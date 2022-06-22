https://ria.ru/20220622/ugol-1797255752.html

"Кузбасская топливная компания" отгрузит еще две тысячи тонн угля для БАМа

"Кузбасская топливная компания" отгрузит еще две тысячи тонн угля для БАМа - РИА Новости, 22.06.2022

"Кузбасская топливная компания" отгрузит еще две тысячи тонн угля для БАМа

"Кузбасская топливная компания" в июле планирует отгрузить для обеспечения энергобезопасности строительства БАМа еще две тысячи тонн энергетического угля,... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T12:25

2022-06-22T12:25

2022-06-22T12:25

новости компаний - экономика

байкало-амурская магистраль

кузбасская топливная компания

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. "Кузбасская топливная компания" в июле планирует отгрузить для обеспечения энергобезопасности строительства БАМа еще две тысячи тонн энергетического угля, сообщает пресс-служба компании.Первые три тысячи тонн энергоугля для нужд строительства БАМа были отгружены компанией из Кемеровской области ранее во втором квартале."За четыре последних года мы впервые поставляем кузбасский каменный уголь марки "Д" на энергообеспечение строительства важнейшей железнодорожной магистрали России", - отмечается в сообщении.Топливо будет использовано для производства паротепловой энергии, а также для обеспечения жизнедеятельности железнодорожных станций, населенных пунктов и инфраструктуры, включающей жилой фонд площадью 180 тысяч квадратных метров, сети теплоснабжения, водоснабжения и канализационные трубопроводы.

https://ria.ru/20220617/obem-1795961020.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, байкало-амурская магистраль, кузбасская топливная компания