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В ФРГ заявили об отсутствии прогресса в переговорах о турбинах Siemens
В ФРГ заявили об отсутствии прогресса в переговорах о турбинах Siemens - РИА Новости, 22.06.2022
В ФРГ заявили об отсутствии прогресса в переговорах о турбинах Siemens
Siemens
2022-06-22T15:07
2022-06-22T15:07
2022-06-22T15:07
экономика
siemens
газпром
северный поток
канада
германия
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БЕРЛИН, 22 июн - РИА Новости. Прогресса в переговорах с Канадой о ситуации вокруг газовых турбин компании Siemens нет, сообщил представитель министерства экономики Германии.Ранее Берлин заявлял, что обсуждает с Оттавой ситуацию вокруг турбин Siemens, которые используются для работы трубопровода "Северный поток 1" и которые не могут быть в настоящее время возвращены "Газпрому" из-за санкций Канады против России. Ссылаясь на эту ситуацию, "Газпром" снизил прокачку газа по трубопроводу."О прогрессе сообщить не могу. Мне неизвестно о каких-либо изменениях", - заявил представитель ведомства на брифинге в среду.
https://ria.ru/20220622/evropa-1797126135.html
канада
германия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, siemens, газпром, северный поток, канада, германия
В ФРГ заявили об отсутствии прогресса в переговорах о турбинах Siemens
Минэкономики Германии: прогресса в переговорах с Канадой о турбинах Siemens пока нет
Siemens