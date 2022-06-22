Рейтинг@Mail.ru
В ночь на 22 июня в Подмосковье зажгли 160 тысяч свечей - РИА Новости, 22.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220622/svechi-1797273278.html
В ночь на 22 июня в Подмосковье зажгли 160 тысяч свечей
В ночь на 22 июня в Подмосковье зажгли 160 тысяч свечей - РИА Новости, 22.06.2022
В ночь на 22 июня в Подмосковье зажгли 160 тысяч свечей
В ночь на 22 июня в Московской области зажгли почти 160 тысяч свечей в рамках патриотических акций "Огненные картины войны" и "Свеча памяти", говорится в... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T13:24
2022-06-22T13:24
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
андрей воробьев
22 июня - день памяти и скорби
день памяти и скорби
день памяти и скорби — день начала великой отечественной войны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797276561_0:0:821:461_1920x0_80_0_0_799b535be23246eba0ed98a90cfd3424.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В ночь на 22 июня в Московской области зажгли почти 160 тысяч свечей в рамках патриотических акций "Огненные картины войны" и "Свеча памяти", говорится в Telegram-канале пресс-службы губернатора."В ночь с 21 на 22 июня, в память о погибших во время Великой Отечественной войны, в Подмосковье зажгли почти 160 тысяч свечей. В патриотических акциях "Огненные картины войны" и "Свеча памяти" приняли участие жители из самых разных уголков Московской области", - сказано в сообщении.Отмечается, что на территории 15 муниципалитетов создали масштабные картины из свечей, посвящённые вкладу в Великую Победу. Все инсталляции объединил лозунг "Помним".
https://ria.ru/20220622/pamyat-1797244152.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797276561_102:0:717:461_1920x0_80_0_0_20612570ed1311c8678cece1231b2fb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), общество, андрей воробьев, 22 июня - день памяти и скорби, день памяти и скорби, день памяти и скорби — день начала великой отечественной войны
13:24 22.06.2022
 

В ночь на 22 июня в Подмосковье зажгли 160 тысяч свечей

© Фото : Пресс-служба Губернатора и Правительства МОВ ночь на 22 июня в Подмосковье зажгли 160 тысяч свечей
В ночь на 22 июня в Подмосковье зажгли 160 тысяч свечей - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© Фото : Пресс-служба Губернатора и Правительства МО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В ночь на 22 июня в Московской области зажгли почти 160 тысяч свечей в рамках патриотических акций "Огненные картины войны" и "Свеча памяти", говорится в Telegram-канале пресс-службы губернатора.
"В ночь с 21 на 22 июня, в память о погибших во время Великой Отечественной войны, в Подмосковье зажгли почти 160 тысяч свечей. В патриотических акциях "Огненные картины войны" и "Свеча памяти" приняли участие жители из самых разных уголков Московской области", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на территории 15 муниципалитетов создали масштабные картины из свечей, посвящённые вкладу в Великую Победу. Все инсталляции объединил лозунг "Помним".
Участники патриотической акции Завтра была война в рамках всероссийской акции Свеча памяти на Мамаевом кургане в Волгограде - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 12:48
"Свеча памяти" в День скорби
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ОбществоАндрей Воробьев22 июня - День памяти и скорбиДень памяти и скорбиДень памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала