https://ria.ru/20220622/tereshkova-1797275078.html

Полиция возбудила дело о поджоге после пожара в музее-избе Терешковой

Полиция возбудила дело о поджоге после пожара в музее-избе Терешковой - РИА Новости, 22.06.2022

Полиция возбудила дело о поджоге после пожара в музее-избе Терешковой

Уголовное дело о поджоге возбуждено после пожара в музее "Космос" в Ярославской области, в деревянной избе – копии дома, где когда-то жила первая... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T13:29

2022-06-22T13:29

2022-06-22T13:29

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Уголовное дело о поджоге возбуждено после пожара в музее "Космос" в Ярославской области, в деревянной избе – копии дома, где когда-то жила первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, сообщило УМВД РФ по региону.Статья предусматривает до 5 лет лишения свободы.Назначены необходимые экспертизы, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий с целью установления лиц, причастных к совершению данного преступления.Ранее Ярославский музей-заповедник сообщил, что в избе, которая является частью институции, произошел пожар в ночь на 22 июня.

https://ria.ru/20220622/tereshkova-1797258195.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, валентина терешкова, россия, музеи