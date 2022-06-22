https://ria.ru/20220622/turbiny-1797322242.html

В ФРГ заявили об отсутствии прогресса в переговорах о турбинах Siemens

В ФРГ заявили об отсутствии прогресса в переговорах о турбинах Siemens - РИА Новости, 22.06.2022

В ФРГ заявили об отсутствии прогресса в переговорах о турбинах Siemens

Siemens

2022-06-22T15:07

2022-06-22T15:07

2022-06-22T15:07

экономика

siemens

газпром

северный поток

канада

германия

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БЕРЛИН, 22 июн - РИА Новости. Прогресса в переговорах с Канадой о ситуации вокруг газовых турбин компании Siemens нет, сообщил представитель министерства экономики Германии.Ранее Берлин заявлял, что обсуждает с Оттавой ситуацию вокруг турбин Siemens, которые используются для работы трубопровода "Северный поток 1" и которые не могут быть в настоящее время возвращены "Газпрому" из-за санкций Канады против России. Ссылаясь на эту ситуацию, "Газпром" снизил прокачку газа по трубопроводу."О прогрессе сообщить не могу. Мне неизвестно о каких-либо изменениях", - заявил представитель ведомства на брифинге в среду.

https://ria.ru/20220622/evropa-1797126135.html

канада

германия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, siemens, газпром, северный поток, канада, германия