12:24 22.06.2022 (обновлено: 14:00 22.06.2022)
В посвященном Валентине Терешковой музее произошел пожар
В музее "Космос", посвященном Валентине Терешковой, в Ярославской области произошел пожар
© РИА Новости / Перейти в фотобанкЛетчик-космонавт Валентина Терешкова в тренажере космического корабля "Восток"
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Пожар произошел в музее "Космос", в деревянной избе – копии дома, где когда-то жила первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, сообщается на сайте Ярославского музея-заповедника.
"В настоящее время пожар ликвидирован. Мемориальные вещи не пострадали", — уточняет пресс-служба.
© Фото : Музеи РоссииМузей "Космос" на родине Валентины Терешковой в селе Никульском Тутаевского района Ярославской области
Музей "Космос" на родине Валентины Терешковой в селе Никульском Тутаевского района Ярославской области
Причины возгорания устанавливаются.
Музей "Космос" – филиал Ярославского музея-заповедника. Он находится в поселке Никульское в Ярославской области. Часть экспозиции — деревенская изба, сделанная по образцу дома бабушки Валентины Терешковой — Матрены Титовны, где вся семья жила в годы войны.