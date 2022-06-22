https://ria.ru/20220622/turpotok-1797309326.html

В Крыму сообщили о возобновлении турпотока с юга Украины

В Крыму сообщили о возобновлении турпотока с юга Украины - РИА Новости, 22.06.2022

В Крыму сообщили о возобновлении турпотока с юга Украины

Туристический поток в Крым из освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей возобновляется, сообщил постоянный представитель Крыма при президенте... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T14:40

2022-06-22T14:40

2022-06-22T14:40

специальная военная операция на украине

украина

запорожская область

россия

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788103786_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_3a3bdbc33ab0753e4646990e4e0fd2c8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Туристический поток в Крым из освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей возобновляется, сообщил постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.После воссоединения Крыма с Россией киевские власти выстраивали различного рода препятствия и запреты для поездок граждан Украины и иностранцев в Крым."Туристический поток из освобождённых территорий уже возобновляется. Жители Херсонской и Запорожской областей всегда ездили в Крым на отдых. Мы ожидаем, что в этом году число туристов из этих территорий будет с каждым месяцем возрастать", - сказал РИА Новости Мурадов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220617/turisty-1796010535.html

украина

запорожская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, запорожская область, россия, ситуация в днр и лнр