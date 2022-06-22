https://ria.ru/20220622/tereshkova-1797275078.html
Полиция возбудила дело о поджоге после пожара в музее-избе Терешковой
Полиция возбудила дело о поджоге после пожара в музее-избе Терешковой - РИА Новости, 22.06.2022
Полиция возбудила дело о поджоге после пожара в музее-избе Терешковой
Уголовное дело о поджоге возбуждено после пожара в музее "Космос" в Ярославской области, в деревянной избе – копии дома, где когда-то жила первая... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T13:29
2022-06-22T13:29
2022-06-22T13:29
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Уголовное дело о поджоге возбуждено после пожара в музее "Космос" в Ярославской области, в деревянной избе – копии дома, где когда-то жила первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, сообщило УМВД РФ по региону.Статья предусматривает до 5 лет лишения свободы.Назначены необходимые экспертизы, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий с целью установления лиц, причастных к совершению данного преступления.Ранее Ярославский музей-заповедник сообщил, что в избе, которая является частью институции, произошел пожар в ночь на 22 июня.
https://ria.ru/20220622/tereshkova-1797258195.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, валентина терешкова, россия, музеи
Полиция возбудила дело о поджоге после пожара в музее-избе Терешковой
Полиция возбудила дело о поджоге после пожара в музее-избе Терешковой под Ярославлем
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Уголовное дело о поджоге возбуждено после пожара в музее "Космос" в Ярославской области, в деревянной избе – копии дома, где когда-то жила первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, сообщило УМВД РФ по региону.
"Следственным отделом МО МВД России Тутаевский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога) по факту поджога музея в поселке Никульское Тутаевского района", — говорится в сообщении.
Статья предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Назначены необходимые экспертизы, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий с целью установления лиц, причастных к совершению данного преступления.
Ранее Ярославский музей-заповедник сообщил, что в избе, которая является частью институции, произошел пожар в ночь на 22 июня.