https://ria.ru/20220622/tropa-1797194563.html

Сихотэ-Алинский заповедник впервые открывает туристическую "Тропу тигров"

Сихотэ-Алинский заповедник впервые открывает туристическую "Тропу тигров" - РИА Новости, 22.06.2022

Сихотэ-Алинский заповедник впервые открывает туристическую "Тропу тигров"

Самый большой в ареале амурского тигра Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник имени К. Г. Абрамова в Приморье развивает экологический... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T06:01

2022-06-22T06:01

2022-06-22T06:01

общество

японское море

красноармейский район

дальнегорский городской округ

центр "амурский тигр"

юнеско

ульяна ледок

амурские тигры

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ВЛАДИВОСТОК, 22 июн — РИА Новости. Самый большой в ареале амурского тигра Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник имени К. Г. Абрамова в Приморье развивает экологический туризм и этим летом впервые открывает маршрут для гостей, посвященный этой редчайшей крупной кошке.Сихотэ-Алинский биосферный заповедник включен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, он расположен на территории Тернейского муниципального округа, Красноармейского района и Дальнегорского городского округа. Именно здесь находятся наиболее обширные естественные места обитания амурского тигра. Площадь заповедника охватывает свыше 4 тысяч квадратных километров, включая акваторию Японского моря. Горный хребет Сихотэ-Алинь делит особо охраняемую территорию практически пополам."Именно поэтому здесь смешиваются северные и южные виды флоры и фауны. С восточной стороны хребта чувствуется влияние моря, здесь климат мягче. Хребет служит препятствием для воздушных масс, и с его западной стороны природа более суровая: континентальный климат, морозы, более контрастная температура. Поэтому в заповеднике соседствуют северные и южные виды: рысь и амурский тигр, бурый медведь и гималайский. Здесь тропический краснокнижный рододенрон Фори цветет на фоне северного хвойного леса, а лианы актинидий оплетают лиственницу", — рассказывает РИА Новости заместитель директора по развитию заповедника Ульяна Ледок.Благодаря такому разному в отдельных частях заповедника климату туристический сезон здесь длится с мая по октябрь. Добраться сюда можно за два часа самолетом Владивосток-поселок Терней, сейчас он летает каждый день. Дорога на автобусе или автомобиле из столицы Приморья займет 8-10 часов, последний отрезок пути — около 20 километров до кордона "Благодатное" — это участок дороги Пластун — Терней. Он проходит сквозь территорию заповедника, и уже на нем гостей "встречают" дикие животные. Здесь мы увидели семью бурых медведей: двое годовалых медвежат бесстрашно выглядывали из кустов у дороги, пока их не позвала мать — она сидела в зарослях.Сотрудники заповедника рассказывают, что встретить на этой дороге диких зверей — оленей, косулей, даже тигра — обычное дело. На охраняемой территории они не чувствуют опасности, кроме того, трассу круглосуточно патрулируют инспекторы.Гора ЛысаяОсновная часть туристических маршрутов в Сихотэ-Алинском заповеднике начинается в урочище Благодатное. Здесь посетители могут остановиться на кордоне, куда нередко заглядывают копытные, а с недавнего времени и тигрица. Поэтому гостей предупреждают, что лучше по территории ходить по двое.Как рассказала Ледок, в целом один турист в составе группы из пяти человек с учетом проживания в номерах заповедника и посещения нескольких экскурсий за три дня потратит от 15 тысяч рублей. Также можно остановиться в гостинице или хостеле в поселке Терней.Оставляем вещи и отправляемся на маршрут "Гора Лысая", он начинается прямо у трассы Пластун — Терней, у КПП заповедника, где вечерами и рано утром кормится множество пятнистых оленей. Длина маршрута — 13,5 километра, путь вместе с экскурсией занимает 6-7 часов.Пройдя буквально 100 метров по тропе, натыкаемся на относительно свежие следы тигра. Судя по размеру отпечатка лапы, на днях здесь прошла самка, отмечает Сутырина."В прошлом году туристы на этой тропе встречали медведей — это эмоции и масса впечатлений. При этом наши экскурсоводы обеспечивают безопасность, у них есть фальшфейеры. Всем туристам объясняем, что при встрече со зверем не надо бежать и кричать, надо вести себя спокойно. Тогда можно уйти отсюда не только с впечатлениями, но и с фотографиями диких животных", — говорит директор заповедника.На туристических маршрутах стоят автоматические фотоловушки. Специалисты говорят, что звери здесь ходят теми же тропами, что и туристы, и часто показывают посетителям подтверждающие это фото с камер. Проверяем фотоловушку на маршруте, и действительно — она "поймала" крупного самца тигра, который буквально неделю назад не спеша прошел здесь прямо по туристической тропе. Эта же камера зафиксировала тигра в середине апреля. Возможно, это один и тот же хищник, который обходит свой участок: неподалеку на тропе мы наткнулись на его экскременты."По фотоловушкам мы видим, что тигры часто проходят там, где проходили или проезжали на квадроциклах люди. Для них это не является раздражающим фактором. Замечают их у изб на маршрутах — там, где живут и работают наши сотрудники. В заповеднике на фотоловушки тигры реагируют с любопытством: облизывают, кусают. При этом на неохраняемых территориях эти хищники реагируют на камеры с большой осторожностью и, как правило, потом избегают этих мест", — рассказывает Сутырина.Ларги и "Птичье" озероСамый популярный маршрут в заповеднике — "Мыс Северный". Он достаточно короткий — 4,6 километра, занимает 3-4 часа. Тропа проходит по приморским дубнякам и заболоченным лугам, по которым проложен комфортный деревянный настил. Такие здесь каждое лето оборудуют участники студенческого отряда "Тигр". Он ежегодно работает на территории заповедника с 2014 года при поддержке Центра "Амурский тигр". Вокруг помоста — причудливые деревья и поваленные стволы — отпечаток сильных морских ветров.Мы поднимаемся на мыс Северный, откуда открывается потрясающий вид на скалы и соседние бухты, и идем к видовой площадке. Оттуда, как информирует указатель, можно увидеть лежбище пятнистых тюленей. И вот они: около двух десятков упитанных ларг загорают на камнях недалеко от берега, еще несколько животных плавают рядом. Специалисты говорят, что самая большая концентрация тюленей — до 200 особей — отмечается здесь в сезон летне-осенних миграций."Зимой здесь они бывают реже — море штормит. В заповеднике, вероятно, ларги также размножаются: инспекторы наблюдали бельков на побережье. То есть детеныши тут тоже появляются", — рассказывает Ледок.Далее тропа спускается в бухту Удобная, где на песчаном пляже мы находим свежие следы медведя: сегодня он шел здесь встречным курсом. Рядом идут многочисленные отпечатки копытных, мелких хищников и опять — следы тигрицы. Сотрудники заповедника полагают, что это самка, которая недавно "заняла" прибрежный участок охраняемой территории, пустующий последние несколько лет. Осенью 2021 года именно на этом пляже на фотоловушку попала прогулка хищницы на фоне моря. Теперь ученые уверены, что тигрица здесь задержалась и стала полноправной хозяйкой побережья.По соседству с маршрутом "Мыс Северный" пролегает тропа "Озеро Благодатное". Она ведет к крупному лагунному озеру на берегу бухты Удобная, периодически во время штормов соединяющемуся с морем. На Благодатном во время осенних и весенних миграций можно увидеть множество птиц. Для наблюдения за ними здесь оборудованы специальные вышки.Возле туристической тропы — естественная песчаная площадка. Здесь специалисты сделали следовую полосу, чтобы видеть, кто из зверей ходит по соседству с туристами. На ней — следы медведей и тигрицы — вероятно, "хозяйки" побережья. Тут же Сутырина просматривает ролики на рядом стоящей фотоловушке: хищница попала в кадр за пару дней до того, как здесь прошла наша группа. На видео она пересекает туристический деревянный настил, а позже ночью в этом же месте камера "поймала" на тропе семейство из трех крупных бурых медведей.