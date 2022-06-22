https://ria.ru/20220622/tayvan-1797264527.html

У берегов Тайваня разбился военный вертолет

У берегов Тайваня разбился военный вертолет - РИА Новости, 22.06.2022

У берегов Тайваня разбился военный вертолет

Противолодочный вертолет ВМС Тайваня S-70 разбился у берегов острова во время учений, пострадали 4 человека, передает тайваньское Центральное новостное... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T12:56

2022-06-22T12:56

2022-06-22T14:02

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ПЕКИН, 22 июн - РИА Новости. Противолодочный вертолет ВМС Тайваня S-70 разбился у берегов острова во время учений, пострадали 4 человека, передает тайваньское Центральное новостное агентство.По данным агентства, вертолет принимал участие в учениях в районе тайваньской военно-морской базы Цзоин в городе Гаосюн на юго-западном побережье острова. По предварительным данным, в результате крушения пострадали четыре человека, их жизни ничего не угрожает.На месте работают спасатели.

https://ria.ru/20220621/tayvan-1797092047.html

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в мире, тайвань, гаосюн