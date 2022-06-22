https://ria.ru/20220622/tayvan-1797264527.html
У берегов Тайваня разбился военный вертолет
У берегов Тайваня разбился военный вертолет - РИА Новости, 22.06.2022
У берегов Тайваня разбился военный вертолет
Противолодочный вертолет ВМС Тайваня S-70 разбился у берегов острова во время учений, пострадали 4 человека, передает тайваньское Центральное новостное... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T12:56
2022-06-22T12:56
2022-06-22T14:02
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ПЕКИН, 22 июн - РИА Новости. Противолодочный вертолет ВМС Тайваня S-70 разбился у берегов острова во время учений, пострадали 4 человека, передает тайваньское Центральное новостное агентство.По данным агентства, вертолет принимал участие в учениях в районе тайваньской военно-морской базы Цзоин в городе Гаосюн на юго-западном побережье острова. По предварительным данным, в результате крушения пострадали четыре человека, их жизни ничего не угрожает.На месте работают спасатели.
https://ria.ru/20220621/tayvan-1797092047.html
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в мире, тайвань, гаосюн
12:56 22.06.2022 (обновлено: 14:02 22.06.2022)
У берегов Тайваня разбился военный вертолет
Тайваньское новостное агентство: у берегов острова разбился вертолет ВМС