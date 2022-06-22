https://ria.ru/20220622/tereshkova-1797252114.html

В посвященном Валентине Терешковой музее произошел пожар

В посвященном Валентине Терешковой музее произошел пожар - РИА Новости, 22.06.2022

В посвященном Валентине Терешковой музее произошел пожар

Пожар произошел в музее "Космос", в деревянной избе – копии дома, где когда-то жила первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, сообщается на сайте... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T12:24

2022-06-22T12:24

2022-06-22T14:00

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музеи

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Пожар произошел в музее "Космос", в деревянной избе – копии дома, где когда-то жила первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, сообщается на сайте Ярославского музея-заповедника."В настоящее время пожар ликвидирован. Мемориальные вещи не пострадали", — уточняет пресс-служба.Причины возгорания устанавливаются. Музей "Космос" – филиал Ярославского музея-заповедника. Он находится в поселке Никульское в Ярославской области. Часть экспозиции — деревенская изба, сделанная по образцу дома бабушки Валентины Терешковой — Матрены Титовны, где вся семья жила в годы войны.

https://ria.ru/20220321/lenfilm-1779332318.html

ярославская область

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, валентина терешкова, ярославская область, музеи