https://ria.ru/20220622/svechi-1797273278.html

В ночь на 22 июня в Подмосковье зажгли 160 тысяч свечей

В ночь на 22 июня в Подмосковье зажгли 160 тысяч свечей - РИА Новости, 22.06.2022

В ночь на 22 июня в Подмосковье зажгли 160 тысяч свечей

В ночь на 22 июня в Московской области зажгли почти 160 тысяч свечей в рамках патриотических акций "Огненные картины войны" и "Свеча памяти", говорится в... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T13:24

2022-06-22T13:24

2022-06-22T13:24

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московская область (подмосковье)

общество

андрей воробьев

22 июня - день памяти и скорби

день памяти и скорби

день памяти и скорби — день начала великой отечественной войны

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В ночь на 22 июня в Московской области зажгли почти 160 тысяч свечей в рамках патриотических акций "Огненные картины войны" и "Свеча памяти", говорится в Telegram-канале пресс-службы губернатора."В ночь с 21 на 22 июня, в память о погибших во время Великой Отечественной войны, в Подмосковье зажгли почти 160 тысяч свечей. В патриотических акциях "Огненные картины войны" и "Свеча памяти" приняли участие жители из самых разных уголков Московской области", - сказано в сообщении.Отмечается, что на территории 15 муниципалитетов создали масштабные картины из свечей, посвящённые вкладу в Великую Победу. Все инсталляции объединил лозунг "Помним".

https://ria.ru/20220622/pamyat-1797244152.html

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Алёна Пава

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), общество, андрей воробьев, 22 июня - день памяти и скорби, день памяти и скорби, день памяти и скорби — день начала великой отечественной войны