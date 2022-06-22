https://ria.ru/20220622/turtsiya-1797437179.html

Турецкие власти подозревают диверсию в связи с лесными пожарами в Мармарисе

Турецкие власти подозревают диверсию в связи с лесными пожарами в Мармарисе - РИА Новости, 22.06.2022

Турецкие власти подозревают диверсию в связи с лесными пожарами в Мармарисе

Турецкие власти имеют подозрения о диверсии в связи с бушующими лесными пожарами в курортном городе Мармарис, сообщил министр сельского и лесного хозяйства... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T22:19

2022-06-22T22:19

2022-06-22T22:19

в мире

реджеп тайип эрдоган

мармарис

мугла (провинция)

турция

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АНКАРА, 22 июн – РИА Новости. Турецкие власти имеют подозрения о диверсии в связи с бушующими лесными пожарами в курортном городе Мармарис, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи.Управление лесного хозяйства провинции Мугла в Турции во вторник информировало, что крупный лесной пожар вспыхнул в Мармарисе, из-за сильных порывов ветра огонь продолжает распространяться. По данным СМИ, к тушению пожаров привлечены 20 вертолетов и 14 самолетов. Президент Реджеп Тайип Эрдоган совершил в среду вертолетную инспекцию в Мармарисе, власти обещают привлечь к ответственности виновных."В настоящее время на местах работают 2600 человек. Количество борющихся с огнем самолетов достигло 41. 151 человек был эвакуирован из своих домов в качестве меры предосторожности. В отношении пожара есть подозрения о диверсии", - приводит слова министра телеканал TRT Haber.

https://ria.ru/20220620/turtsiya-1796661240.html

мармарис

мугла (провинция)

турция

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в мире, реджеп тайип эрдоган, мармарис, мугла (провинция), турция