https://ria.ru/20220622/travma-1797239444.html
В Кирове ребенка придавило футбольными воротами
В Кирове ребенка придавило футбольными воротами - РИА Новости, 22.06.2022
В Кирове ребенка придавило футбольными воротами
Семилетний мальчик получил травмы головы и ноги из-за упавших на него футбольных ворот в Кирове, сообщает в среду прокуратура Кировской области. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T11:31
2022-06-22T11:31
2022-06-22T11:31
происшествия
киров
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Семилетний мальчик получил травмы головы и ноги из-за упавших на него футбольных ворот в Кирове, сообщает в среду прокуратура Кировской области.Инцидент случился накануне вечером на территории сквера Борцам революции."Ребенок с серьезными травмами головы и ноги доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается медицинская помощь. Прокуратура Первомайского района города Кирова проводит проверку, в ходе которой будет дана принципиальная правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за эксплуатацию спортивного оборудования", - говорится в релизе.В свою очередь региональное следственное управление СК РФ сообщает, что по факту травмирования ребенка возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности тяжкий вред здоровью.
https://ria.ru/20220603/podrostok-1792790076.html
киров
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, киров, следственный комитет россии (ск рф)
В Кирове ребенка придавило футбольными воротами
Семилетний мальчик попал в больницу после падения футбольных ворот в Кирове