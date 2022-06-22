https://ria.ru/20220622/svechi-1797273278.html
В ночь на 22 июня в Подмосковье зажгли 160 тысяч свечей
В ночь на 22 июня в Подмосковье зажгли 160 тысяч свечей - РИА Новости, 22.06.2022
В ночь на 22 июня в Подмосковье зажгли 160 тысяч свечей
В ночь на 22 июня в Московской области зажгли почти 160 тысяч свечей в рамках патриотических акций "Огненные картины войны" и "Свеча памяти", говорится в... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T13:24
2022-06-22T13:24
2022-06-22T13:24
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
андрей воробьев
22 июня - день памяти и скорби
день памяти и скорби
день памяти и скорби — день начала великой отечественной войны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797276561_0:0:821:461_1920x0_80_0_0_799b535be23246eba0ed98a90cfd3424.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В ночь на 22 июня в Московской области зажгли почти 160 тысяч свечей в рамках патриотических акций "Огненные картины войны" и "Свеча памяти", говорится в Telegram-канале пресс-службы губернатора."В ночь с 21 на 22 июня, в память о погибших во время Великой Отечественной войны, в Подмосковье зажгли почти 160 тысяч свечей. В патриотических акциях "Огненные картины войны" и "Свеча памяти" приняли участие жители из самых разных уголков Московской области", - сказано в сообщении.Отмечается, что на территории 15 муниципалитетов создали масштабные картины из свечей, посвящённые вкладу в Великую Победу. Все инсталляции объединил лозунг "Помним".
https://ria.ru/20220622/pamyat-1797244152.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797276561_102:0:717:461_1920x0_80_0_0_20612570ed1311c8678cece1231b2fb3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), общество, андрей воробьев, 22 июня - день памяти и скорби, день памяти и скорби, день памяти и скорби — день начала великой отечественной войны