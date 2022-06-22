https://ria.ru/20220622/tereshkova-1797404742.html
Ярославские власти пообещали восстановить дом-музей Терешковой
Ярославские власти пообещали восстановить дом-музей Терешковой - РИА Новости, 22.06.2022
Ярославские власти пообещали восстановить дом-музей Терешковой
Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев заявил, что пострадавший при пожаре дом-музей первой женщины-космонавта Валентины Терешковой будет... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T18:55
2022-06-22T18:55
2022-06-22T18:55
культура
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ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев заявил, что пострадавший при пожаре дом-музей первой женщины-космонавта Валентины Терешковой будет восстановлен, сообщило правительство региона."К счастью, основная экспозиция, ценные мемориальные экспонаты, принадлежащие Валентине Владимировне и ее семье, не повреждены, пострадавших нет. Сейчас на месте работает следствие, которое установит причины пожара. Обязательно восстановим музей", — говорит Евраев.Ранее о возгорании сообщил Ярославский музей-заповедник. Прокуратура начала проверку. УМВД по региону возбудило уголовное дело о поджоге.
https://ria.ru/20220622/tereshkova-1797275078.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, валентина терешкова, музеи, ярославская область
Ярославские власти пообещали восстановить дом-музей Терешковой
Ярославские власти пообещали восстановить пострадавший от пожара дом-музей Терешковой
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев заявил, что пострадавший при пожаре дом-музей первой женщины-космонавта Валентины Терешковой будет восстановлен, сообщило правительство региона.
"К счастью, основная экспозиция, ценные мемориальные экспонаты, принадлежащие Валентине Владимировне и ее семье, не повреждены, пострадавших нет. Сейчас на месте работает следствие, которое установит причины пожара. Обязательно восстановим музей", — говорит Евраев.
Ранее о возгорании сообщил Ярославский музей-заповедник.
Прокуратура начала проверку. УМВД по региону возбудило уголовное дело о поджоге.