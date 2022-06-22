https://ria.ru/20220622/tribunal-1797220573.html

Международный трибунал над военными преступниками может пройти в Мариуполе

Международный трибунал над военными преступниками может пройти в Мариуполе - РИА Новости, 22.06.2022

Международный трибунал над военными преступниками может пройти в Мариуполе

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что затягивать с международным трибуналом над военными преступниками в республике не будут, промежуточный этап может пройти до... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T10:22

2022-06-22T10:22

2022-06-22T10:22

в мире

донецкая народная республика

мариуполь

денис пушилин

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что затягивать с международным трибуналом над военными преступниками в республике не будут, промежуточный этап может пройти до конца июля; по его словам, устав международного трибунала находится на финальной стадии, сам процесс может пройти, скорее всего, в Мариуполе."Затягивать не будем, но промежуточный этап, ну, то есть, до конца лета, я бы не исключил, что успеем до конца июля", - сказал он в эфире "Соловьев Live".Пушилин добавил, что "идет подготовка". По его словам, для нас "преступления эти очевидны, но они должны стать очевидными и для широкой общественности, для международной общественности, чтобы ни у кого не осталось сомнений, а для этого должно быть все проработано досконально, исходя, конечно, из устава трибунала"."А устав трибунала тоже там на финальной стадии сейчас, наверное, уже какие-то этапы мы уже сможем опубличить, ну, то есть, в проработке мы устава", - пояснил глава ДНР."Безусловно, в нашем понимании, мы должны привлечь (к освещению процесса – ред.) не только иностранных журналистов, им будет открыто предоставлена возможность присутствовать на трибунале, будет возможность еще защищать - различные общественные, международные организации, которые считают нужным включиться на стороне украинских преступников. Мы планируем их допустить", - указал он.Отвечая на вопрос о том, где планируется проведение международного трибунала, Пушилин указал, что "наиболее вероятная точка - это Мариуполь".

https://ria.ru/20220621/peskov-1797002705.html

https://ria.ru/20220622/naemniki-1797213218.html

донецкая народная республика

мариуполь

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, мариуполь, денис пушилин