-1797220782.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир путин, польша, россия, украина, экономика, в мире, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии