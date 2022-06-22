https://ria.ru/20220622/travma-1797239444.html

В Кирове ребенка придавило футбольными воротами

В Кирове ребенка придавило футбольными воротами - РИА Новости, 22.06.2022

В Кирове ребенка придавило футбольными воротами

Семилетний мальчик получил травмы головы и ноги из-за упавших на него футбольных ворот в Кирове, сообщает в среду прокуратура Кировской области. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T11:31

2022-06-22T11:31

2022-06-22T11:31

происшествия

киров

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Семилетний мальчик получил травмы головы и ноги из-за упавших на него футбольных ворот в Кирове, сообщает в среду прокуратура Кировской области.Инцидент случился накануне вечером на территории сквера Борцам революции."Ребенок с серьезными травмами головы и ноги доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается медицинская помощь. Прокуратура Первомайского района города Кирова проводит проверку, в ходе которой будет дана принципиальная правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за эксплуатацию спортивного оборудования", - говорится в релизе.В свою очередь региональное следственное управление СК РФ сообщает, что по факту травмирования ребенка возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности тяжкий вред здоровью.

https://ria.ru/20220603/podrostok-1792790076.html

киров

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, киров, следственный комитет россии (ск рф)