По следам Арсеньева и встреча с медведем"Тропа Арсеньева" в заповеднике — это единственная обустроенная тропа по маршруту путешествий знаменитого географа, писателя и исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева. "Наша тропа полностью повторяет тот путь, которым прошел Арсеньев со своими спутниками и с проводником Дерсу Узала в 1906 году. Арсеньев детально описывал путешествия, вплоть до указания конкретной скалы и разных примечательных мест, поэтому даже сейчас его маршрут можно восстановить очень точно", — рассказывает Сутырина.К началу тропы людей доставляют на проходимых автомобилях — в пути нужно форсировать несколько рек. На маршруте туристы поднимаются на перевал Сихотэ-Алинь, который Арсеньев назвал "перевалом Терпения", так как там его команде пришлось несколько дней пережидать снежную бурю. Путь в целом занимает пять суток, и туристы останавливаются на ночевки в избах. Их помогал обустраивать WWF России, также Фонд закупил фотоловушки.Из-за сложности маршрута и высокой влажности в тайге летом туристов на тропу берут только один месяц в году — с середины сентября до середины октября. Но и при таких условиях желающих пройти по следам экспедиции Арсеньева очень много.Более доступный, но все еще непростой маршрут протяжённостью 13,5 километра — "Бухта Голубичная". Начинается он на берегу бухты Удобная — недалеко от кордона — и продолжается подъемом на перевал, с которого виден необычный кекур в форме буквы "П" на берегу моря — скала с говорящим названием "Ворота".Далее мы поднимаемся на скалу Каланча — это дом редчайшего краснокнижного амурского горала. Эти небольшие копытные в Приморье живут всего несколькими группировками, в заповеднике обитает одна их них, вторая по величине. Специалисты говорят, что у этих козликов "мягкие" копыта, поэтому им удается спокойно держаться даже на самых отвесных скалах. Это скрытные животные, да и из-за цвета шерсти "сливаются" с камнями, поэтому увидеть их удается только самым удачливым. Нам же посчастливилось найти только следы копыт и экскременты — а горалы, как говорят ученые, всегда устраивают себе туалет в одном и том же месте.С Каланчи, откуда открывается потрясающий вид на хребет Сихотэ-Алинь, Японское море, озера Голубичное и Благодатное, тропа спускается в бухту. Песок здесь местами черный, будто вулканический. У самого берега нам удалось встретить ларгу, гоняющую косяк рыбы.Уже на обратном пути примерно в 100 метрах от тропы мы увидели крупного бурого медведя, который медленно брел параллельным курсом. Мы присели и затаились — все же не хотелось, чтобы зверь нас заметил. Но сразу же страх сменился восторгом — нечасто городскому жителю удается увидеть такого крупного и опасного хищника так близко, и мы потихоньку двинулись по тропе на корточках. К счастью, ветер дул от медведя в нашу сторону, и запах людей он не учуял, а позже — видимо, услышав голоса подошедших позже членов нашей группы, и вовсе скрылся в зарослях. "Это был медведь размером с автобус", — так вспоминала о встрече на следующий день коллега-журналистка.Рыбный телевизорЭтим летом в урочище Ясное заповедник при поддержке Центра "Амурский тигр" планирует запустить новый экологический маршрут, посвященный тигру, "Тропа тигров". Он начинается с кордона и проходит вдоль реки Ясная с живописным мостом. Рядом есть примечательное место, инспекторы называют его "телевизор".Будущая "Тропа тигров" будет длиной в 4,5 километра. В пути туристам будут рассказывать о жизни редких кошек, о медведях и рыбном филине, о том, как леса пострадали и восстанавливаются после разрушительного тайфуна "Лайонрок" 2016 года, гостям покажут и последствия стихии. В этом году студенты из отряда "Тигр" построят навесной мост над рекой, будут оборудованы беседки и туалеты."Надеюсь, что к закрытию студенческого отряда, к 14 августа, у нас будет торжественное открытие "Тропы тигров". Со второй половины августа и осенью — это самое благодатное время в Приморье — по ней смогут пройти туристы. Маршрут будет одним из самых легких. Рассматриваем вариант сделать тропу всесезонной — накатать дорогу снегоходом, чтоб туристы смогли по бураннику пройти без лыж и снегоступов и посмотреть на следы животных. Зимой их видно лучше всего, и у людей это всегда вызывает восторг", — говорит директор заповедника.

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