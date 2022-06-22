https://ria.ru/20220622/sud-1797362848.html

В Латвии суд арестовал публициста Линдермана

В Латвии суд арестовал публициста Линдермана - РИА Новости, 22.06.2022

В Латвии суд арестовал публициста Линдермана

Суд в Латвии избрал задержанному общественному деятелю и публицисту Владимиру Линдерману, публиковавшемуся как автор, в том числе и на Sputnik Латвия, в... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T16:45

2022-06-22T16:45

2022-06-22T17:04

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владимир линдерман

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Суд в Латвии избрал задержанному общественному деятелю и публицисту Владимиру Линдерману, публиковавшемуся как автор, в том числе и на Sputnik Латвия, в качестве меры пресечения содержание под стражей, защита намерена обжаловать это решение, сообщила РИА Новости адвокат Линдермана Елена Квятковская.Ранее Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье сообщил, что Линдерман задержан в Латвии, причины задержания неизвестны."Суд определил Владимиру Линдерману меру пресечения содержание под стражей. Это решение будет нами обжаловано, как только мы получим полный текст. Он будет готов в течение суток, после этого у нас есть семь дней для подачи жалобы в Рижский окружной суд", - сказала Квятковская.Она отметила, что по латвийским законам не предусмотрено конкретного срока содержания под стражей, но суд каждые два месяца обязан оценивать необходимость продолжать назначенную меру пресечения. "Однако мы со своей стороны будем, конечно, еще обжаловать эту меру пресечения и посмотрим, что скажет вышестоящая инстанция", - добавила Квятковская.По ее словам, Линдерману инкриминируется статья 74 прим. Уголовного закона Латвии, которая предусматривает ответственность за публичное прославление или оправдание геноцида и военных действий. "Это связано с публичными высказываниями или публикациями человека, как следует из состава статьи", - объяснила адвокат.Как сообщила Квятковская, Линдерман будет помещен в Рижскую центральную тюрьму.

https://ria.ru/20220621/sputnik-1797137526.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, латвия, владимир линдерман