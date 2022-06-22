https://ria.ru/20220622/turisty-1796996585.html
Эксперт оценила, как изменились вкусы приезжающих в Москву туристов
Эксперт оценила, как изменились вкусы приезжающих в Москву туристов - РИА Новости, 22.06.2022
Эксперт оценила, как изменились вкусы приезжающих в Москву туристов
Вкусы туристов, которые приезжают в Москву, в целом не изменились, но стали богаче, сообщила РИА Новости заместитель председателя столичного Комитета по туризму РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T02:35
2022-06-22T02:35
2022-06-22T02:35
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Вкусы туристов, которые приезжают в Москву, в целом не изменились, но стали богаче, сообщила РИА Новости заместитель председателя столичного Комитета по туризму Алина Арутюнова."Большинство приезжают из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, областей Центрального и Приволжского федеральных округов. В основном это люди в возрасте от 25 до 44 лет, таких 56 процентов. Средняя продолжительность поездки — от пяти до шести дней", — рассказала Арутюнова.По ее словам, столица — не тот город, который посещают один раз. Обычно это две и более поездок в течение года. Со временем вкусы кардинально не меняются, так как есть список достопримечательностей, которые всегда хочется посмотреть."Есть много людей, которые видели другую, иную Москву, но никогда не были в Кремле. Не хочется быть снобом и говорить, что раньше все путешествовали неправильно и ходили по проверенным маршрутам, а надо смотреть что-то интересное, посещать арткластеры, парк "Зарядье". Нет, должна быть смесь, синергия, чтобы понять, что такое настоящая столица. Проникнуться духом старого города плюс нанизать те впечатления, которые дает прогресс", — добавила собеседница агентства.
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РИА Новости
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новости - туризм, москва, санкт-петербург, краснодарский край, зарядье, туризм, туристы, россия
Эксперт оценила, как изменились вкусы приезжающих в Москву туристов
Комитет по туризму: вкусы приезжающих на отдых в Москву стали богаче
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Вкусы туристов, которые приезжают в Москву, в целом не изменились, но стали богаче, сообщила РИА Новости заместитель председателя столичного Комитета по туризму Алина Арутюнова.
"Большинство приезжают из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, областей Центрального и Приволжского федеральных округов. В основном это люди в возрасте от 25 до 44 лет, таких 56 процентов. Средняя продолжительность поездки — от пяти до шести дней", — рассказала Арутюнова.
По ее словам, столица — не тот город, который посещают один раз. Обычно это две и более поездок в течение года. Со временем вкусы кардинально не меняются, так как есть список достопримечательностей, которые всегда хочется посмотреть.
"Есть много людей, которые видели другую, иную Москву, но никогда не были в Кремле. Не хочется быть снобом и говорить, что раньше все путешествовали неправильно и ходили по проверенным маршрутам, а надо смотреть что-то интересное, посещать арткластеры, парк "Зарядье". Нет, должна быть смесь, синергия, чтобы понять, что такое настоящая столица. Проникнуться духом старого города плюс нанизать те впечатления, которые дает прогресс", — добавила собеседница агентства.