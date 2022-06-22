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В Кирове ребенка придавило футбольными воротами - РИА Новости, 22.06.2022
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В Кирове ребенка придавило футбольными воротами
В Кирове ребенка придавило футбольными воротами - РИА Новости, 22.06.2022
В Кирове ребенка придавило футбольными воротами
Семилетний мальчик получил травмы головы и ноги из-за упавших на него футбольных ворот в Кирове, сообщает в среду прокуратура Кировской области. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T11:31
2022-06-22T11:31
происшествия
киров
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Семилетний мальчик получил травмы головы и ноги из-за упавших на него футбольных ворот в Кирове, сообщает в среду прокуратура Кировской области.Инцидент случился накануне вечером на территории сквера Борцам революции."Ребенок с серьезными травмами головы и ноги доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается медицинская помощь. Прокуратура Первомайского района города Кирова проводит проверку, в ходе которой будет дана принципиальная правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за эксплуатацию спортивного оборудования", - говорится в релизе.В свою очередь региональное следственное управление СК РФ сообщает, что по факту травмирования ребенка возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности тяжкий вред здоровью.
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происшествия, киров, следственный комитет россии (ск рф)
11:31 22.06.2022
 
В Кирове ребенка придавило футбольными воротами

Семилетний мальчик попал в больницу после падения футбольных ворот в Кирове

© Fotolia / PixavrilФутбольные ворота
Футбольные ворота - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© Fotolia / Pixavril
Футбольные ворота. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Семилетний мальчик получил травмы головы и ноги из-за упавших на него футбольных ворот в Кирове, сообщает в среду прокуратура Кировской области.
Инцидент случился накануне вечером на территории сквера Борцам революции.
"Ребенок с серьезными травмами головы и ноги доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается медицинская помощь. Прокуратура Первомайского района города Кирова проводит проверку, в ходе которой будет дана принципиальная правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за эксплуатацию спортивного оборудования", - говорится в релизе.
В свою очередь региональное следственное управление СК РФ сообщает, что по факту травмирования ребенка возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности тяжкий вред здоровью.
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ПроисшествияКировСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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