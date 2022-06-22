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В посвященном Валентине Терешковой музее произошел пожар - РИА Новости, 22.06.2022
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Культура
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В посвященном Валентине Терешковой музее произошел пожар
В посвященном Валентине Терешковой музее произошел пожар - РИА Новости, 22.06.2022
В посвященном Валентине Терешковой музее произошел пожар
Пожар произошел в музее "Космос", в деревянной избе – копии дома, где когда-то жила первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, сообщается на сайте... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T12:24
2022-06-22T14:00
культура
новости культуры
валентина терешкова
ярославская область
музеи
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Пожар произошел в музее "Космос", в деревянной избе – копии дома, где когда-то жила первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, сообщается на сайте Ярославского музея-заповедника."В настоящее время пожар ликвидирован. Мемориальные вещи не пострадали", — уточняет пресс-служба.Причины возгорания устанавливаются. Музей "Космос" – филиал Ярославского музея-заповедника. Он находится в поселке Никульское в Ярославской области. Часть экспозиции — деревенская изба, сделанная по образцу дома бабушки Валентины Терешковой — Матрены Титовны, где вся семья жила в годы войны.
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новости культуры, валентина терешкова, ярославская область, музеи
12:24 22.06.2022 (обновлено: 14:00 22.06.2022)
 
В посвященном Валентине Терешковой музее произошел пожар

В музее "Космос", посвященном Валентине Терешковой, в Ярославской области произошел пожар

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЛетчик-космонавт Валентина Терешкова в тренажере космического корабля "Восток"
Летчик-космонавт Валентина Терешкова в тренажере космического корабля Восток - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Пожар произошел в музее "Космос", в деревянной избе – копии дома, где когда-то жила первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, сообщается на сайте Ярославского музея-заповедника.
"В настоящее время пожар ликвидирован. Мемориальные вещи не пострадали", — уточняет пресс-служба.
© Фото : Музеи РоссииМузей "Космос" на родине Валентины Терешковой в селе Никульском Тутаевского района Ярославской области
Музей Космос на родине Валентины Терешковой в селе Никульском Тутаевского района Ярославской области - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© Фото : Музеи России
Музей "Космос" на родине Валентины Терешковой в селе Никульском Тутаевского района Ярославской области
Причины возгорания устанавливаются.
Музей "Космос" – филиал Ярославского музея-заповедника. Он находится в поселке Никульское в Ярославской области. Часть экспозиции — деревенская изба, сделанная по образцу дома бабушки Валентины Терешковой — Матрены Титовны, где вся семья жила в годы войны.
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