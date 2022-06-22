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В ФРГ заявили об отсутствии прогресса в переговорах о турбинах Siemens - РИА Новости, 22.06.2022
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В ФРГ заявили об отсутствии прогресса в переговорах о турбинах Siemens
В ФРГ заявили об отсутствии прогресса в переговорах о турбинах Siemens - РИА Новости, 22.06.2022
В ФРГ заявили об отсутствии прогресса в переговорах о турбинах Siemens
Siemens
2022-06-22T15:07
2022-06-22T15:07
экономика
siemens
газпром
северный поток
канада
германия
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БЕРЛИН, 22 июн - РИА Новости. Прогресса в переговорах с Канадой о ситуации вокруг газовых турбин компании Siemens нет, сообщил представитель министерства экономики Германии.Ранее Берлин заявлял, что обсуждает с Оттавой ситуацию вокруг турбин Siemens, которые используются для работы трубопровода "Северный поток 1" и которые не могут быть в настоящее время возвращены "Газпрому" из-за санкций Канады против России. Ссылаясь на эту ситуацию, "Газпром" снизил прокачку газа по трубопроводу."О прогрессе сообщить не могу. Мне неизвестно о каких-либо изменениях", - заявил представитель ведомства на брифинге в среду.
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экономика, siemens, газпром, северный поток, канада, германия
15:07 22.06.2022
 
В ФРГ заявили об отсутствии прогресса в переговорах о турбинах Siemens

Минэкономики Германии: прогресса в переговорах с Канадой о турбинах Siemens пока нет

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГотовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин
Готовая часть газопровода Северный поток в окрестностях города Любмин - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Читать ria.ru в
Siemens
БЕРЛИН, 22 июн - РИА Новости. Прогресса в переговорах с Канадой о ситуации вокруг газовых турбин компании Siemens нет, сообщил представитель министерства экономики Германии.
Ранее Берлин заявлял, что обсуждает с Оттавой ситуацию вокруг турбин Siemens, которые используются для работы трубопровода "Северный поток 1" и которые не могут быть в настоящее время возвращены "Газпрому" из-за санкций Канады против России. Ссылаясь на эту ситуацию, "Газпром" снизил прокачку газа по трубопроводу.
"О прогрессе сообщить не могу. Мне неизвестно о каких-либо изменениях", - заявил представитель ведомства на брифинге в среду.
Газопровод Северный поток в Любмине, Германия - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
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