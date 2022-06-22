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В Гомельской области пройдут мобилизационные учения ВС Белоруссии
В Гомельской области пройдут мобилизационные учения ВС Белоруссии - РИА Новости, 22.06.2022
В Гомельской области пройдут мобилизационные учения ВС Белоруссии
Белоруссия проведет мобилизационные учения с военными комиссариатами Гомельской области, которая граничит с Украиной, планируются учебные сборы военнообязанных, РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T10:32
2022-06-22T10:32
2022-06-22T10:39
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МИНСК, 22 июн – РИА Новости. Белоруссия проведет мобилизационные учения с военными комиссариатами Гомельской области, которая граничит с Украиной, планируются учебные сборы военнообязанных, сообщила пресс-служба минобороны республики."В период с 22 июня по 1 июля 2022 года в соответствии с планом подготовки вооруженных сил в 2021/2022 учебном году… проводится мобилизационное учение с военными комиссариатами Гомельской области. Цель - проверить готовность военных комиссариатов выполнять задачи по предназначению", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале оборонного ведомства.Отмечается, что подобные учения проводятся ежегодно. В прошлом году аналогичные учения прошли с военными комиссариатами Могилевской области."В ходе проведения учения будут отрабатываться вопросы по доукомплектованию военных комиссариатов путем призыва военнообязанных запаса. За время пребывания на военных сборах с военнослужащими проведут занятия", - отметили в пресс-службе.Подчеркивается, что в ходе учений предусмотрено выполнение военными комиссариатами мероприятий по оповещению и подаче военнообязанных на пункты отправки в воинские части. После формирования соответствующих команд военнообязанных отправят по месту жительства, таким образом будет проверен вопрос – контрольное оповещение. На пунктах отправки будут развернуты соответствующие пункты оповещения и сбора."Для создания обстановки, приближенной к реальной, в ходе учения спланировано участие подразделений сил специальных операций вооруженных сил", - говорится в сообщении.Согласно информации пресс-службы, "основной особенностью предстоящего мобилизационного учения, в отличие от прошедших мобилизационных учений в военных комиссариатах других областей, является то, что поставка мобилизационных ресурсов в воинские части не планируется, а призванные в военные комиссариаты на учебные сборы военнообязанные будут участвовать в мобилизационном учении в составе военных комиссариатов".
https://ria.ru/20220527/belorussiya-1791177845.html
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гомельская область, белоруссия, в мире
10:32 22.06.2022 (обновлено: 10:39 22.06.2022)
В Гомельской области пройдут мобилизационные учения ВС Белоруссии
Минобороны Белоруссии: в Гомельской области пройдут плановые учения с 22 июня по 1 июля
МИНСК, 22 июн – РИА Новости.
Белоруссия проведет мобилизационные учения с военными комиссариатами Гомельской области, которая граничит с Украиной, планируются учебные сборы военнообязанных, сообщила
пресс-служба минобороны республики.
"В период с 22 июня по 1 июля 2022 года в соответствии с планом подготовки вооруженных сил в 2021/2022 учебном году… проводится мобилизационное учение с военными комиссариатами Гомельской области
. Цель - проверить готовность военных комиссариатов выполнять задачи по предназначению", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале оборонного ведомства.
Отмечается, что подобные учения проводятся ежегодно. В прошлом году аналогичные учения прошли с военными комиссариатами Могилевской области.
"В ходе проведения учения будут отрабатываться вопросы по доукомплектованию военных комиссариатов путем призыва военнообязанных запаса. За время пребывания на военных сборах с военнослужащими проведут занятия", - отметили в пресс-службе.
Подчеркивается, что в ходе учений предусмотрено выполнение военными комиссариатами мероприятий по оповещению и подаче военнообязанных на пункты отправки в воинские части. После формирования соответствующих команд военнообязанных отправят по месту жительства, таким образом будет проверен вопрос – контрольное оповещение. На пунктах отправки будут развернуты соответствующие пункты оповещения и сбора.
"Для создания обстановки, приближенной к реальной, в ходе учения спланировано участие подразделений сил специальных операций вооруженных сил", - говорится в сообщении.
Согласно информации пресс-службы, "основной особенностью предстоящего мобилизационного учения, в отличие от прошедших мобилизационных учений в военных комиссариатах других областей, является то, что поставка мобилизационных ресурсов в воинские части не планируется, а призванные в военные комиссариаты на учебные сборы военнообязанные будут участвовать в мобилизационном учении в составе военных комиссариатов".