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У берегов Тайваня разбился военный вертолет - РИА Новости, 22.06.2022
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У берегов Тайваня разбился военный вертолет
У берегов Тайваня разбился военный вертолет - РИА Новости, 22.06.2022
У берегов Тайваня разбился военный вертолет
Противолодочный вертолет ВМС Тайваня S-70 разбился у берегов острова во время учений, пострадали 4 человека, передает тайваньское Центральное новостное... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T12:56
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в мире
тайвань
гаосюн
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ПЕКИН, 22 июн - РИА Новости. Противолодочный вертолет ВМС Тайваня S-70 разбился у берегов острова во время учений, пострадали 4 человека, передает тайваньское Центральное новостное агентство.По данным агентства, вертолет принимал участие в учениях в районе тайваньской военно-морской базы Цзоин в городе Гаосюн на юго-западном побережье острова. По предварительным данным, в результате крушения пострадали четыре человека, их жизни ничего не угрожает.На месте работают спасатели.
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в мире, тайвань, гаосюн
12:56 22.06.2022 (обновлено: 14:02 22.06.2022)
 
У берегов Тайваня разбился военный вертолет

Тайваньское новостное агентство: у берегов острова разбился вертолет ВМС

© AP Photo / Chiang Ying-yingВоеннослужащий армии Тайваня во время учений
Военнослужащий армии Тайваня во время учений - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Военнослужащий армии Тайваня во время учений
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 22 июн - РИА Новости. Противолодочный вертолет ВМС Тайваня S-70 разбился у берегов острова во время учений, пострадали 4 человека, передает тайваньское Центральное новостное агентство.
По данным агентства, вертолет принимал участие в учениях в районе тайваньской военно-морской базы Цзоин в городе Гаосюн на юго-западном побережье острова. По предварительным данным, в результате крушения пострадали четыре человека, их жизни ничего не угрожает.
На месте работают спасатели.
Флаг Тайваня во время военных учений ВМС Тайваня - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
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Минобороны Тайваня заявило, что 29 военных самолетов вошли в зону ПВО
 
В миреТайваньГаосюн
 
 
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