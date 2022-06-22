https://ria.ru/20220622/turpotok-1797309326.html
В Крыму сообщили о возобновлении турпотока с юга Украины
В Крыму сообщили о возобновлении турпотока с юга Украины - РИА Новости, 22.06.2022
В Крыму сообщили о возобновлении турпотока с юга Украины
Туристический поток в Крым из освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей возобновляется, сообщил постоянный представитель Крыма при президенте... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T14:40
2022-06-22T14:40
2022-06-22T14:40
специальная военная операция на украине
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ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Туристический поток в Крым из освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей возобновляется, сообщил постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.После воссоединения Крыма с Россией киевские власти выстраивали различного рода препятствия и запреты для поездок граждан Украины и иностранцев в Крым."Туристический поток из освобождённых территорий уже возобновляется. Жители Херсонской и Запорожской областей всегда ездили в Крым на отдых. Мы ожидаем, что в этом году число туристов из этих территорий будет с каждым месяцем возрастать", - сказал РИА Новости Мурадов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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украина, запорожская область, россия, ситуация в днр и лнр
В Крыму сообщили о возобновлении турпотока с юга Украины
Вице-премьер крымского правительства Мурадов: возобновляется турпоток с юга Украины