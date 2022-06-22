https://ria.ru/20220622/tranzit-1797190960.html

Военный эксперт рассказал, чего опасается Литва в вопросе Калининграда

Военный эксперт рассказал, чего опасается Литва в вопросе Калининграда - РИА Новости, 22.06.2022

Военный эксперт рассказал, чего опасается Литва в вопросе Калининграда

Литва не станет пытаться перекрыть для России морской транзит в Калининград, так как это было бы равнозначно объявлению войны, заявил в беседе с "МК" редактор... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T03:46

2022-06-22T03:46

2022-06-22T05:53

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алексей леонков

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Литва не станет пытаться перекрыть для России морской транзит в Калининград, так как это было бы равнозначно объявлению войны, заявил в беседе с "МК" редактор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков.Он отметил, что у России много экономических способов воздействия на Литву. При этом эксперт считает, что их нужно принимать не постепенно, а все сразу, так как в этом случае их эффект станет шоком для Вильнюса."Я думаю, что Литва, устроившая эту провокацию по инициативе Великобритании, все-таки пойдет на попятную после того, как нами будут применены дипломатические и экономические рычаги", — добавил Леонков.На минувшей неделе Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза. Губернатор региона Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами. Транзит нефтепродуктов продолжается, он не ограничен до 10 августа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал решение литовских властей незаконным и беспрецедентным, на которое последует ответ.

https://ria.ru/20220622/gaz-1797186075.html

https://ria.ru/20220621/kaliningrad-1796995673.html

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литва, россия, вильнюс, калининград, алексей леонков, в мире