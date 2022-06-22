https://ria.ru/20220622/turbiny-1797194065.html
Канада и ФРГ ведут переговоры из-за ситуации с турбинами для "Газпрома"
Канада и ФРГ ведут переговоры из-за ситуации с турбинами для "Газпрома" - РИА Новости, 22.06.2022
Канада и ФРГ ведут переговоры из-за ситуации с турбинами для "Газпрома"
Канада ведет переговоры с Германией, чтобы преодолеть последствия решения Оттавы по турбинам для газопровода "Северный поток", рассказал в беседе с агентством... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T05:22
2022-06-22T05:22
2022-06-22T09:47
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газпром
siemens
северный поток
в мире
джонатан уилкинсон
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Канада ведет переговоры с Германией, чтобы преодолеть последствия решения Оттавы по турбинам для газопровода "Северный поток", рассказал в беседе с агентством Bloomberg канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон.Уилкинсон отметил, что Канада хочет соблюдать собственные санкции, но их целью "никогда не было нанесение значительного вреда ФРГ", которую министр назвал одним из ближайших друзей и союзников Оттавы. Поэтому Канада очень озабочена ситуацией с турбинами, заключил он."Газпром" с 16 июня снизил поставки газа в Европу через "Северный поток" до 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 из-за задержки с возвратом из ремонта газоперекачивающего агрегата с компрессорной станции "Портовая". Оборудование ремонтировали на заводе Siemens Energy в Монреале, но Канада не позволяет вернуть агрегат в Россию из-за собственных санкций. Работу еще одной газотурбины предписал остановить Ростехнадзор, так как у нее также подошел срок ТО.Таким образом, сейчас действуют два маршрута поставок российского газа в Европу: 42 миллиона кубометров в сутки через Украину и 67 миллионов — через "Северный поток".Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против России после начала специальной военной операции на Украине. В то же время Берлин, по заверению властей, старается уменьшить зависимость от российского газа.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что Москва никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.
https://ria.ru/20220620/gaz-1796644785.html
https://ria.ru/20220621/shvetsiya-1797159033.html
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канада, германия, россия, газпром, siemens, северный поток, в мире, джонатан уилкинсон
05:22 22.06.2022 (обновлено: 09:47 22.06.2022)
Канада и ФРГ ведут переговоры из-за ситуации с турбинами для "Газпрома"
Канадский министр Уилкинсон сообщил о переговорах с ФРГ по турбинам для "Северного потока"