https://ria.ru/20220622/tolstoy-1797389604.html

В России учредили премию мира имени Льва Толстого

В России учредили премию мира имени Льва Толстого - РИА Новости, 23.06.2022

В России учредили премию мира имени Льва Толстого

Новую международную премию мира имени Льва Толстого учредили в РФ. Присуждать ее будет некоммерческая организация "Фонд международной премии мира имени Льва... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-22T18:13

2022-06-22T18:13

2022-06-23T10:14

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Новую международную премию мира имени Льва Толстого учредили в РФ. Присуждать ее будет некоммерческая организация "Фонд международной премии мира имени Льва Николаевича Толстого". Протокол об учреждении премии был подписан в Москве в Музее Победы, в ходе мероприятий, приуроченных ко Дню памяти и скорби — 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны.В присутствии директора Службы внешней разведки РФ, председателя Российского исторического общества (РИО) Сергея Нарышкина и помощника президента РФ, председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимира Мединского документ подписали председатель комитета Госдумы по международным делам, председатель правления Российского фонда мира Леонид Слуцкий, председатель правления РИО Константин Могилевский и исполнительный директор РВИО Виталий Мартынюк.Международная премия мира имени Льва Толстого будет присуждаться за деятельность, направленную на содействие укреплению мира и международного сотрудничества, привлечение широкой международной общественности к делу борьбы за мир во всем мире, а также достижение благотворительных, культурных и образовательных целей, в том числе содействие позитивному восприятию России в мире.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, лев толстой (писатель), владимир мединский, сергей нарышкин, музей победы, госдума рф, россия, москва, леонид слуцкий (политик)