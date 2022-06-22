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Международный трибунал над военными преступниками может пройти в Мариуполе - РИА Новости, 22.06.2022
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Международный трибунал над военными преступниками может пройти в Мариуполе
Международный трибунал над военными преступниками может пройти в Мариуполе - РИА Новости, 22.06.2022
Международный трибунал над военными преступниками может пройти в Мариуполе
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что затягивать с международным трибуналом над военными преступниками в республике не будут, промежуточный этап может пройти до... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T10:22
2022-06-22T10:22
в мире
донецкая народная республика
мариуполь
денис пушилин
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что затягивать с международным трибуналом над военными преступниками в республике не будут, промежуточный этап может пройти до конца июля; по его словам, устав международного трибунала находится на финальной стадии, сам процесс может пройти, скорее всего, в Мариуполе."Затягивать не будем, но промежуточный этап, ну, то есть, до конца лета, я бы не исключил, что успеем до конца июля", - сказал он в эфире "Соловьев Live".Пушилин добавил, что "идет подготовка". По его словам, для нас "преступления эти очевидны, но они должны стать очевидными и для широкой общественности, для международной общественности, чтобы ни у кого не осталось сомнений, а для этого должно быть все проработано досконально, исходя, конечно, из устава трибунала"."А устав трибунала тоже там на финальной стадии сейчас, наверное, уже какие-то этапы мы уже сможем опубличить, ну, то есть, в проработке мы устава", - пояснил глава ДНР."Безусловно, в нашем понимании, мы должны привлечь (к освещению процесса – ред.) не только иностранных журналистов, им будет открыто предоставлена возможность присутствовать на трибунале, будет возможность еще защищать - различные общественные, международные организации, которые считают нужным включиться на стороне украинских преступников. Мы планируем их допустить", - указал он.Отвечая на вопрос о том, где планируется проведение международного трибунала, Пушилин указал, что "наиболее вероятная точка - это Мариуполь".
https://ria.ru/20220621/peskov-1797002705.html
https://ria.ru/20220622/naemniki-1797213218.html
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в мире, донецкая народная республика, мариуполь, денис пушилин
10:22 22.06.2022
 
Международный трибунал над военными преступниками может пройти в Мариуполе

Пушилин: затягивать с международным трибуналом в ДНР не будут, он может пройти в Мариуполе

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГражданин Великобритании Эйден Эслин, обвиняемый в участии в качестве наемника в боевых действиях на территории ДНР
Гражданин Великобритании Эйден Эслин, обвиняемый в участии в качестве наемника в боевых действиях на территории ДНР - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Гражданин Великобритании Эйден Эслин, обвиняемый в участии в качестве наемника в боевых действиях на территории ДНР. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что затягивать с международным трибуналом над военными преступниками в республике не будут, промежуточный этап может пройти до конца июля; по его словам, устав международного трибунала находится на финальной стадии, сам процесс может пройти, скорее всего, в Мариуполе.
"Затягивать не будем, но промежуточный этап, ну, то есть, до конца лета, я бы не исключил, что успеем до конца июля", - сказал он в эфире "Соловьев Live".
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Пушилин добавил, что "идет подготовка". По его словам, для нас "преступления эти очевидны, но они должны стать очевидными и для широкой общественности, для международной общественности, чтобы ни у кого не осталось сомнений, а для этого должно быть все проработано досконально, исходя, конечно, из устава трибунала".
"А устав трибунала тоже там на финальной стадии сейчас, наверное, уже какие-то этапы мы уже сможем опубличить, ну, то есть, в проработке мы устава", - пояснил глава ДНР.
"Безусловно, в нашем понимании, мы должны привлечь (к освещению процесса – ред.) не только иностранных журналистов, им будет открыто предоставлена возможность присутствовать на трибунале, будет возможность еще защищать - различные общественные, международные организации, которые считают нужным включиться на стороне украинских преступников. Мы планируем их допустить", - указал он.
Отвечая на вопрос о том, где планируется проведение международного трибунала, Пушилин указал, что "наиболее вероятная точка - это Мариуполь".
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В миреДонецкая Народная РеспубликаМариупольДенис Пушилин
 
 
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