Рейтинг@Mail.ru
Канада и ФРГ ведут переговоры из-за ситуации с турбинами для "Газпрома" - РИА Новости, 22.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220622/turbiny-1797194065.html
Канада и ФРГ ведут переговоры из-за ситуации с турбинами для "Газпрома"
Канада и ФРГ ведут переговоры из-за ситуации с турбинами для "Газпрома" - РИА Новости, 22.06.2022
Канада и ФРГ ведут переговоры из-за ситуации с турбинами для "Газпрома"
Канада ведет переговоры с Германией, чтобы преодолеть последствия решения Оттавы по турбинам для газопровода "Северный поток", рассказал в беседе с агентством... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T05:22
2022-06-22T09:47
канада
германия
россия
газпром
siemens
северный поток
в мире
джонатан уилкинсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797128267_0:101:3173:1886_1920x0_80_0_0_a38c970941134041c2e829b8d4f7b9ba.jpg
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Канада ведет переговоры с Германией, чтобы преодолеть последствия решения Оттавы по турбинам для газопровода "Северный поток", рассказал в беседе с агентством Bloomberg канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон.Уилкинсон отметил, что Канада хочет соблюдать собственные санкции, но их целью "никогда не было нанесение значительного вреда ФРГ", которую министр назвал одним из ближайших друзей и союзников Оттавы. Поэтому Канада очень озабочена ситуацией с турбинами, заключил он."Газпром" с 16 июня снизил поставки газа в Европу через "Северный поток" до 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 из-за задержки с возвратом из ремонта газоперекачивающего агрегата с компрессорной станции "Портовая". Оборудование ремонтировали на заводе Siemens Energy в Монреале, но Канада не позволяет вернуть агрегат в Россию из-за собственных санкций. Работу еще одной газотурбины предписал остановить Ростехнадзор, так как у нее также подошел срок ТО.Таким образом, сейчас действуют два маршрута поставок российского газа в Европу: 42 миллиона кубометров в сутки через Украину и 67 миллионов — через "Северный поток".Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против России после начала специальной военной операции на Украине. В то же время Берлин, по заверению властей, старается уменьшить зависимость от российского газа.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что Москва никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.
https://ria.ru/20220620/gaz-1796644785.html
https://ria.ru/20220621/shvetsiya-1797159033.html
канада
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797128267_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9e5695f57d7457095523995b30c4c2d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
канада, германия, россия, газпром, siemens, северный поток, в мире, джонатан уилкинсон
05:22 22.06.2022 (обновлено: 09:47 22.06.2022)
 
Канада и ФРГ ведут переговоры из-за ситуации с турбинами для "Газпрома"

Канадский министр Уилкинсон сообщил о переговорах с ФРГ по турбинам для "Северного потока"

© AP Photo / Michael SohnГазопровод "Северный поток" в Любмине, Германия
Газопровод Северный поток в Любмине, Германия - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Газопровод "Северный поток" в Любмине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Канада ведет переговоры с Германией, чтобы преодолеть последствия решения Оттавы по турбинам для газопровода "Северный поток", рассказал в беседе с агентством Bloomberg канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон.

"Мы ведем переговоры с Германией, пытаясь найти путь, по которому действительно сможем обеспечить поставки газа. Возможны разные варианты, которые мы можем рассмотреть", — заявил он.

Уилкинсон отметил, что Канада хочет соблюдать собственные санкции, но их целью "никогда не было нанесение значительного вреда ФРГ", которую министр назвал одним из ближайших друзей и союзников Оттавы. Поэтому Канада очень озабочена ситуацией с турбинами, заключил он.
"Газпром" с 16 июня снизил поставки газа в Европу через "Северный поток" до 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 из-за задержки с возвратом из ремонта газоперекачивающего агрегата с компрессорной станции "Портовая". Оборудование ремонтировали на заводе Siemens Energy в Монреале, но Канада не позволяет вернуть агрегат в Россию из-за собственных санкций. Работу еще одной газотурбины предписал остановить Ростехнадзор, так как у нее также подошел срок ТО.
Министр экономики Германии Роберт Хабек - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
20 июня, 06:36
Вице-канцлер Германии рассказал о газовом "армрестлинге" с Россией
Таким образом, сейчас действуют два маршрута поставок российского газа в Европу: 42 миллиона кубометров в сутки через Украину и 67 миллионов — через "Северный поток".
Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против России после начала специальной военной операции на Украине. В то же время Берлин, по заверению властей, старается уменьшить зависимость от российского газа.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что Москва никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.
Шведский флаг - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
Вчера, 20:29
Швеция ввела режим "раннего предупреждения" из-за ситуации с газом
 
КанадаГерманияРоссияГазпромSiemensСеверный потокВ миреДжонатан Уилкинсон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала